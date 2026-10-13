Getty Images Sport
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“Kami menang 3-0 di Anfield!” Enzo Maresca bela selebrasi Manchester City yang menuai kecaman keras seusai kemenangan telak atas Liverpool
Selebrasi para pemain Man City di Anfield memicu reaksi negatif
Maresca menolak meminta maaf atas selebrasi meriah timnya seusai kemenangan telak 3-0 atas Liverpool pada Minggu sore. Laga di Anfield itu merupakan pertandingan pertama City sejak komisi independen menyatakan klub tersebut bersalah atas pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Liga Primer Inggris.
Meski dibayangi putusan itu, yang saat ini tengah diajukan banding oleh klub sembari tetap menyatakan tidak bersalah, para pemain dan staf merayakan kemenangan bersama para suporter tandang begitu peluit akhir berbunyi.
Foto-foto para pemain City yang merayakan kemenangan secara terbuka memicu banyak kecaman di media sosial. Banyak pihak menilai waktu selebrasi itu tidak tepat mengingat beratnya dakwaan yang dihadapi klub.
- Getty Images Sport
Maresca balas kritik soal selebrasi
Namun, menjelang pertandingan timnya melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions, Maresca menepis anggapan tersebut. "Dikritik karena apa? Kami menang 0-3 di Anfield. Apa yang Anda ingin kami lakukan?" mantan pelatih Leicester City itu mengatakan kepada Sky Sports saat menjalani sesi media jelang pertandingan.
Maresca menegaskan bahwa satu-satunya prioritasnya adalah mempersiapkan tim menghadapi tantangan berikutnya di lapangan. "Saya di sini hari ini; para pemain juga di sini hari ini untuk menang besok. Kami bekerja setiap hari untuk memenangi pertandingan," tambah Maresca. "Hanya itu yang bisa kami pikirkan dan menjadi fokus kami. Selebihnya hanyalah hal-hal dari luar yang harus kami hadapi. Kami sangat, sangat bahagia di lapangan dan di ruang ganti."
Dias tetap mendukung manajernya
Kapten tim Ruben Dias juga bersikap tegas ketika ditanya tentang suasana di dalam tim dan keputusan untuk merayakan kemenangan dengan begitu lantang di Merseyside. Pemain internasional Portugal itu, yang tampil kukuh di lini belakang saat timnya tidak kebobolan, mendukung penuh sikap manajernya. “Saya sepenuhnya sependapat dengan perkataan manajer. Ini kemenangan di Anfield,” kata Dias.
Ia menambahkan: “Dalam situasi apa pun, baik di awal maupun akhir musim, kami akan menikmati kemenangan itu sama besarnya dan merayakannya sesuai dengan apa yang kami rasakan saat itu. Itu menunjukkan betapa berartinya kemenangan ini bagi kami. Entah ada lebih banyak atau lebih sedikit kegaduhan, apa pun alasannya, bagi kami sama saja. Seperti sebelumnya, orang-orang tidak suka melihat kami menang, sementara kami suka menang. Itu hanyalah bagian dari permainan ketika Anda berada di puncak.”
- AFP
Pertemuan internal dan kekompakan skuad
Kemenangan di Anfield dipastikan lewat gol-gol Erling Haaland, Jeremy Doku, dan Rayan Cherki. Hasil itu membuktikan skuad tetap tajam meski menghadapi gangguan di luar lapangan. Dias menjelaskan lebih lanjut pola pikir para pemain. Ia mengakui bahwa mereka menyadari pandangan publik, tetapi tujuan mereka tetap meraih trofi. "Ini situasi yang wajar. Setiap kali Anda menang, ada orang-orang yang tidak senang karena mereka memiliki ambisi yang sama untuk menang," ujar bek tersebut, menyoroti ketatnya persaingan di Liga Primer Inggris.
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