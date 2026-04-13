"Kami memohon kepada kalian dengan berlutut": Bagaimana legenda Chelsea Didier Drogba menghentikan perang saudara

Berkat kemenangan 3-1 di Sudan dan kegagalan Kamerun pada saat yang sama, Pantai Gading lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya pada 8 Oktober 2005. Namun, Drogba belum puas sampai di situ: Kualifikasi Piala Dunia itu diharapkan akan diikuti oleh terciptanya perdamaian. Saat itu, perang saudara telah berlangsung selama tiga tahun di Pantai Gading. Di satu sisi ada wilayah selatan yang lebih makmur dan didominasi oleh umat Kristen yang dikuasai oleh tentara. Di sisi lain ada pemberontak di wilayah utara yang mayoritas beragama Islam.

"Hari ini kami memohon kepada kalian dengan berlutut," kata Drogba, lalu berlutut dan semua rekan setimnya di sekitarnya mengikuti. Kemudian ia berseru: "Maafkan satu sama lain! Maafkan satu sama lain! Maafkan satu sama lain! Jangan biarkan negara kita yang kaya ini hancur oleh perang. Saya mohon kepada kalian: Letakkan senjata kalian. Adakan pemilu dan semuanya akan membaik." Kemudian Drogba dan rekan-rekannya mulai bernyanyi dan menari.

Penyerang FC Chelsea yang saat itu berusia 27 tahun itu lebih terkenal dan disukai daripada siapa pun di negaranya. Ia mungkin satu-satunya orang yang dihormati oleh semua warga Pantai Gading — dan didengarkan oleh semua orang. Tak lama setelah pidatonya, pihak-pihak yang bertikai menyepakati gencatan senjata. Namun, gencatan senjata itu rapuh, dan pemilu belum juga digelar.