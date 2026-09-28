Gelandang Yunani Dimitris Kourbelis mengukir namanya dalam sejarah tim nasional setelah mencetak gol kemenangan dalam kemenangan 1-0 atas Jerman di UEFA Nations League pada Minggu. Masuk dari bangku cadangan pada menit ke-56, gelandang berusia 32 tahun itu melepaskan tembakan kaki kiri pada menit ke-74 yang berbelok melewati Alexander Nubel ke pojok gawang.

Gol itu memastikan kemenangan perdana Yunani atas Jerman di tanah lawan, sekaligus menjaga Ethniki tetap di puncak Grup A.

Kourbelis merayakannya dengan penuh semangat bersama 6.000 suporter Yunani yang datang langsung di WWK Arena.