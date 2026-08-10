Tim asuhan Mikel Arteta menelan kekalahan kedua secara beruntun pada musim panas ini, tumbang di hadapan pendukung sendiri saat mereka melanjutkan persiapan untuk kampanye baru. Meski Gyokeres mampu mencetak gol dari titik penalti pada babak kedua, pemain internasional Swedia itu menghadapi sorotan besar atas performa keseluruhannya.

Mantan pemain Sporting CP itu tampak kurang tajam dalam laga pekan lalu melawan Real Betis dan kembali menjadi pusat kritik setelah kekalahan dari Dortmund.

Terlepas dari kegaduhan dari luar, Niko Kovac penuh pujian untuk sang penyerang ketika ditanya pemain Arsenal mana yang membuatnya terkesan dalam pertemuan di London utara itu. "Ada banyak pemain top, ketika Anda melihat Gyokeres, dia kuat, dia cepat, dia kencang, dia sangat langsung," kata Kovac kepada wartawan setelah menjadi dalang kemenangan itu. Bos Dortmund itu tetap memberi pujian pada atribut sang striker, dengan menambahkan: "Kami mengenalnya dengan sangat baik, tetapi saya bisa menyebut semua pemain."