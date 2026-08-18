Berbicara di podcast Footy Accumulators No Tippy Tappy Football, Thompson mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kondisi skuad saat ini ketika mereka bersiap menghadapi Newcastle United. Meski klub merekrut Jeremy Jacquet dengan nilai £60 juta dan mendatangkan Roland Araujo dengan status pinjaman setelah kepergian Ibrahima Konate dan Andy Robertson, Thompson menegaskan bahwa itu masih belum cukup.

Menekankan perlunya kedalaman skuad, Thompson berkata: "Secara defensif kami memang butuh lebih banyak lagi. Itu adalah area khususnya jika Jacquet belum benar-benar siap, siapa yang akan ada di sana? Ini situasi yang sulit. Kami masih membutuhkan perekrutan. Saya pikir kami mungkin membutuhkan empat, mungkin lima pemain secara total di posisi yang berbeda."