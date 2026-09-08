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'Kami membutuhkan pemain yang 100 persen' - Enzo Maresca memaparkan rencana untuk mengistirahatkan bintang-bintang Manchester City yang kelelahan di tengah jadwal brutal
Maresca memprioritaskan kesejahteraan pemain di atas pemilihan pemain
Maresca mengonfirmasi bahwa ia tidak akan ragu untuk mengistirahatkan para pemain paling menonjolnya saat klub menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa. Setelah awal sempurna di musim Premier League dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan pertama mereka, juru taktik asal Italia itu mewaspadai beban fisik yang dialami para bintang yang langsung bertransisi dari turnamen internasional besar ke kerasnya musim domestik yang baru.
Maresca sangat menyadari bahwa ekspektasi di Stadion Etihad tetap sangat tinggi, tetapi ia meyakini bahwa kesuksesan jangka panjang membutuhkan pendekatan pragmatis terhadap menit bermain para pemain. "Bisa satu pertandingan absen atau satu pekan menepi. Itu tergantung pada momen yang kami hadapi, tetapi prioritasnya adalah memastikan para pemain berada dalam kondisi baik, senang, dan ketika Anda melihat mereka kelelahan, ada risiko cedera dan kami membutuhkan pemain dalam kondisi 100 persen," kata Maresca, menurut Manchester Evening News.
- Getty Images Sport
Kelelahan Haaland menyoroti kekhawatiran yang kian besar soal kedalaman skuad
Erling Haaland, pencetak gol utama klub, telah vokal soal minimnya waktu pemulihan yang tersedia bagi atlet elite. Striker Norwegia itu baru-baru ini mengungkapkan kekhawatiran bahwa dirinya tidak mendapat istirahat yang cukup setelah siklus Piala Dunia dan tuntutan internasional setelahnya. Maresca menggemakan sentimen tersebut, dengan mengakui bahwa beban pada andalannya itu dan figur-figur kunci lain di skuad mulai menjadi tidak berkelanjutan.
Menanggapi kekhawatiran kebugaran yang melingkupi skuadnya, Maresca menyatakan: "Ini tidak mudah bagi mereka. Ini tidak mudah bagi Erling atau bagi sebagian besar pemain yang terus bermain untuk klub dan tim nasional. Saya rasa pada saat Anda melihat pemain-pemain seperti ini mulai kelelahan, itu adalah hal yang tepat. Tepat untuk memberi mereka sedikit istirahat."
Metode latihan inovatif untuk meningkatkan moral
Dalam upaya menjaga suasana tetap ringan dan tingkat energi tetap tinggi di City Football Academy, Maresca memperkenalkan perubahan yang tidak biasa pada rutinitas harian. Sang manajer mulai memutar musik dansa yang ceria selama sesi latihan, sebuah taktik yang sebelumnya ia gunakan saat menjalani periode sukses di Leicester City dan Chelsea.
Menjelaskan alasan di balik penambahan musik di tempat latihan, Maresca mengungkapkan bahwa manfaat psikologisnya sama pentingnya dengan kerja fisik yang dilakukan di lapangan. Ia berkata: "Itu adalah sesuatu yang saya miliki di Leicester dan di Chelsea, dan saya perkenalkan di sini. Saya pikir para pemain lebih senang dengan musik dan bisa bekerja lebih baik. Para pemain yang memutuskan. Ini hanya untuk menciptakan suasana yang lebih baik bagi mereka."
- Getty Images Sport
Ujian krusial menanti rezim baru City
Pekan mendatang menjadi barometer penting bagi masa kepelatihan Maresca, dengan dua laga tandang yang akan menguji tekad skuad serta strategi rotasi sang manajer. Manchester City akan bertandang ke markas FC Porto untuk laga pembuka mereka di Liga Champions musim ini pada Selasa, lalu lima hari kemudian menghadapi derby Manchester berisiko tinggi melawan Manchester United.
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