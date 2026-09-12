Xabi Alonso tidak menahan diri dalam analisisnya selepas pertandingan setelah melihat Chelsea asuhannya menyia-nyiakan keunggulan di Stamford Bridge. Ini menjadi laga liga kedua secara beruntun di mana Chelsea gagal mempertahankan keunggulan, setelah mengalami nasib serupa akhir pekan lalu ketika gol pembuka Morgan Rogers dibalikkan dalam kekalahan 2-1 dari Arsenal. Pria asal Spanyol itu mengungkapkan frustrasi besar atas kurangnya konsistensi yang diperlihatkan para pemainnya, dan menegaskan bahwa periode dominan yang singkat sama sekali tidak cukup untuk mengamankan tiga poin di Premier League.

Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, mantan bos Bayer Leverkusen itu mengatakan: "Kami kecewa dengan hasil ini. Kami ingin menang. Kami harus kecewa dengan beberapa bagian dari penampilan kami, terutama saat kami unggul. Kami terlalu lembek saat gol penyama kedudukan terjadi. Kami bisa jauh lebih baik. Bermain bagus selama 15 hingga 20 menit tidak cukup. Anda harus berada di level terbaik selama 90 menit. Ada saat-saat ketika kami tidak mampu menjaga momentum dan intensitas itu. Kami jelas bisa melakukan lebih karena kami punya peluang."