"Kami memiliki semangat yang luar biasa" - Benjamin Sesko menargetkan gelar juara bersama Man Utd setelah "belajar banyak" di musim perdananya

Sesko telah mengungkapkan keinginannya untuk membawa trofi kembali ke Old Trafford setelah mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di Liga Premier. Penyerang United, yang bergabung dengan klub dari RB Leipzig musim panas lalu, yakin bahwa skuad ini memiliki bakat dan mentalitas yang diperlukan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi di musim-musim mendatang.

Pemain internasional Slovenia itu mengatakan kepada Sky Sports: "Saya pikir kami tampil bagus. Meskipun masih ada beberapa pertandingan tersisa, tapi saya rasa kami tampil bagus. Kami memiliki semangat yang hebat di tim. Saya benar-benar ingin meraih beberapa trofi di sini. Tentu saja kami harus bekerja keras untuk itu, tapi saya yakin kami memiliki kemampuan untuk melakukannya."