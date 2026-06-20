Secara mengejutkan, Turki juga kalah dalam pertandingan kedua Piala Dunia 2026 melawan Paraguay (0:1) dan harus pulang lebih awal. Kekecewaan pun terasa begitu mendalam setelah kekalahan tersebut dari tim Amerika Selatan itu, yang harus bermain dengan pemain lebih sedikit di babak kedua akibat kartu merah yang menjadi peristiwa pertama dalam sejarah Piala Dunia.
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"Kami menangis di ruang ganti!" Turki terpuruk setelah tersingkir secara mengejutkan dari Piala Dunia, para pemain "meminta maaf kepada seluruh rakyat"
"Kami benar-benar, benar-benar sedih, ini juga memalukan. Kami meminta maaf kepada rakyat kami. Kami menangis di ruang ganti. Kami harus melakukan segala cara untuk menebus ini," kata bintang Real Madrid, Arda Güler.
"Tidak ada masalah di dalam tim. Di lapangan, kami memang tidak berhasil. Kami tidak bisa mewujudkan apa yang telah kami rencanakan. Kami memiliki peluang-peluang. Kami akan melakukan segala cara agar turnamen ini terlupakan," lanjut Güler kepada TRT Spor.
Kapten Hakan Calhanoglu menambahkan: “Saat ini tidak mudah untuk menemukan kata-kata yang tepat. Semua orang sangat kecewa. Lagipula, kami akhirnya berhasil mencapai tahap ini lagi setelah 24 tahun. Dalam kedua pertandingan, kami telah memberikan segalanya, berusaha keras, dan mencari peluang gol, tetapi itu tidak cukup. Kami menembak, tetapi bola seolah-olah tidak mau masuk. Ini nasib buruk, apa lagi yang bisa saya katakan. Saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat kami."
Piala Dunia 2026: Turki tersingkir, AS menjadi juara grup
Mantan pemain tim nasional Halil Altintop pun harus "menerima kenyataan ini dulu". Ada "sangat, sangat banyak tanda tanya", kata Altintop kepada MagentaTV: "Kekecewaannya sangat, sangat besar, karena tim ini memiliki banyak pemain berkualitas, beberapa di antaranya bermain di klub-klub besar."
Setelah kekalahan pada pertandingan pembuka melawan Australia (0:2), Turki tidak lagi memiliki peluang untuk lolos ke babak gugur, karena dalam Piala Dunia, jika terjadi kesamaan poin, yang menjadi penentu bukanlah selisih gol, melainkan hasil head-to-head. Dan hasil head-to-head Turki melawan Paraguay dan Australia—yang masing-masing unggul tiga poin dari Turki—berakhir negatif. Amerika Serikat, dengan enam poin, sudah dipastikan menjadi juara grup.
Turki tersingkir: Begini reaksi media dalam negeri
Namun, kekecewaan tidak hanya dirasakan oleh para pemain; media lokal pun tidak segan-segan melontarkan kritik. "Kami tersingkir dari Piala Dunia. Air mata mengalir! Tim nasional benar-benar hancur," tulis Fanatik, misalnya.
“Kami mengucapkan selamat tinggal pada Piala Dunia!”, tulis Hürriyet, sementara Post berkomentar: “Tim nasional kami kalah dari Paraguay yang hanya bermain dengan sepuluh pemain! Kami tersingkir dari Piala Dunia.”