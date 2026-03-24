"Kami memenangkannya di lapangan dan tak ada yang bisa mengubah hal ini!" - Idrissa Gueye marah atas keputusan 'konyol' yang mencabut gelar AFCON Senegal
Hasil final AFCON dibatalkan
Dunia sepak bola Afrika diguncang pekan lalu ketika dewan banding CAF mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan membatalkan kemenangan Senegal 1-0 pada babak perpanjangan waktu di final Piala Afrika. Kontroversi ini bermula dari protes di mana para pemain Senegal meninggalkan lapangan untuk menentang penalti yang diberikan kepada Maroko pada masa tambahan waktu. Pejabat CAF menganggap tindakan ini sebagai pengunduran diri, sehingga membatalkan hasil pertandingan dan menjatuhkan kekalahan 3-0 kepada Senegal. Keputusan ini secara efektif menyerahkan gelar juara benua kepada Maroko, sebuah keputusan yang memicu kemarahan di seluruh Dakar dan membuat Gueye yang berusia 36 tahun mempertanyakan integritas badan pengatur turnamen tersebut.
"Kami memenangkannya di lapangan"
Gueye, yang telah membela negaranya dalam 128 pertandingan internasional, bersikap tegas saat menanggapi hilangnya medali juara Piala Afrika yang seharusnya menjadi yang kedua baginya. Berbicara mengenai hal tersebut, ia berpendapat bahwa prestasi di lapangan harus selalu lebih diutamakan daripada keputusan administratif.
"Saya pikir keputusan ini sungguh konyol. Kami memenangkan pertandingan di lapangan, bukan di kantor, dan sebagai pemain Senegal, saya bangga dengan apa yang kami lakukan," kata gelandang Everton itu. "Kami pantas mendapatkan trofi ini. Kami berjuang di lapangan dan semua orang tahu apa yang terjadi, dan saya yakin jika pertandingan ini diulang 10 kali, kami akan memenangkannya 10 kali."
Gueye melanjutkan: "Bukan karena kami lebih baik dari Maroko, tapi karena ini adalah takdir kami karena kami telah memberikan segalanya di lapangan dan kami pantas menjadi juara. Kami benar-benar tidak peduli dengan medali, dengan trofi, karena hal terpenting ada di lapangan, bukan apa yang tertulis di kertas. Di lapangan kami memenangkannya dan tidak ada yang bisa mengubah ini."
"Afrika tidak pantas mengalami ini"
Selain kehilangan trofi itu sendiri, Gueye mengungkapkan keprihatinan mendalam atas dampak keputusan kontroversial semacam itu terhadap reputasi global Piala Afrika. Ia menegaskan: "Afrika tidak membutuhkan keputusan seperti ini karena semua orang mulai membicarakan AFCON dan membandingkannya dengan turnamen di Eropa dan Copa America. Saya rasa Afrika tidak pantas diperlakukan seperti ini."
Terlepas dari keputusan yang kontroversial tersebut, Gueye menekankan bahwa persaudaraan antara kedua negara tetap utuh, dengan menunjuk pada hubungannya yang baik dengan rekan setimnya di Everton dan pemain internasional Maroko, Adam Aznou. "Kami hanya menertawakan hal ini karena terkadang memang lucu," jelasnya. "Kami semua adalah saudara dan tidak ada yang bisa memaksa saya untuk membenci rakyat Maroko. Maroko dan Senegal memiliki hubungan yang baik."
Perjalanan menuju Piala Dunia 2026
Sementara perselisihan hukum terkait gelar AFCON 2025 masih berlanjut di lingkaran kekuasaan, dengan rencana pengajuan banding resmi ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, Senegal kini harus kembali memusatkan perhatian pada partisipasi mereka yang telah dipastikan di Piala Dunia 2026. Tim Teranga Lions tergabung dalam Grup I yang menantang bersama Prancis, Norwegia, dan pemenang babak play-off antar-konfederasi Jalur 2 - yang menampilkan Irak, Bolivia, atau Suriname. Tim asuhan Pape Thiaw akan memanfaatkan jeda internasional bulan Maret untuk memulai persiapan mereka dengan dua pertandingan persahabatan bergengsi, menghadapi Peru pada 28 Maret di Stade de France sebelum kembali ke kandang untuk menjamu Gambia di Stadion Abdoulaye Wade pada 31 Maret.