AFP
"Kami memiliki semangat yang luar biasa" - Benjamin Sesko menargetkan gelar juara bersama Man Utd setelah "belajar banyak" di musim perdananya
Trofi sudah di depan mata bagi Sesko
Sesko telah mengungkapkan keinginannya untuk membawa trofi kembali ke Old Trafford setelah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Liga Premier. Penyerang United, yang bergabung dengan klub dari RB Leipzig musim panas lalu, yakin bahwa skuad ini memiliki bakat dan mentalitas yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi di musim-musim mendatang.
Pemain internasional Slovenia itu mengatakan kepada Sky Sports: "Saya pikir kami tampil bagus. Meskipun masih ada beberapa pertandingan tersisa, tapi saya rasa kami tampil bagus. Kami memiliki semangat yang hebat di tim. Saya benar-benar ingin meraih beberapa trofi di sini. Tentu saja kami harus bekerja keras untuk itu, tapi saya yakin kami memiliki kemampuan untuk melakukannya."
Kehidupan di bawah kepemimpinan Carrick
Suasana di klub telah berubah secara signifikan sejak Carrick mengambil alih kendali sebagai manajer sementara pada Januari lalu. Saat ini, United semakin mendekati tiket ke Liga Champions, sebuah prestasi yang tampaknya mustahil di awal musim, berkat rentetan delapan kemenangan dalam 12 pertandingan liga di bawah kepemimpinan mantan gelandang tersebut.
"Saya belajar banyak dari para pemain berpengalaman di sini - pemain hebat, staf pelatih hebat," jelas Sesko saat merefleksikan perkembangannya selama tahun pertamanya di Inggris. "Selain itu, saya juga menyukai kota ini, ini adalah situasi yang saling menguntungkan."
Pemain berusia 22 tahun ini telah mencatatkan kontribusi individu yang memuaskan sejauh ini, dengan mencetak 10 gol di semua kompetisi.
Bantuan pertahanan kembali
Menjelang laga kandang United melawan Brentford pada Senin nanti, Carrick dihadapkan pada beberapa dilema pemilihan pemain di lini belakangnya. Harry Maguire kembali tersedia untuk diturunkan setelah menjalani skorsing dua pertandingan, yang memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi opsi pertahanan saat klub berupaya mempertahankan momentumnya dalam perebutan empat besar.
Namun, Setan Merah masih harus bermain tanpa Lisandro Martinez, yang masih absen karena skorsing. Selain itu, pemain baru musim panas Leny Yoro harus menjalani tes kebugaran terakhir untuk menentukan apakah ia bisa tampil melawan The Bees, sehingga Carrick harus menunggu laporan medis akhir sebelum mengumumkan starting XI-nya.
Mempertahankan momentum
Manchester United sangat ingin membuktikan bahwa kebangkitan mereka belakangan ini bukan sekadar lonjakan performa sementara di bawah asuhan manajer sementara. Dengan semangat tim yang dipuji oleh Sesko dan peningkatan hasil yang jelas, fokus mereka tetap pada upaya mengakhiri musim ini dengan gemilang guna membangun landasan bagi perburuan gelar yang berkelanjutan tahun depan.
Setelah menghadapi Brentford, United akan menutup musim ini dengan pertandingan melawan Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest, dan Brighton.