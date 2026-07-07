'Kami mengecewakan mereka' - Timnas AS membiarkan momen emas di Piala Dunia terlewat begitu saja saat Belgia memperlihatkan kesenjangan antara tim AS dan para pesaing sejati dalam kekalahan mereka di babak 16 besar

SEATTLE -- Satu per satu, para pemain Tim Nasional Putra AS mengakui bahwa mereka tidak memiliki jawaban.

Bagi sebagian orang, masih terlalu dini untuk mencarinya. Bagi yang lain, jawaban itu mungkin takkan pernah sepenuhnya terungkap. Itulah kejamnya mimpi buruk pada hari Senin: tak ada satu kesalahan pun, tak ada satu penjelasan pun, tak ada cara mudah untuk memahami bagaimana semuanya berantakan.

Pada akhirnya, jawaban-jawaban itu tidak sepenting hasilnya. Dan hasilnya adalah kekalahan 4-1 dari Belgia yang, sejujurnya, mungkin bahkan tidak sedekat itu.

Ini adalah momen USMNT di bawah sorotan, momen yang telah mereka impikan sepanjang hidup mereka. Namun, mereka terjatuh, dan terjatuh dengan keras. Malam yang seharusnya bisa dikenang sebagai titik balik bagi sepak bola Amerika justru menjadi malam yang akan mereka coba lupakan dengan sekuat tenaga.

Apakah itu warisan yang menyedihkan dari musim panas ini? Mungkin. Hal itu akan diperdebatkan dalam beberapa minggu ke depan. Namun, malam Senin itu sama sekali tidak menguntungkan bagi USMNT. Mereka tidak berhasil meyakinkan para kritikus dan hanya sedikit yang memuaskan para pendukung setia mereka. Piala Dunia yang dimulai dengan begitu banyak harapan berakhir sebagai kekecewaan. Itu menyakitkan.

"Pada saat ini kami mengecewakan mereka," kata gelandang Tyler Adams, "tapi saya rasa, orang-orang tertarik pada tim ini karena kami mudah dipahami. Kami mewakili persis apa yang menjadi ciri Amerika Serikat. Hari ini bukanlah hari yang baik...Kamu mulai memikirkan apa yang seharusnya bisa kamu lakukan dengan lebih baik. Itulah lingkungan di mana performa elit terbentuk. Jika tidak ada yang pernah kalah, mungkin tidak akan ada kemajuan, dan itu berlaku bahkan bagi para pemain terbaik di dunia.

"Kamu melewatinya, kamu menempatkan diri dalam situasi-situasi itu untuk mencoba menembus batas. Saat ini, ya, rasanya menyakitkan."

Yang paling menyakitkan adalah bahwa kemenangan itu sebenarnya sudah di depan mata. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa peluang besar ada di hadapan USMNT, baik dalam pertandingan ini maupun sepanjang musim panas ini. Pada akhirnya, mereka membiarkannya terlepas dengan penampilan terburuk mereka di saat yang paling tidak tepat, dan fakta itu mungkin akan lebih diingat daripada hampir semua hal lain yang bisa dipetik dari Piala Dunia ini.