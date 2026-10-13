Maresca menolak meminta maaf atas selebrasi meriah timnya seusai kemenangan telak 3-0 atas Liverpool pada Minggu sore. Laga di Anfield itu merupakan pertandingan pertama City sejak komisi independen menyatakan klub tersebut bersalah atas pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Liga Primer Inggris.

Meski dibayangi putusan itu, yang saat ini tengah diajukan banding oleh klub sembari tetap menyatakan tidak bersalah, para pemain dan staf merayakan kemenangan bersama para suporter tandang begitu peluit akhir berbunyi.

Foto-foto para pemain City yang merayakan kemenangan secara terbuka memicu banyak kecaman di media sosial. Banyak pihak menilai waktu selebrasi itu tidak tepat mengingat beratnya dakwaan yang dihadapi klub.



