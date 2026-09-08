'Kami membutuhkan pemain yang 100 persen' - Enzo Maresca memaparkan rencana untuk mengistirahatkan bintang-bintang Manchester City yang kelelahan di tengah jadwal brutal

Maresca mengonfirmasi bahwa ia tidak akan ragu untuk mengistirahatkan para pemain paling menonjolnya saat klub menjalani jadwal padat di kompetisi domestik dan Eropa. Setelah awal sempurna di musim Premier League dengan tiga kemenangan dari tiga pertandingan pertama mereka, juru taktik asal Italia itu mewaspadai beban fisik yang dialami para bintang yang langsung bertransisi dari turnamen internasional besar ke kerasnya musim domestik yang baru.

Maresca sangat menyadari bahwa ekspektasi di Stadion Etihad tetap sangat tinggi, tetapi ia meyakini bahwa kesuksesan jangka panjang membutuhkan pendekatan pragmatis terhadap menit bermain para pemain. "Bisa satu pertandingan absen atau satu pekan menepi. Itu tergantung pada momen yang kami hadapi, tetapi prioritasnya adalah memastikan para pemain berada dalam kondisi baik, senang, dan ketika Anda melihat mereka kelelahan, ada risiko cedera dan kami membutuhkan pemain dalam kondisi 100 persen," kata Maresca, menurut Manchester Evening News.