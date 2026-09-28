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'Kami menderita di lapangan!' - Dimitris Kourbelis mengungkap rahasia di balik menenggelamkan Jerman asuhan Jürgen Klopp
Gol telat Kourbelis pastikan kemenangan bersejarah Augsburg
Gelandang Yunani Dimitris Kourbelis mengukir namanya dalam sejarah tim nasional setelah mencetak gol kemenangan dalam kemenangan 1-0 atas Jerman di UEFA Nations League pada Minggu. Masuk dari bangku cadangan pada menit ke-56, gelandang berusia 32 tahun itu melepaskan tembakan kaki kiri pada menit ke-74 yang berbelok melewati Alexander Nubel ke pojok gawang.
Gol itu memastikan kemenangan perdana Yunani atas Jerman di tanah lawan, sekaligus menjaga Ethniki tetap di puncak Grup A.
Kourbelis merayakannya dengan penuh semangat bersama 6.000 suporter Yunani yang datang langsung di WWK Arena.
- Beautiful Sports International
Pencetak gol menekankan bahwa penderitaan adalah kunci untuk mengatasi negara-negara elite
Dalam wawancara emosional dengan Alpha TV, Kourbelis mengakui bahwa mengalahkan negara sebesar Jerman menuntut pengorbanan fisik maksimal dan daya tahan bertahan yang tinggi. Ia memuji rekan-rekan setimnya karena mampu berjuang habis-habisan saat menghadapi periode tekanan intens dari Jerman.
Kourbelis menegaskan bahwa skuad ini membuktikan hak mereka untuk berada di level tertinggi sepakbola internasional.
"Hasil yang sangat besar melawan kekuatan yang benar-benar besar di sepakbola dunia," kata Kourbelis kepada Alpha TV. "Kami berjuang keras dan menderita di lapangan. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan hasil melawan tim dengan level seperti ini. Kami pantas memainkan laga-laga besar dan berada di turnamen besar. Saya percaya pada potensi tim ini."
Gelandang menyoroti potensi skuad jelang dua laga berat beruntun
Merefleksikan start sempurna Yunani dengan raihan enam poin dari dua laga tandang, Kourbelis menegaskan bahwa tim ini memiliki talenta untuk menantang lawan internasional mana pun. Ia menekankan bahwa menjaga kerendahan hati tetap penting seiring laga-laga berat melawan Belanda dan Jerman di leg kedua yang semakin dekat.
Gelandang itu memuji pelatih Ivan Jovanovic karena menanamkan mentalitas tim yang tak tergoyahkan.
Kourbelis ingin membangun momentum dari penampilan penentu kemenangannya dalam pertandingan internasional berikutnya.
- Jan Huebner
Yunani mengalihkan perhatian ke ujian melawan Belanda di Thessaloniki
Kourbelis dan rekan-rekannya bersiap meninggalkan Jerman saat mereka mengalihkan fokus ke laga Nations League hari Kamis melawan Belanda di Thessaloniki. Tim asuhan Jovanovic berupaya memperlebar keunggulan di puncak Grup A.
Jerman menjamu Serbia di Munich pada malam yang sama dengan target bangkit kembali.
Kourbelis membidik penampilan impresif lainnya di lini tengah.
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