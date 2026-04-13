"Warga Pantai Gading, baik dari utara maupun selatan, dari tengah maupun barat," kata Didier Drogba membuka pembicaraannya. Ia tidak berbicara seperti seorang pesepakbola, melainkan seperti seorang presiden. "Hari ini kita telah membuktikan bahwa seluruh warga Pantai Gading dapat hidup berdampingan dan berjuang bersama demi satu tujuan: lolos ke Piala Dunia."
Diterjemahkan oleh
"Kami memohon kepada kalian dengan berlutut": Bagaimana legenda Chelsea Didier Drogba menghentikan perang saudara
Berkat kemenangan 3-1 di Sudan dan kegagalan Kamerun pada saat yang sama, Pantai Gading lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya pada 8 Oktober 2005. Namun, Drogba belum puas sampai di situ: Kualifikasi Piala Dunia itu diharapkan akan diikuti oleh terciptanya perdamaian. Saat itu, perang saudara telah berlangsung selama tiga tahun di Pantai Gading. Di satu sisi ada wilayah selatan yang lebih makmur dan didominasi oleh umat Kristen yang dikuasai oleh tentara. Di sisi lain ada pemberontak di wilayah utara yang mayoritas beragama Islam.
"Hari ini kami memohon kepada kalian dengan berlutut," kata Drogba, lalu berlutut dan semua rekan setimnya di sekitarnya mengikuti. Kemudian ia berseru: "Maafkan satu sama lain! Maafkan satu sama lain! Maafkan satu sama lain! Jangan biarkan negara kita yang kaya ini hancur oleh perang. Saya mohon kepada kalian: Letakkan senjata kalian. Adakan pemilu dan semuanya akan membaik." Kemudian Drogba dan rekan-rekannya mulai bernyanyi dan menari.
Penyerang FC Chelsea yang saat itu berusia 27 tahun itu lebih terkenal dan disukai daripada siapa pun di negaranya. Ia mungkin satu-satunya orang yang dihormati oleh semua warga Pantai Gading — dan didengarkan oleh semua orang. Tak lama setelah pidatonya, pihak-pihak yang bertikai menyepakati gencatan senjata. Namun, gencatan senjata itu rapuh, dan pemilu belum juga digelar.
- Getty Images
Didier Drogba bermain bersama tim nasional di wilayah basis pemberontak
Pada Piala Dunia di Jerman musim panas berikutnya, tim Pantai Gading yang sangat diunggulkan tersingkir lebih awal dari grup yang dijuluki "grup maut" bersama Argentina, Belanda, dan Serbia-Montenegro. Pada Piala Afrika di tahun yang sama, mereka mencapai final, tetapi kalah secara dramatis dalam adu penalti melawan Mesir. Namun, berkat kesuksesannya bersama Chelsea, Drogba tetap dianugerahi Bola Emas sebagai Pemain Sepak Bola Afrika Terbaik Tahun 2006 pada 1 Maret 2007. Hanya tiga hari kemudian, pemerintah dan pemberontak menyepakati gencatan senjata baru.
Pada akhir Maret, Presiden Laurent Gbagbo mengundang Drogba ke istananya. Dengan bangga, sang penyerang—yang seperti Gbagbo berasal dari kelompok etnis Bete—menunjukkan trofinya dan memberitahu presiden bahwa ia juga ingin memamerkannya di Bouake, basis pemberontak: "Ini adalah bola yang menjadi milik seluruh negara kita!" Keesokan harinya, Drogba berangkat ke Bouake dan bertemu dengan pemimpin pemberontak Guillaume Soro. Ia tidak hanya membawa trofi tersebut, tetapi juga janji untuk menggelar pertandingan internasional di Bouake.
Pada Juni 2007, Pantai Gading benar-benar bertanding di markas pemberontak tersebut dan mengalahkan Madagaskar dengan skor 5-0 dalam pertandingan kualifikasi Piala Afrika. Dua bulan kemudian, Gbagbo mengikuti jejak Drogba. Namun, Presiden Pantai Gading tidak pergi ke Bouake untuk pertandingan sepak bola, melainkan untuk membakar senjata bersama pemimpin pemberontak Soro di stadion yang sama dan secara resmi menyatakan perang saudara telah berakhir.
- Getty Images
"Di lapangan, aku orang yang berbeda": Dua sisi Didier Drogba
Drogba lahir pada tahun 1978 di Abidjan, di bagian selatan Pantai Gading. Pada usia lima tahun, orang tuanya mengirimnya ke Prancis untuk tinggal bersama pamannya, Michel Goba. Goba saat itu berpindah-pindah klub sebagai pemain sepak bola profesional di liga kasta kedua, sementara Drogba biasanya bermain di tim junior. Pada usia delapan tahun, Drogba kembali sebentar ke tanah airnya. Pada usia sebelas tahun, ia kembali ke Prancis untuk tinggal bersama pamannya. Kali ini, Drogba datang untuk menetap.
Dalam hal sepak bola, ia adalah pemain yang terlambat memulai kariernya. Pada usia 21 tahun, ia memulai debutnya untuk FC Le Mans di Ligue 2, kemudian pada usia 23 tahun untuk EA Guingamp di Ligue 1. Setelah satu tahun di Olympique Marseille, Drogba pindah ke FC Chelsea di London pada tahun 2004 saat berusia 26 tahun. Klub itulah yang menjadi klubnya. Empat kali penyerang yang sama elegan dan kuat ini memenangkan Premier League bersama Chelsea, dan sebagai puncaknya, Liga Champions pada 2012. Di final melawan FC Bayern, tim London itu kalah telak. Namun, Drogba menyelamatkan timnya dengan gol sundulan di menit-menit akhir yang membawa pertandingan ke perpanjangan waktu, dan akhirnya mencetak gol penentu dalam adu penalti.
Dipengaruhi oleh Jose Mourinho, Chelsea mengukuhkan peran sebagai "penjahat" di dunia sepak bola. Hampir tidak ada yang mewakili peran itu sebaik Drogba. "Jika saya harus memilih seorang pemain untuk bertempur bersama," kata Mourinho suatu kali, "saya akan memilih Didier." Sepanjang kariernya, Drogba tujuh kali diusir dari lapangan. Di antaranya dalam final Liga Champions 2008 yang kalah melawan Manchester United karena sikutan terhadap Nemanja Vidic. Saat tersingkir di semifinal melawan FC Barcelona pada 2009, Drogba menyerang wasit Tom Henning Övrebö dengan sangat agresif sehingga ia dilarang bermain selama tiga pertandingan. Dan Övrebö menerima ancaman pembunuhan. "Di lapangan, saya menjadi orang lain dan terkadang tidak mengenali diri saya sendiri," kata Drogba. Di lapangan, ia adalah seorang pengacau; di luar lapangan, ia adalah pembawa damai.
- Getty Images
Didier Drogba terlibat dalam "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi"
Gencatan senjata di Pantai Gading tahun 2007 bertahan hingga pemilihan presiden 2010. Dalam pemilihan tersebut, Alassane Ouattara dari wilayah utara mengalahkan petahana Gbagbo, yang namun menolak mengakui kekalahannya. Perang saudara kembali berkobar dan Drogba, yang tak lama sebelumnya dimasukkan oleh majalah Times ke dalam daftar 100 orang paling berpengaruh di dunia, kembali bersuara dengan tegas: "Saya menyerukan kepada setiap orang di antara kalian, setiap pemegang tanggung jawab, dan setiap pendukung partai, untuk menolak segala bentuk kekerasan dan melakukan segala upaya untuk memulihkan demokrasi yang damai dan bertanggung jawab."
Beberapa bulan kemudian, Gbagbo ditangkap dan Ouattara, yang hingga kini masih berkuasa, dilantik sebagai presiden. Untuk mengungkap insiden seputar pemilu dan memastikan perdamaian, dibentuklah "Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi" beranggotakan sebelas orang, di mana Drogba juga menjadi anggotanya. Terlepas dari itu, ia terlibat dalam kegiatan amal melalui yayasannya sendiri dan berulang kali menyumbangkan dana dalam jumlah besar. Drogba mengakhiri karier sepak bolanya di Tiongkok, Turki, dan Amerika Serikat. Pada 2018, pencetak gol terbanyak Pantai Gading ini pensiun.
Drogba pernah ditanya mengapa ia tidak pernah terjun ke dunia politik. "Hari ini semua orang mendengarkan saya ketika saya berbicara," jawabnya. "Begitu saya memilih partai tertentu, paling-paling hanya 50 persen yang mendengarkan." Justru karena ia tidak pernah menjadi politisi, Drogba begitu berharga bagi Pantai Gading. Atau seperti yang pernah dikatakan rekan setimnya di tim nasional selama bertahun-tahun, Geoffroy Serey Die: "Didier Drogba adalah sosok yang lebih penting bagi negara kita daripada presiden."
Didier Drogba: Perjalanan Kariernya di Sepak Bola Profesional
Periode Klub Pertandingan Gol 1998 hingga 2002 FC Le Mans 71 15 2002 hingga 2003 EA Guingamp 50 24 2003 hingga 2004 Olympique Marseille 55 32 2004 hingga 2012 FC Chelsea 341 157 2012 hingga 2013 SH Shenhua 11 8 2013 hingga 2014 Galatasaray Istanbul 53 20 2014 hingga 2015 FC Chelsea 40 7 2015 hingga 2017 CF Montreal 41 23 2017 hingga 2018 Phoenix Rising FC 26 16