“Kami masih bersama” - Lionel Messi menanggapi pencapaian rekor barunya saat pemain terbaik sepanjang masa Argentina itu mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia ketujuh berturut-turut

Setelah memastikan tempat mereka di babak 32 besar, pelatih Argentina Lionel Scaloni memanfaatkan kesempatan ini untuk mengistirahatkan para pemain andalannya, termasuk Messi. Juara bertahan ini bergabung dengan Meksiko dan Prancis sebagai satu-satunya negara yang lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 dengan rekor 100 persen. Meskipun Yordania bermain demi harga diri dalam turnamen debut mereka, mereka kesulitan menahan kedalaman skuad Argentina sepanjang babak pertama.

Giovani Lo Celso, yang terkenal absen dalam kemenangan tahun 2022 karena cedera, membuka skor melalui tendangan bebas cerdik yang mengejutkan kiper Yordania. Lautaro Martinez kemudian menggandakan keunggulan dari titik penalti setelah Marcos Senesi dilanggar di kotak penalti yang ramai.