Getty Images Sport
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“Kami mengajukan tawaran yang adil!” - direktur Barcelona Deco membalas Atletico Madrid soal upaya mendatangkan Julian Alvarez dan membantah klaim pendekatan ilegal
Atleti menolak tawaran €100 juta dari Barcelona untuk Alvarez
Barcelona mengidentifikasi Alvarez sebagai target utama mereka pada musim panas untuk menggantikan penyerang yang akan hengkang, Robert Lewandowski dan Ferran Torres. Klub Catalan itu mengajukan tawaran senilai sekitar €100 juta, yang disusun untuk tiga musim, tetapi Atletico Madrid dengan tegas menolak bernegosiasi.
Ketegangan meningkat ketika Alvarez secara terbuka menyatakan keinginannya untuk pergi selama Piala Dunia. Hal ini mendorong dewan Atletico Madrid untuk mengeluarkan pernyataan keras, dengan suara bulat memblokir transfer tersebut dan menuduh Barcelona bertindak tidak etis.
Klub ibu kota itu juga dilaporkan mengajukan keluhan kepada RFEF dan FIFA atas dugaan pendekatan ilegal, sembari menuduh juara La Liga itu memanipulasi media.
- Getty/GOAL
Deco bersikeras Barcelona bertindak dengan hormat
Berbicara kepada RAC1, Deco membela pendekatan Barcelona dan menepis klaim bahwa mereka menginstruksikan pemain 26 tahun itu untuk memaksakan kepindahan. "Kami punya informasi yang kami miliki. Kami sudah melakukan semuanya dengan benar," jelas Deco. "Kami mengajukan tawaran dan tidak menerima balasan. Ini lebih banyak dibicarakan di media. Kami berbicara kepada mereka dengan penuh hormat. Sejak awal mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka tidak ingin menjualnya.
"Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak dari kenyataannya. Kami mengajukan tawaran resmi dan adil... Kami mengajukan tawaran untuk membayar selama tiga musim. Ada klub yang membayar dalam lima cicilan."
Direktur olahraga itu sepenuhnya menolak tuduhan Atletico soal permainan kotor di balik layar. "Barca tidak menyuruh Julian untuk secara terbuka menyatakan keinginannya meninggalkan Atletico," tegasnya. "Anda tidak bisa terus mengungkit isu yang sama setiap saat. Ini lebih merupakan persoalan tekanan sosial daripada kenyataan. Tidak ada yang lebih dari itu."
Barcelona terpaksa mengubah strategi transfernya
Dengan Alvarez tetap bertahan di Madrid, Barcelona terpaksa mengubah strategi transfer mereka. Deco mencatat bahwa menggantikan penyerang dengan kaliber seperti Lewandowski hampir mustahil, sehingga klub menjajaki profil penyerang alternatif di bursa transfer.
"Jika Julian tidak bergabung dengan kami, kami harus mencari profil yang serupa. Itulah mengapa kami merekrut Gabriel [Jesus]," kata Deco. "Untuk [Karim] Adeyemi, peluang itu datang lebih awal. Sedangkan untuk [Roony] Bardghji, kami berencana meminjamkannya."
- Getty Images Sport
Alvarez kembali beraksi untuk Atletico
Setelah benar-benar dicoret dari laga pembuka La Liga Atletico di tengah saga transfer, Alvarez sejak itu kembali diintegrasikan ke dalam skuad Diego Simeone. Ia kembali tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua saat kalah 3-0 dari Athletic Club.
Penyerang Argentina itu kemudian bepergian bersama skuad untuk laga pembuka fase liga Liga Champions Atletico melawan Liverpool. Namun, tim asuhan Simeone pada akhirnya menelan kekalahan 2-1 di Merseyside.
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