"Kami menangis di ruang ganti!" Turki terpuruk setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia, para pemain "meminta maaf kepada seluruh rakyat"

"Kami benar-benar, benar-benar sedih, ini juga memalukan. Kami meminta maaf kepada rakyat kami. Kami menangis di ruang ganti. Kami harus melakukan segala cara untuk menebus ini," kata bintang Real Madrid, Arda Güler.

"Tidak ada masalah di dalam tim. Di lapangan, kami memang tidak berhasil. Kami tidak bisa mewujudkan apa yang telah kami rencanakan. Kami memiliki peluang-peluang. Kami akan melakukan segala cara agar turnamen ini terlupakan," lanjut Güler kepada TRT Spor.

Kapten Hakan Calhanoglu menambahkan: “Saat ini tidak mudah untuk menemukan kata-kata yang tepat. Semua orang sangat kecewa. Lagipula, kami akhirnya berhasil mencapai tahap ini lagi setelah 24 tahun. Dalam kedua pertandingan, kami telah memberikan segalanya, berusaha keras, dan mencari peluang gol, tetapi itu tidak cukup. Kami menembak, tetapi bola seolah-olah tidak mau masuk. Ini nasib buruk, apa lagi yang bisa saya katakan. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat kami."