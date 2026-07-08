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"Kami mengecewakan kalian" - Folarin Balogun meminta maaf kepada para penggemar USMNT setelah tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia oleh Belgia, namun berjanji mereka akan bangkit kembali
Balogun Akhirnya Buka Suara soal Kekecewaan di Seattle
Keriuhan mulai mereda setelah malam yang menyedihkan di Seattle, di mana tuan rumah bersama dihancurkan oleh tim Belgia yang bermain sangat efektif. Terlepas dari kontroversi seputar kelayakannya, Balogun turun sebagai starter dalam pertandingan tersebut, namun tak mampu mencegah raksasa Eropa itu mengakhiri mimpi Amerika. Melalui media sosial, sang penyerang mengungkapkan rasa sakit yang mendalam atas tersingkirnya timnya dan mengambil tanggung jawab atas penampilan tersebut.
"Debut saya di Piala Dunia," kata sang penyerang mengawali. "Sungguh menyakitkan harus menunggu 4 tahun untuk berkompetisi di level tertinggi yang ditawarkan olahraga ini. Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar kami; penampilan kami tidak cukup baik saat yang paling menentukan dan kami telah mengecewakan kalian. Sepak bola di Amerika akan terus berkembang—keyakinan, bakat, dan semangat terus tumbuh, dan saya tahu hari-hari terbaik masih menanti di depan. Masa depan milik mereka yang tak pernah berhenti percaya; momen ini akan menjadi motivasi bagi kami. Kami akan kembali. Mengapa bukan kami? Demi bangsa. Demi bendera."
- Getty Images Sport
Kisah kartu merah yang belum pernah terjadi sebelumnya
Turnamen Balogun mungkin akan paling dikenang karena keributan yang terjadi menjelang laga sistem gugur tersebut. Setelah diusir dari lapangan akibat pelanggaran terhadap Bosnia dan Herzegovina, tampaknya Piala Dunia-nya telah berakhir. Namun, intervensi luar biasa yang melibatkan Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino membuat badan pengatur sepak bola itu secara tak terduga menangguhkan sanksi larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepadanya—langkah yang membuat Asosiasi Sepak Bola Belgia dan dunia sepak bola pada umumnya benar-benar tak percaya.
Menanggapi keributan tersebut, Balogun tetap bersikap profesional, dan menyatakan setelah pertandingan: “Ketika Anda mendapat kartu merah, biasanya protokolnya adalah Anda tidak boleh bermain di pertandingan berikutnya. Lalu, ketika keputusan itu dibatalkan, tentu saja hal itu akan menjadi kontroversial. Jadi, hal itu tidak terlalu mengejutkan saya. Namun sebagai pemain, tugas saya hanyalah turun ke lapangan dan fokus pada tugas saya. Dan saya kecewa karena kami tidak bisa menang hari ini. Saya menerima keputusan saat diberi kartu merah, dan kemudian saya juga menerima keputusan saat diberitahu bahwa saya boleh bermain. Tidak banyak lagi yang bisa saya katakan mengenai hal ini. Bagaimanapun juga, Belgia adalah tim yang lebih baik hari ini. Mereka bermain jauh lebih baik daripada kami."
Garcia memberikan dukungan kepada penyerang yang sedang menjadi sorotan
Meskipun para pakar dan penggemar terpecah pendapat mengenai etika keputusan untuk membiarkannya bermain, pelatih kepala Belgia Rudi Garcia dengan cepat membela penyerang muda tersebut. Mantan pelatih Roma itu mengungkapkan bahwa sang pemain mendekatinya setelah peluit akhir dibunyikan untuk membicarakan situasi tersebut, menunjukkan tingkat kedewasaan yang membuat sang manajer pemenang terkesan.
"Balogun datang untuk berbicara dengan saya, saya menyukai hal itu. Ini bukan kesalahannya, dia bukan pihak yang harus disalahkan. Saya mengatakan hal itu kepadanya. Saya menghargai dia datang untuk berbicara dengan saya," kata Garcia. Manajer tersebut menegaskan bahwa timnya tidak menggunakan insiden tersebut sebagai motivasi tambahan, sambil menambahkan bahwa fokus timnya sepenuhnya tertuju pada pelaksanaan taktik yang diperlukan untuk mengalahkan tim USMNT yang "dinamis".
- Getty Images Sport
Dest ikut menyuarakan seruan untuk masa depan
Balogun bukanlah satu-satunya anggota skuad Mauricio Pochettino yang merasakan beban kekalahan ini. Bintang PSV, Sergino Dest, juga turun ke media sosial untuk mengungkapkan kekecewaannya, sejalan dengan pandangan bahwa tim gagal memenuhi harapan para pendukung tuan rumah.
Melalui unggahan di X, bek yang pernah membela Barcelona dan AC Milan ini menulis: "Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan ini. Kami menginginkan lebih dari ini. Kami mengecewakan diri sendiri, tapi kami takkan membiarkan hal ini mendefinisikan kami. Kami bermimpi memberikan sesuatu yang istimewa bagi negara kami, namun kami gagal mencapainya. Kepada setiap penggemar yang percaya pada kami sejak hari pertama, terima kasih. Dukungan kalian tak pernah terlewatkan. Kami akan membawa rasa sakit ini bersama kami, belajar darinya, dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Lambang ini layak mendapatkan yang terbaik."
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