AFP
Diterjemahkan oleh
'Kami masih butuh perekrutan' - legenda Liverpool menuntut empat atau lima transfer baru untuk mendukung Andoni Iraola
Kekhawatiran di lini pertahanan di bawah manajemen baru
Berbicara di podcast Footy Accumulators No Tippy Tappy Football, Thompson mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kondisi skuad saat ini ketika mereka bersiap menghadapi Newcastle United. Meski klub merekrut Jeremy Jacquet dengan nilai £60 juta dan mendatangkan Roland Araujo dengan status pinjaman setelah kepergian Ibrahima Konate dan Andy Robertson, Thompson menegaskan bahwa itu masih belum cukup.
Menekankan perlunya kedalaman skuad, Thompson berkata: "Secara defensif kami memang butuh lebih banyak lagi. Itu adalah area khususnya jika Jacquet belum benar-benar siap, siapa yang akan ada di sana? Ini situasi yang sulit. Kami masih membutuhkan perekrutan. Saya pikir kami mungkin membutuhkan empat, mungkin lima pemain secara total di posisi yang berbeda."
- Getty Images Sport
Dukungan finansial dan daya beli yang lebih kuat
Liverpool dilaporkan sedang mengupayakan kesepakatan besar untuk winger Paris Saint-Germain Bradley Barcola, dan Thompson meyakini kondisi finansial klub benar-benar siap. Fenway Sports Group baru-baru ini menjual saham minoritas di klub tersebut senilai £1,4 miliar, memberikan Iraola daya ungkit yang signifikan di pasar.
Membahas anggaran transfer, Thompson menambahkan: "Dari sisi keuangan, kami bisa menghabiskan uang itu karena kami melakukannya dengan sangat, sangat baik dalam penjualan. Dan ketika Anda melihatnya, hanya investasi yang masuk ke klub sepak bola, klub seperti Liverpool dan Manchester United, ketika Anda melihat mereka berkeliling dunia, itu menunjukkan bahwa mereka adalah dua klub sepak bola terbesar. Orang-orang ingin berinvestasi di mereka, jadi Anda punya itu."
Perubahan taktik dari Bournemouth ke Anfield
Thompson juga memperingatkan Iraola bahwa melatih Liverpool menghadirkan tantangan yang sangat berbeda dibandingkan masanya di Bournemouth. Ia mencatat bahwa Bournemouth kerap bermain sebagai tim nonunggulan dengan mengandalkan serangan balik, sedangkan Liverpool sering menghadapi pertahanan rapat yang membutuhkan solusi rumit.
Thompson menyoroti pentingnya para pemain yang ada saat ini, dengan mengatakan: "Di sinilah dia harus menemukan formula itu dengan seseorang seperti Florian Wirtz, di mana Anda bisa mengeluarkan kemampuan terbaik darinya, dan dengan Alexander Isak tampil tajam, itu bisa sangat membantu mereka."
Thompson juga menyinggung perubahan manajerial belakangan ini, dengan mencatat bahwa tidak seperti ketika Arne Slot mengambil alih dari Jurgen Klopp, "Banyak hal berjalan buruk, jadi Anda membutuhkan manajer baru, ide-ide baru."
- AFP
Apa langkah selanjutnya untuk Liverpool?
Liverpool hanya memiliki lima hari lagi untuk menuntaskan persiapan mereka sebelum laga pembuka Premier League melawan Newcastle United. Iraola harus segera mengintegrasikan ide-ide taktik barunya, sementara staf perekrutan bekerja keras di balik layar. Mengamankan empat atau lima rekrutan yang direkomendasikan sebelum bursa transfer ditutup akan benar-benar sangat vital bagi ambisi domestik mereka tahun ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami