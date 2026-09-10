Berbicara kepada RAC1, Deco membela pendekatan Barcelona dan menepis klaim bahwa mereka menginstruksikan pemain 26 tahun itu untuk memaksakan kepindahan. "Kami punya informasi yang kami miliki. Kami sudah melakukan semuanya dengan benar," jelas Deco. "Kami mengajukan tawaran dan tidak menerima balasan. Ini lebih banyak dibicarakan di media. Kami berbicara kepada mereka dengan penuh hormat. Sejak awal mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak ingin menjualnya.

"Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak dari kenyataannya. Kami mengajukan tawaran resmi dan adil... Kami mengajukan tawaran untuk membayar selama tiga musim. Ada klub yang membayar dalam lima cicilan."

Direktur olahraga itu sepenuhnya menolak tuduhan Atletico soal permainan kotor di balik layar. "Barca tidak menyuruh Julian untuk secara terbuka menyatakan keinginannya meninggalkan Atletico," tegasnya. "Anda tidak bisa terus mengungkit isu yang sama setiap saat. Ini lebih merupakan persoalan tekanan sosial daripada kenyataan. Tidak ada yang lebih dari itu."