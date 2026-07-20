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"Kami memulai pertandingan dengan sangat memalukan!" - Adrien Rabiot menegur rekan-rekan setimnya di timnas Prancis atas "perilaku yang tidak dapat diterima" selama kekalahan yang kacau balau melawan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia
Kampanye Prancis berakhir dengan kekecewaan
Masalah Prancis sudah terlihat sejak peluit pembuka dibunyikan, saat mereka tertinggal 4-0 sebelum jeda babak pertama melawan Inggris di Miami. Meskipun Les Bleus tampil lebih baik setelah jeda dan mencetak empat gol, mereka tak mampu bangkit dari 45 menit awal yang bencana.
Penampilan yang mengecewakan itu memicu kritik dari Rabiot, yang mempertanyakan sikap yang ditunjukkan oleh beberapa anggota skuad. Ketegangan juga terlihat di pinggir lapangan, dengan Rayan Cherki terlibat dalam perdebatan sengit dengan Deschamps selama jeda minum di babak pertama.
Rabiot menanggapi kekalahan telak Prancis
Rabiot tidak menyembunyikan rasa frustrasinya setelah peluit akhir berbunyi saat ia mengkritik penampilan Prancis di babak pertama serta perilaku beberapa rekan setimnya.
"Kami memulai babak pertama dengan sangat memalukan," kata gelandang AC Milan itu kepada beIN SPORTS. "Saya melihat perilaku dari beberapa pemain yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini agak mengecewakan karena ini adalah pertandingan terakhir untuk tampil baik di kompetisi ini. Ada banyak kekecewaan setelah kekalahan melawan Spanyol, tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan hingga akhir dan kami tidak bisa hanya puas dengan permainan yang ceroboh seperti itu. Kami berdiskusi saat jeda; kami meyakinkan diri bahwa kami harus menunjukkan rasa bangga, dan penampilan di babak kedua jauh lebih baik karena di babak pertama, beberapa perilaku memang tidak dapat diterima."
Inggris tampil gemilang sementara Prancis terpuruk
Sebelum pertandingan perebutan tempat ketiga, Deschamps mengakui bahwa kedua tim tidak terlalu termotivasi oleh laga tersebut, dengan mengatakan: "Inggris memang ingin memainkan pertandingan ini, dan kami pun tidak." Prediksinya terbukti akurat karena Prancis tampil lesu di babak pertama sebelum akhirnya kalah 6-4.
Kekalahan tersebut menandai akhir yang kurang memuaskan bagi masa jabatan Deschamps selama 14 tahun sebagai pelatih. Ketegangan internal dan penampilan yang tidak terkoordinasi membayangi pertandingan terakhirnya di bangku cadangan Prancis, sementara Inggris memanfaatkan kesempatan tersebut sepenuhnya untuk menutup turnamen dengan hasil gemilang, dengan Declan Rice memuji kekuatan tim asuhan Thomas Tuchel.
“Ini adalah skuad Inggris terbaik dalam waktu yang sangat lama,” kata Rice. “Itu fakta. Tak ada yang bisa merampas hal itu dari kami. Saya rasa kami bisa bangga sebagai sebuah tim. Kami hanya sangat kecewa karena kalah di semifinal itu.”
- Getty Images
Prancis bersiap menyambut era baru
Prancis kini mengalihkan perhatian mereka ke masa depan pasca-Deschamps, dengan Zinedine Zidane yang secara luas diperkirakan akan menggantikan pelatih peraih gelar Piala Dunia tersebut. Memulihkan kekompakan di dalam skuad akan menjadi salah satu tugas terbesar yang harus dihadapi mantan pelatih Real Madrid itu setelah turnamen yang berakhir dengan kritik terbuka dari para pemain senior. Sementara itu, Inggris pulang ke tanah air dengan hasil finis di peringkat ketiga yang membangkitkan semangat, setelah merespons kekecewaan di babak semifinal dengan cara yang mengesankan.
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