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'Kami mengenalnya dengan sangat baik' - bos Dortmund Niko Kovac melontarkan penilaian mengejutkan soal striker Arsenal Viktor Gyokeres
Kovac mendukung bintang Swedia yang sedang kesulitan
Tim asuhan Mikel Arteta menelan kekalahan kedua secara beruntun pada musim panas ini, tumbang di hadapan pendukung sendiri saat mereka melanjutkan persiapan untuk kampanye baru. Meski Gyokeres mampu mencetak gol dari titik penalti pada babak kedua, pemain internasional Swedia itu menghadapi sorotan besar atas performa keseluruhannya.
Mantan pemain Sporting CP itu tampak kurang tajam dalam laga pekan lalu melawan Real Betis dan kembali menjadi pusat kritik setelah kekalahan dari Dortmund.
Terlepas dari kegaduhan dari luar, Niko Kovac penuh pujian untuk sang penyerang ketika ditanya pemain Arsenal mana yang membuatnya terkesan dalam pertemuan di London utara itu. "Ada banyak pemain top, ketika Anda melihat Gyokeres, dia kuat, dia cepat, dia kencang, dia sangat langsung," kata Kovac kepada wartawan setelah menjadi dalang kemenangan itu. Bos Dortmund itu tetap memberi pujian pada atribut sang striker, dengan menambahkan: "Kami mengenalnya dengan sangat baik, tetapi saya bisa menyebut semua pemain."
- Getty Images Sport
Gyokeres membidik kejayaan di Community Shield
Meski para penggemar mungkin khawatir dengan ritmenya di pramusim, Gyokeres tetap fokus pada gambaran yang lebih besar saat Arsenal bersiap menghadapi Manchester City. Sang penyerang dengan tegas menolak anggapan bahwa duel mendatang di Cardiff hanyalah laga ekshibisi yang tidak berarti.
"Melawan City? Dalam laga persahabatan? Saya tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tapi tentu saja kami ingin memenangkan pertandingan itu, pasti," kata Gyokeres sambil menepis anggapan bahwa laga tersebut tidak penting. Ia tahu bahwa kemenangan akan menetapkan nada untuk upaya mereka mempertahankan gelar.
Ia menambahkan: "Ketika Anda memenangkan gelar, Anda mendapatkan kepercayaan diri, Anda mendapatkan dorongan dengan semua hal yang menyertainya. Jadi, ya, itu hanya membawa hal-hal positif. Kami ingin memastikan bahwa kami tidak hanya berada di puncak itu, tetapi juga siap untuk musim baru."
Pelajaran bertahan dan dahaga gelar
Soliditas lini belakang Arsenal menjadi sorotan setelah kebobolan tiga gol dalam masing-masing dari dua laga terakhir mereka. Gyokeres mengakui bahwa pertandingan melawan Dortmund memberikan pelajaran taktis yang diperlukan, dengan mencatat bagaimana tim Jerman itu memanfaatkan rotasi dan pergerakan menusuk ke belakang untuk meregangkan lini belakang Arsenal.
"Dortmund bermain satu lawan satu, ketika mereka menyerang, mereka banyak melakukan rotasi dan berlari ke ruang di belakang," ujar sang penyerang. "Itu ujian yang bagus untuk kami dan kami belajar apa yang harus kami lakukan dengan jauh lebih baik dalam bertahan. Gol ketiga berawal dari sepak pojok, dua gol lainnya di awal tentu juga membuat frustrasi."
- Getty Images
Arteta memuji Bruno Guimaraes sebagai 'pejuang'
Di luar aksi di lapangan, sorotan pada sore hari itu juga tertuju pada perkenalan Bruno Guimaraes. Pemain internasional Brasil itu diperkenalkan kepada publik Emirates setelah menuntaskan kepindahannya yang menyita perhatian dari Newcastle United, memberikan dorongan signifikan bagi opsi lini tengah Arsenal.
Arteta terlihat sangat gembira bisa mengamankan target utamanya, ia mengatakan kepada situs resmi klub: "Anda bisa melihat reaksi langsungnya. Saya rasa dia menggambarkan dirinya sebagai seorang pejuang. Saya pikir dia adalah seorang pejuang yang juga memiliki kualitas luar biasa serta intuisi, kepemimpinan, dan karisma yang akan membantu kami, yang benar-benar akan menyalakan sesuatu yang berbeda dalam tim. Saya pikir dia juga akan mendorong semua orang di dalam tim dan itulah tipe pemain yang kami butuhkan."
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