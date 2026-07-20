"Kami memulai pertandingan dengan sangat memalukan!" - Adrien Rabiot menegur rekan-rekan setimnya di timnas Prancis atas "perilaku yang tidak dapat diterima" selama kekalahan yang kacau balau melawan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia

Sebelum pertandingan perebutan tempat ketiga, Deschamps mengakui bahwa kedua tim tidak terlalu termotivasi oleh laga tersebut, dengan mengatakan: "Inggris memang ingin memainkan pertandingan ini, dan kami pun tidak." Prediksinya terbukti akurat karena Prancis tampil lesu di babak pertama sebelum akhirnya kalah 6-4.

Kekalahan tersebut menandai akhir yang kurang memuaskan bagi masa jabatan Deschamps selama 14 tahun sebagai pelatih. Ketegangan internal dan penampilan yang tidak terkoordinasi membayangi pertandingan terakhirnya di bangku cadangan Prancis, sementara Inggris memanfaatkan kesempatan tersebut sepenuhnya untuk menutup turnamen dengan hasil gemilang, dengan Declan Rice memuji kekuatan tim asuhan Thomas Tuchel.

“Ini adalah skuad Inggris terbaik dalam waktu yang sangat lama,” kata Rice. “Itu fakta. Tak ada yang bisa merampas hal itu dari kami. Saya rasa kami bisa bangga sebagai sebuah tim. Kami hanya sangat kecewa karena kalah di semifinal itu.”