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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Kami mengecewakan mereka' - Timnas AS membiarkan momen emas di Piala Dunia terlewat begitu saja saat Belgia memperlihatkan kesenjangan antara tim AS dan para pesaing sejati dalam kekalahan mereka di babak 16 besar

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Belgium
Belgium
World Cup

Timnas AS memiliki kesempatan untuk mengubah persepsi di kandang sendiri, namun kekalahan 4-1 dari Belgia justru memunculkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang sudah tak asing lagi mengenai kemajuan, tekanan, dan peluang yang terlewatkan.

SEATTLE -- Satu per satu, para pemain Tim Nasional Putra AS mengakui bahwa mereka tidak memiliki jawaban.

Bagi sebagian orang, masih terlalu dini untuk mencarinya. Bagi yang lain, jawaban itu mungkin takkan pernah sepenuhnya terungkap. Itulah kejamnya mimpi buruk pada hari Senin: tak ada satu kesalahan pun, tak ada satu penjelasan pun, tak ada cara mudah untuk memahami bagaimana semuanya berantakan.

Pada akhirnya, jawaban-jawaban itu tidak sepenting hasilnya. Dan hasilnya adalah kekalahan 4-1 dari Belgia yang, sejujurnya, mungkin bahkan tidak sedekat itu.

Ini adalah momen USMNT di bawah sorotan, momen yang telah mereka impikan sepanjang hidup mereka. Namun, mereka terjatuh, dan terjatuh dengan keras. Malam yang seharusnya bisa dikenang sebagai titik balik bagi sepak bola Amerika justru menjadi malam yang akan mereka coba lupakan dengan sekuat tenaga.

Apakah itu warisan yang menyedihkan dari musim panas ini? Mungkin. Hal itu akan diperdebatkan dalam beberapa minggu ke depan. Namun, malam Senin itu sama sekali tidak menguntungkan bagi USMNT. Mereka tidak berhasil meyakinkan para kritikus dan hanya sedikit yang memuaskan para pendukung setia mereka. Piala Dunia yang dimulai dengan begitu banyak harapan berakhir sebagai kekecewaan. Itu menyakitkan.

"Pada saat ini kami mengecewakan mereka," kata gelandang Tyler Adams, "tapi saya rasa, orang-orang tertarik pada tim ini karena kami mudah dipahami. Kami mewakili persis apa yang menjadi ciri Amerika Serikat. Hari ini bukanlah hari yang baik...Kamu mulai memikirkan apa yang seharusnya bisa kamu lakukan dengan lebih baik. Itulah lingkungan di mana performa elit terbentuk. Jika tidak ada yang pernah kalah, mungkin tidak akan ada kemajuan, dan itu berlaku bahkan bagi para pemain terbaik di dunia.

"Kamu melewatinya, kamu menempatkan diri dalam situasi-situasi itu untuk mencoba menembus batas. Saat ini, ya, rasanya menyakitkan."

Yang paling menyakitkan adalah bahwa kemenangan itu sebenarnya sudah di depan mata. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa peluang besar ada di hadapan USMNT, baik dalam pertandingan ini maupun sepanjang musim panas ini. Pada akhirnya, mereka membiarkannya terlepas dengan penampilan terburuk mereka di saat yang paling tidak tepat, dan fakta itu mungkin akan lebih diingat daripada hampir semua hal lain yang bisa dipetik dari Piala Dunia ini.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Kami tidak memberikan banyak hal yang bisa disoraki oleh penonton"

    Hampir semua pemain USMNT mengatakan hal yang kurang lebih sama: ada yang tidak beres.

    Adams mengatakan itu adalah hal-hal kecil: bola-bola kedua, umpan yang salah sasaran, momen-momen kecil di mana para pemain berada beberapa kaki dari posisi yang seharusnya. Ada juga hal-hal besar: bola yang memantul pada gol pertama, sundulan di tiang jauh pada gol kedua, kesalahan fatal Matt Freese pada gol ketiga, dan kesalahan Chris Richards yang berujung gol keempat.

    Pada akhirnya, ini bukanlah pertandingan yang ditentukan oleh hal-hal besar atau kecil karena semua hal tersebut, terlepas dari besar kecilnya, berjalan salah.

    "Saya rasa kami tidak bermain bagus secara kolektif hari ini," kata Folarin Balogun. "Kami bermain bagus di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Pertandingannya sangat intens. Kami bisa membangun energi bersama penonton, dan hari ini kami tidak memberikan banyak hal yang bisa disoraki oleh penonton. Itulah hal yang paling mengecewakan, dan itulah bagian yang paling menyakitkan bagi saya secara pribadi."

    Seperti yang dikatakan Balogun, hanya ada sedikit momen di mana penonton yang mendukung USMNT bisa ikut bersemangat. Mereka hanya bisa menonton saat para pahlawan mereka gagal tampil maksimal seperti yang mereka lakukan saat melawan Paraguay, Australia, dan Bosnia dan Herzegovina. Namun, Belgia bukanlah tim-tim tersebut. Mereka jauh lebih baik.

    Mungkin ini soal bakat. Mungkin USMNT ini, yang diisi pemain dari liga-liga top Eropa, tidak sehebat yang dipikirkan semua orang. Mungkin mereka sendiri pun tidak sehebat yang mereka kira. Itu bisa menjelaskan mengapa umpan satu-dua tak pernah diganti dengan taktik yang lebih pragmatis, dan mengapa, saat Rencana A gagal, tim terlihat ketakutan.

    Setelah berminggu-minggu membicarakan betapa santainya tim ini, tidak ada yang santai dari penampilan ini. Permainan mereka panik, kacau, dan berantakan. Tidak ada ketenangan, tidak ada keluwesan. Saat menghadapi lawan kelas atas sejati untuk pertama kalinya musim panas ini, AS tidak diizinkan mengendalikan jalannya pertandingan. Ketika itu terjadi, mereka panik.

    "Saya pikir kita hanya perlu tetap menjadi diri kita sendiri terlepas dari lawannya," kata gelandang Sebastian Berhalter. "Tetap menjadi tim yang menekan tinggi, dinamis, dengan gaya Amerika, tim yang tidak menyerah, tim yang agresif. Mungkin kita sedikit kehilangan fokus pada hal itu malam ini. Mereka jelas tim yang lebih baik, dan kita hanya perlu kembali ke DNA kita dan menjadi diri kita sebagai orang Amerika."

    Ini bukan seperti itu, entah karena alasan apa. Mereka yang di luar lapangan bisa berspekulasi. Mungkin AS terganggu oleh lawan yang tidak pernah takut dengan tekanan mereka. Mungkin mereka terpesona oleh momen tersebut, jumlah penonton TV yang besar, rekor penonton, atau tekanan yang datang bersama kesempatan untuk benar-benar mengubah segalanya. Pada akhirnya, pertandingan ini mungkin telah mengubah segalanya, tetapi bukan ke arah yang lebih baik.

    Pertandingan ini juga berlangsung di bawah bayang-bayang yang agak suram, yang membuat USMNT tidak lagi dipandang sebagai kisah tuan rumah yang menggemaskan, melainkan lebih sebagai tim yang diuntungkan secara politik di Piala Dunia ini. Apakah itu penting?

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  • President Trump Participates In A Rose Garden Club LunchGetty Images News

    Dampak dari Gedung Putih

    Pembahasan menjelang pertandingan itu tidak berfokus pada bagaimana timnas AS bisa mengalahkan Belgia, atau pertarungan taktis mana yang akan menentukan siapa yang lolos. Tidak, tokoh utama dalam perbincangan prapertandingan itu bahkan bukan seorang pemain. Melainkan Presiden Amerika Serikat.

    Pada hari Senin, 24 jam setelah FIFA menangguhkan skorsing otomatis satu pertandingan Balogun, Donald Trump tampil di televisi dan mengklaim kemenangan. Ia mengatakan telah berbicara dengan Gianni Infantino dan yakin keadilan telah ditegakkan dengan kembalinya Balogun. Hampir seketika, pembicaraan beralih ke apa arti kata-kata Presiden tersebut, dan, yang lebih penting, apa artinya bagi FIFA.

    Setelah menghabiskan musim panas sebagai kisah yang menginspirasi, USMNT tiba-tiba berada di tengah-tengah situasi yang jauh lebih rumit. Di mata dunia luar, mereka adalah tim yang mungkin—atau mungkin tidak—telah diuntungkan oleh intervensi politik. Mereka adalah tim yang dituduh menghindari keadilan dan melanggar aturan. Bagi sebagian orang, mungkin ini terasa seperti karma. Bagi para pemain, hal itu sungguh menyakitkan.

    Para pemain USMNT bersikeras bahwa mereka tidak terpengaruh oleh pemberitaan internasional menjelang pertandingan terbesar dalam hidup mereka. Namun, tentu saja, mereka tahu bahwa ada keributan di luar sana.

    "Tidak ada tekanan, tidak ada momen khusus, tidak terasa ada yang berbeda," kata kapten Tim Ream. "Tidak ada beban tambahan atau semacamnya."

    Pochettino mengatakan hal yang sama. Timnas AS tidak kalah karena Presiden mengadakan konferensi pers pada Senin pagi. Mereka kalah karena bermain buruk melawan Belgia pada Senin malam.

    “Kami tidak cukup baik hari ini,” kata Pochettino. “Kami tidak perlu mencari alasan lain. Belgia lebih baik dari kami. Itu saja. Sangat jelas. Pertandingan ini sangat sulit sejak awal. Kami tidak menunjukkan apa yang biasanya ditunjukkan tim ini — dan itulah kenyataannya.

    “Mungkin penjelasannya sangat sederhana—ini bukan hari kami, baik dari segi kualitas maupun penampilan individu. Tentu saja, saya yang paling bertanggung jawab, dan ya, kami perlu mengevaluasi dan memeriksa apa yang telah kami lakukan, karena itu bukanlah penampilan atau cara bermain yang biasanya kami tunjukkan.”

    Dalam banyak hal, tidaklah penting mengapa hal ini bisa salah. Yang penting adalah hal itu memang terjadi, dan apa artinya bagi langkah ke depan.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    'Kamu kembali gagal di saat-saat krusial itu'

    Ada begitu banyak harapan bahwa tim ini bisa tampil berbeda. Setelah awal yang gemilang di Piala Dunia, muncul keyakinan bahwa ada kemajuan. Namun, bagi mereka yang sangat ingin diyakinkan oleh USMNT, hal ini tidak banyak mengubah apa pun.

    "Hari ini kami bukanlah tim yang sama seperti yang menunjukkan kualitasnya selama turnamen," kata Pochettino.

    Hasil ini tidak menunjukkan kepada para penggemar biasa bahwa ada alasan untuk menjadi penggemar setia. Hasil ini tidak menunjukkan kemajuan atau perkembangan; yang terlihat hanyalah hal yang sama, dan mungkin bahkan lebih buruk dari itu.

    "Ini adalah momen untuk memiliki kesempatan melaju dan benar-benar mencoba melakukan sesuatu yang istimewa. Kami gagal," kata Adams.

    Tiga setengah tahun lalu, tim USMNT yang masih muda kalah 3-1 dari Belanda di Qatar. Kali ini, di kandang sendiri, mereka kalah 4-1 dari Belgia di babak yang sama. Bagaimana ini bisa disebut kemajuan?

    "Ini mengecewakan," kata Christian Pulisic. "Saya tidak benar-benar memiliki momen-momen yang saya harapkan untuk membantu kami benar-benar menekan dan melewati langkah berikutnya, yaitu mengalahkan tim yang sangat bagus, jadi tentu saja saya kecewa pada diri sendiri."

    "Ini sudah dua siklus, dan kalian kembali gagal di momen-momen krusial serta di pertandingan-pertandingan besar itu," kata Berhalter. "Ini mengecewakan."

    Reaksi yang muncul akan keras, dan sebagian di antaranya bisa diprediksi. Di luar AS, akan ada yang melihat ini sebagai bukti bahwa sepak bola Amerika hanya mampu mencapai level tertentu. Di dalam negeri, terutama di kalangan mereka yang hanya menonton saat Piala Dunia, perasaan yang muncul kemungkinan besar akan sama saja. Pada Senin malam, USMNT tidak memberikan bukti yang cukup untuk membantah hal itu. Terlepas dari kemajuan apa pun yang telah dicapai, hal itu sulit terlihat dalam pertandingan yang disaksikan oleh sekitar 40 juta orang Amerika.

    "Ada begitu banyak dukungan, begitu banyak orang yang mendukung kami, anak-anak kecil di seluruh AS yang mengagumi kami," kata Berhalter, "dan kami gagal, dan ini mengecewakan, tapi saya tahu kami akan kembali."

    Penjaga gawang Matt Freese menambahkan: “Ini menyakitkan. Momen ini menyakitkan. Momen ini lebih menyakitkan dan lebih perih daripada mungkin momen lain mana pun dalam hidup saya, tapi saya tahu ini adalah satu langkah dalam perjalanan yang lebih panjang. Saya tahu ada hal-hal besar yang akan datang dari federasi ini dan dari kelompok ini, dan ini adalah satu langkah. Ini langkah yang menyakitkan, tapi tetap saja ini adalah langkah.”

    Siapa yang tahu apa langkah berikutnya dan siapa yang akan ikut serta di dalamnya? Akankah masyarakat luas menonton seperti ini lagi? Akankah ada kesempatan seperti ini lagi?

    Namun, sebelum membalik halaman itu, USMNT akan meluangkan waktu untuk merenung, baik mengenai momen ini maupun apa artinya bagi masa depan.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Renungan

    Ada upaya untuk mengenang momen-momen indah. Kenyataannya, momen-momen seperti itu memang banyak. Tak seorang pun akan melupakan di mana mereka berada saat timnas AS (USMNT) menghancurkan Paraguay atau saat lagu "Country Roads" dinyanyikan untuk pertama kalinya. Mungkin perasaan-perasaan itu akan tetap ada dan bahkan lebih kuat daripada rasa kecewa. Namun, mungkin juga tidak.

    "Kami memenangkan pertandingan melawan Bosnia," kata Pulisic. "Tentu saja kami bisa bangga, tapi menurut saya kami ingin memiliki harapan yang lebih tinggi dari itu. Kami ingin bisa bersaing dengan tim-tim terbaik di dunia, dan kami masih harus menaiki langkah berikutnya, tapi kami sudah dekat."

    Belum cukup dekat. Kekalahan dari Belgia membuktikannya. Masih ada kesenjangan yang harus diatasi, dan kesempatan untuk melakukannya sangat sedikit. Kesempatan untuk menunjukkan kepada negara dan dunia bahwa hal itu telah tercapai pun lebih sedikit lagi.

    “Seperti yang dikatakan Balo, ada anak-anak laki-laki dan perempuan yang menonton dan terinspirasi,” kata Ream. “Saya yakin orang-orang akan berkata, ‘Oh, sekarang antusiasme ini akan mereda’, tapi jika melihat apa yang telah kita capai, saya rasa pembicaraan ini tidak seharusnya mereda.

    "Menurut saya, ini seharusnya tentang betapa luar biasanya perjalanan yang telah dilalui bersama kelompok ini. Bagaimana kita bisa menjaga perbincangan ini tetap berjalan? Bagaimana kita bisa terus menginspirasi mereka sekarang setelah turnamen ini berakhir?"

    Cara terbaik untuk menginspirasi generasi berikutnya adalah dengan tampil di Piala Dunia. Apakah timnas AS ini berhasil melakukannya, mengingat hasil pertandingan Senin lalu, kini menjadi bahan perdebatan. Dan kini, penantian pun dimulai untuk kesempatan berikutnya. Penantian itu akan terasa menyiksa, terutama mengingat betapa lamanya semua orang menanti kesempatan khusus ini.

    “Kita harus menunggu empat tahun lagi untuk berada di posisi ini,” kata Balogun, “dan itu kembali terasa menyakitkan.”

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