Pro Ref baru-baru ini mengakui bahwa gol penentu Haaland dalam derby Manchester pada hari Minggu seharusnya dianulir. Badan perwasitan itu memutuskan bahwa Enzo Fernandez secara aktif mengganggu permainan dalam proses terjadinya gol, sehingga mendorong kepala wasit Howard Webb secara terbuka menyampaikan penyesalan atas proses pengambilan keputusan VAR.

Pengakuan itu memicu respons keras dari Maresca. Bos City itu menunjuk pada insiden yang sangat mirip dari Januari 2023, ketika United mengamankan kemenangan derby 2-1. Dalam laga itu, Marcus Rashford mengejar umpan Casemiro dari posisi offside yang jelas. Meski penyerang itu tidak pernah menyentuh bola, keberadaannya memengaruhi lini pertahanan City sebelum Bruno Fernandes melepaskan gol penyama kedudukan pada menit ke-78.

Sementara Webb cepat menanggapi insiden terbaru di Old Trafford, Maresca menyoroti inkonsistensi yang mencolok. Manajer asal Italia itu menjabat sebagai asisten Pep Guardiola saat kekalahan pada 2023 tersebut dan menegaskan City tidak pernah mendapat perlakuan yang sama berupa permintaan maaf resmi.



