Getty Images Sport
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'Kami mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan' - Xabi Alonso mengakui Chelsea harus berkembang setelah kemunduran melawan Hull City
Alonso menuntut lebih dari Chelsea yang mengecewakan
Xabi Alonso tidak menahan diri dalam analisisnya selepas pertandingan setelah melihat Chelsea asuhannya menyia-nyiakan keunggulan di Stamford Bridge. Ini menjadi laga liga kedua secara beruntun di mana Chelsea gagal mempertahankan keunggulan, setelah mengalami nasib serupa akhir pekan lalu ketika gol pembuka Morgan Rogers dibalikkan dalam kekalahan 2-1 dari Arsenal. Pria asal Spanyol itu mengungkapkan frustrasi besar atas kurangnya konsistensi yang diperlihatkan para pemainnya, dan menegaskan bahwa periode dominan yang singkat sama sekali tidak cukup untuk mengamankan tiga poin di Premier League.
Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, mantan bos Bayer Leverkusen itu mengatakan: "Kami kecewa dengan hasil ini. Kami ingin menang. Kami harus kecewa dengan beberapa bagian dari penampilan kami, terutama saat kami unggul. Kami terlalu lembek saat gol penyama kedudukan terjadi. Kami bisa jauh lebih baik. Bermain bagus selama 15 hingga 20 menit tidak cukup. Anda harus berada di level terbaik selama 90 menit. Ada saat-saat ketika kami tidak mampu menjaga momentum dan intensitas itu. Kami jelas bisa melakukan lebih karena kami punya peluang."
- Getty Images Sport
Kelengahan lini pertahanan terbukti mahal di Bridge
Laga dimulai dengan baik bagi tuan rumah ketika Rogers melepaskan tembakan melewati Konstantinos Tzolakis untuk membuka skor hanya dalam tujuh menit. Namun, keunggulan Chelsea cepat terurai akibat kelengahan bertahan yang mahal. Jorrel Hato salah mengantisipasi bola pantul di dalam kotak penaltinya sendiri sehingga memberi Mohamed Belloumi gol penyama kedudukan, sebelum winger Aljazair itu kembali menyambar beberapa saat kemudian lewat tembakan yang berbelok mengenai Levi Colwill untuk membawa Hull City unggul, sebelum Joao Pedro kemudian menyelamatkan satu poin bagi Chelsea dengan menghantam umpan Cole Palmer ke atap gawang.
Menanggapi jalannya pertandingan dan peluang-peluang yang terbuang untuk meraih tiga poin penuh, Alonso mengakui timnya beruntung tidak kalah, sembari menyesalkan kegagalan mereka mengubah tekanan di akhir laga menjadi kemenangan. 'Kami punya satu atau dua peluang bagus untuk mencetak gol kemenangan, tetapi Anda tetap terbuka,' jelas sang manajer. 'Tidak senang. Kami bisa lebih baik. Kami mendapatkan apa yang pantas kami dapatkan.'
Era baru membutuhkan waktu dan kendali
Meski mengalami kemunduran, Alonso tetap fokus pada proyek jangka panjang yang saat ini sedang berjalan di London Barat. Chelsea menikmati awal melesat pada musim ini lewat kemenangan produktif 3-2 atas Fulham dan 4-3 atas Brighton, sebelum momentum mereka terhenti setelah kalah 2-1 dari Arsenal dan hasil imbang pada Sabtu. Dengan skuad yang dirombak dan staf pelatih baru, sang manajer menegaskan bahwa membangun tim yang padu adalah proses bertahap, seraya mencatat bahwa kurangnya kontrol yang terlihat saat melawan Hull merupakan gejala dari tim yang masih mencari identitasnya di bawah kepemimpinannya.
"Kami perlu lebih solid dan lebih terkontrol. Pemain baru dan staf baru. Ini adalah prosesnya. Dalam beberapa bulan saya yakin kami akan bisa mengontrol dengan lebih baik," tambah Alonso, sembari meminta kesabaran saat ia mengintegrasikan rekrutan musim panasnya.
- AFP
Jeda internasional memberi Chelsea kesempatan untuk memulai ulang
Chelsea kini akan mengalihkan perhatian ke laga tandang hari Jumat melawan Brentford, pertandingan terakhir mereka sebelum jeda internasional. Jeda dalam jadwal domestik yang akan datang akan memberi Alonso waktu berharga untuk melakukan evaluasi ulang dan mematangkan racikan taktiknya sebelum Chelsea melanjutkan kampanye Premier League mereka melawan Bournemouth di Stamford Bridge pada 10 Oktober.
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