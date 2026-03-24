"Kami memenangkannya di lapangan dan tak ada yang bisa mengubah hal ini!" - Idrissa Gueye marah atas keputusan 'konyol' yang mencabut gelar AFCON Senegal

Gueye, yang telah membela negaranya dalam 128 pertandingan internasional, bersikap tegas saat menanggapi hilangnya medali juara Piala Afrika yang seharusnya menjadi yang kedua baginya. Berbicara mengenai hal tersebut, ia berpendapat bahwa prestasi di lapangan harus selalu lebih diutamakan daripada keputusan administratif.

"Saya pikir keputusan ini sungguh konyol. Kami memenangkan pertandingan di lapangan, bukan di kantor, dan sebagai pemain Senegal, saya bangga dengan apa yang kami lakukan," kata gelandang Everton itu. "Kami pantas mendapatkan trofi ini. Kami berjuang di lapangan dan semua orang tahu apa yang terjadi, dan saya yakin jika pertandingan ini diulang 10 kali, kami akan memenangkannya 10 kali."

Gueye melanjutkan: "Bukan karena kami lebih baik dari Maroko, tapi karena ini adalah takdir kami karena kami telah memberikan segalanya di lapangan dan kami pantas menjadi juara. Kami benar-benar tidak peduli dengan medali, dengan trofi, karena hal terpenting ada di lapangan, bukan apa yang tertulis di kertas. Di lapangan kami memenangkannya dan tidak ada yang bisa mengubah ini."