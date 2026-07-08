"Kami mengecewakan kalian" - Folarin Balogun meminta maaf kepada para penggemar USMNT setelah tersingkir secara memalukan dari Piala Dunia oleh Belgia, namun berjanji mereka akan bangkit kembali

Turnamen Balogun mungkin akan paling dikenang karena keributan yang terjadi menjelang laga sistem gugur tersebut. Setelah diusir dari lapangan akibat pelanggaran terhadap Bosnia dan Herzegovina, tampaknya Piala Dunia-nya telah berakhir. Namun, intervensi luar biasa yang melibatkan Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino membuat badan pengatur sepak bola itu secara tak terduga menangguhkan sanksi larangan bermain satu pertandingan yang dijatuhkan kepadanya—langkah yang membuat Asosiasi Sepak Bola Belgia dan dunia sepak bola pada umumnya benar-benar tak percaya.

Menanggapi keributan tersebut, Balogun tetap bersikap profesional, dan menyatakan setelah pertandingan: “Ketika Anda mendapat kartu merah, biasanya protokolnya adalah Anda tidak boleh bermain di pertandingan berikutnya. Lalu, ketika keputusan itu dibatalkan, tentu saja hal itu akan menjadi kontroversial. Jadi, hal itu tidak terlalu mengejutkan saya. Namun sebagai pemain, tugas saya hanyalah turun ke lapangan dan fokus pada tugas saya. Dan saya kecewa karena kami tidak bisa menang hari ini. Saya menerima keputusan saat diberi kartu merah, dan kemudian saya juga menerima keputusan saat diberitahu bahwa saya boleh bermain. Tidak banyak lagi yang bisa saya katakan mengenai hal ini. Bagaimanapun juga, Belgia adalah tim yang lebih baik hari ini. Mereka bermain jauh lebih baik daripada kami."