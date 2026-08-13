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'Kami menarik perhatian' - Mikel Arteta mengklaim ketertarikan rival terhadap Myles Lewis-Skelly adalah 'tanda bagus' bagi Arsenal
Arteta menanggapi rumor transfer Lewis-Skelly
Manajer Arsenal Arteta telah menanggapi spekulasi transfer yang mengelilingi gelandang remaja berbakat Lewis-Skelly. Pemain internasional Inggris berusia 19 tahun itu baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan ke rival Premier League, Chelsea dan United.
Namun, tampaknya hanya ada sedikit dasar pada cerita transfer yang agak aneh tersebut. Lewis-Skelly secara luas diperkirakan akan tetap bertahan di Emirates Stadium dan melanjutkan perkembangannya di bawah Arteta. Saat ini tidak ada indikasi bahwa pemain muda itu benar-benar ingin meninggalkan London utara. Selain itu, Arsenal sama sekali tidak berniat memasukkan lulusan akademi tersebut ke bursa transfer.
- Getty Images Sport
Minat transfer dari rival adalah tanda positif
Saat ditanya mengenai rumor transfer terbaru, Arteta memilih untuk tidak memberikan rincian panjang lebar soal masa depan sang pemain dalam waktu dekat. Sebaliknya, manajer asal Spanyol itu mengisyaratkan bahwa menarik perhatian rival-rival besar justru merupakan cerminan positif bagi klub. Berbicara setelah laga persahabatan Arsenal baru-baru ini melawan Como, sang manajer melontarkan pujian untuk remaja berbakat tersebut. Ia menjelaskan bahwa minat dari pihak luar hanya menegaskan bahwa para pemain mudanya tampil pada level yang tinggi.
"Dia adalah pemain yang sangat emosional. Ingat ketika dia melakukan semua gestur itu di lapangan," kata Arteta, seperti dikutip oleh Fabrizio Romano. "Saya tidak akan membicarakan spekulasi apa pun. Jika ada spekulasi tentang para pemain kami, itu pertanda bagus, artinya kami menarik perhatian dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik."
Lewis-Skelly menikmati laju impresif di lini tengah
Gelandang muda itu baru-baru ini kembali menegaskan potensi besarnya dengan mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Como. Kini, ia diharapkan memainkan peran kunci bagi Arsenal dalam musim berat yang ada di depan.
Meski ia tidak tampil sesering yang diperkirakan banyak orang musim lalu, Lewis-Skelly menunjukkan performa luar biasa ketika mendapat kesempatan bermain beruntun di lini tengah menjelang akhir musim. Penampilan impresifnya sangat krusial dalam laju kuat Arsenal pada fase akhir musim dan pada akhirnya menjuarai Liga Primer. Ia juga menampilkan performa yang sangat matang saat menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions.
- Getty Images Sport
Pemain muda diperkirakan akan tetap di Arsenal
Meski banyak klub top Eropa tentu akan dengan senang hati menyambut Lewis-Skelly ke dalam skuad mereka, kepergiannya tetap sangat tidak mungkin terjadi. Para pendukung Arsenal tanpa ragu akan marah besar jika talenta yang begitu menjanjikan itu dibiarkan bergabung dengan rival langsung di Premier League.
Dengan rumor transfer itu kini tampaknya sudah mereda, Lewis-Skelly akan fokus untuk mengamankan menit bermain reguler di tim utama. Ia berharap bisa semakin menegaskan dirinya sebagai komponen vital dalam skuad Arsenal besutan Arteta yang ambisius.
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