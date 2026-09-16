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Enzo Maresca Bruno Fernandes Manchester City Manchester UnitedGetty Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Kami masih menunggu!' - Enzo Maresca menuntut permintaan maaf atas gol Bruno Fernandes untuk Manchester United saat bos Manchester City itu murka soal standar ganda VAR setelah kontroversi derby Manchester

E. Maresca
Manchester United
B. Fernandes
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Premier League

Manajer Manchester City Enzo Maresca kembali memanaskan kontroversi seputar kepemimpinan wasit dalam derby Manchester dengan menuntut permintaan maaf atas gol kontroversial yang dicetak kapten Manchester United Bruno Fernandes pada 2023. Komentarnya muncul setelah bos Pro Ref Howard Webb secara terbuka mengakui bahwa City beruntung karena gol Erling Haaland tetap disahkan dalam kemenangan terbaru mereka di Old Trafford.

  • Pengakuan Webb picu dampak lanjutan derby

    Pro Ref baru-baru ini mengakui bahwa gol penentu Haaland dalam derby Manchester pada hari Minggu seharusnya dianulir. Badan perwasitan itu memutuskan bahwa Enzo Fernandez secara aktif mengganggu permainan dalam proses terjadinya gol, sehingga mendorong kepala wasit Howard Webb secara terbuka menyampaikan penyesalan atas proses pengambilan keputusan VAR.

    Pengakuan itu memicu respons keras dari Maresca. Bos City itu menunjuk pada insiden yang sangat mirip dari Januari 2023, ketika United mengamankan kemenangan derby 2-1. Dalam laga itu, Marcus Rashford mengejar umpan Casemiro dari posisi offside yang jelas. Meski penyerang itu tidak pernah menyentuh bola, keberadaannya memengaruhi lini pertahanan City sebelum Bruno Fernandes melepaskan gol penyama kedudukan pada menit ke-78.

    Sementara Webb cepat menanggapi insiden terbaru di Old Trafford, Maresca menyoroti inkonsistensi yang mencolok. Manajer asal Italia itu menjabat sebagai asisten Pep Guardiola saat kekalahan pada 2023 tersebut dan menegaskan City tidak pernah mendapat perlakuan yang sama berupa permintaan maaf resmi.


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  • Manchester United Bruno Fernandes Casemiro Antony 2022-23Getty

    “Kami masih menunggu permintaan maaf itu”

    Berbicara kepada media jelang laga Piala Liga City melawan Norwich City, Maresca menolak menerima narasi yang berkembang saat ini. Ia dengan cepat mengingatkan para reporter tentang standar ganda yang terjadi saat membahas kesalahan wasit.

    "Saya pikir kadang itu menguntungkan Anda, kadang itu merugikan Anda," jelas Maresca. "Tiga tahun lalu ketika saya berada di sini, hal yang persis sama terjadi saat melawan Man United. Kami kalah di derby itu. Gol tersebut bukan gol yang sah, jika Anda ingat. Sejujurnya, tidak ada yang meminta maaf. Kami masih menunggu permintaan maaf untuk gol itu."

    Manajer City itu juga mengungkapkan frustrasi besar karena perdebatan soal kepemimpinan wasit menutupi penampilan heroik timnya. Sang juara memainkan sebagian besar laga hari Minggu dengan 10 pemain setelah mendapat kartu merah Phil Foden, membuat kemenangan itu semakin luar biasa.

    "Membicarakan satu insiden atau satu momen setelah pertandingan itu ketika kami bermain selama 70, 75 menit dengan 10 pemain, menurut saya itu ... saya tidak tahu kata yang tepat, saya pikir itu cukup buruk," tambahnya. "Penampilan babak kedua luar biasa."


  • Manchester City yang dominan menepis kebisingan

    Kontroversi VAR yang masih berlanjut mengancam menutupi awal gemilang era Maresca di Stadion Etihad. City melesat sejak awal musim ini, dengan memenangi kelima laga pembuka mereka di Premier League.

    Mampu mengatasi kekurangan jumlah pemain selama lebih dari 70 menit di Old Trafford semakin menegaskan daya juang skuad tersebut. Maresca tetap sepenuhnya fokus untuk menjaga momentum itu, seraya menegaskan pendekatan taktisnya tidak akan berubah meski tanpa VAR pada putaran-putaran awal Piala Liga.


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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Rotasi di piala dan kembali beraksi di liga

    City untuk sesaat akan menepi dari sorotan Premier League untuk menjamu Norwich City pada Kamis malam. Dengan rekor sempurna di liga yang harus dipertahankan dan jadwal padat di depan mata, Maresca sangat diperkirakan akan merotasi skuadnya agar para pemain kunci tetap bugar.

    Setelah bentrokan piala tengah pekan itu, Haaland dan kawan-kawan akan menyambut Sunderland di Etihad Stadium pada Minggu. City akan berupaya memperpanjang laju sempurna mereka di kompetisi domestik dan menjaga para rival tetap jauh di belakang.

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