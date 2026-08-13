Saat ditanya mengenai rumor transfer terbaru, Arteta memilih untuk tidak memberikan rincian panjang lebar soal masa depan sang pemain dalam waktu dekat. Sebaliknya, manajer asal Spanyol itu mengisyaratkan bahwa menarik perhatian rival-rival besar justru merupakan cerminan positif bagi klub. Berbicara setelah laga persahabatan Arsenal baru-baru ini melawan Como, sang manajer melontarkan pujian untuk remaja berbakat tersebut. Ia menjelaskan bahwa minat dari pihak luar hanya menegaskan bahwa para pemain mudanya tampil pada level yang tinggi.

"Dia adalah pemain yang sangat emosional. Ingat ketika dia melakukan semua gestur itu di lapangan," kata Arteta, seperti dikutip oleh Fabrizio Romano. "Saya tidak akan membicarakan spekulasi apa pun. Jika ada spekulasi tentang para pemain kami, itu pertanda bagus, artinya kami menarik perhatian dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik."