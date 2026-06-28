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“Kami masih bersama” - Lionel Messi menanggapi pencapaian rekor barunya saat pemain terbaik sepanjang masa Argentina itu mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia ketujuh berturut-turut
Scaloni melakukan rotasi pada tim juara bertahan
Setelah memastikan tempat mereka di babak 32 besar, pelatih Argentina Lionel Scaloni memanfaatkan kesempatan ini untuk mengistirahatkan para pemain andalannya, termasuk Messi. Juara bertahan ini bergabung dengan Meksiko dan Prancis sebagai satu-satunya negara yang lolos dari babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 dengan rekor 100 persen. Meskipun Yordania bermain demi harga diri dalam turnamen debut mereka, mereka kesulitan menahan kedalaman skuad Argentina sepanjang babak pertama.
Giovani Lo Celso, yang terkenal absen dalam kemenangan tahun 2022 karena cedera, membuka skor melalui tendangan bebas cerdik yang mengejutkan kiper Yordania. Lautaro Martinez kemudian menggandakan keunggulan dari titik penalti setelah Marcos Senesi dilanggar di kotak penalti yang ramai.
Messi mencetak sejarah dari bangku cadangan
Meskipun memulai pertandingan dari bangku cadangan, Messi hanya membutuhkan penampilan singkat untuk semakin mengukir namanya dalam buku rekor. Kapten tim Argentina itu masuk menggantikan Martinez pada menit ke-60 dan dengan cepat meninggalkan jejaknya dalam pertandingan yang digelar di Stadion Dallas. Melalui tendangan bebasnya yang akurat pada menit ke-80, ia menjadi pemain pertama yang mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia berturut-turut, sebuah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kompetisi tersebut.
Setelah peluit akhir dibunyikan, pemain veteran ini mengungkapkan kebanggaannya di media sosial, sambil berkata kepada para penggemar: “Satu kemenangan lagi untuk menyelesaikan babak penyisihan grup. Kita masih bersama…”
Persaingan memperebutkan Sepatu Emas
Gol tersebut juga membuat pemain berusia 39 tahun itu memperlebar keunggulannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia, dengan mencatatkan angka yang luar biasa, yakni 19 gol. Jumlah gol ini membuatnya unggul jauh dari tokoh-tokoh legendaris seperti Miroslav Klose dan Kylian Mbappé, yang sama-sama mengoleksi 16 gol, serta ikon Brasil Ronaldo Nazário, yang mencetak 15 gol selama karier gemilangnya.
Sementara Messi terus menjauh di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa, persaingan untuk meraih Sepatu Emas 2026 juga semakin memanas. Bintang Argentina ini kini memimpin dengan enam gol, unggul dua gol dari penyerang Brasil Vinicius Junior, duo Prancis Ousmane Dembele dan Mbappe, serta penyerang Norwegia Erling Haaland.
- Getty Images Sport
Jalan menuju final mulai terbuka
Argentina kini menantikan jalur yang menguntungkan di babak gugur saat mereka berusaha mempertahankan gelar juara. Dengan finis sebagai juara grup, mereka terhindar dari tim-tim unggulan dalam waktu dekat, sementara potensi pertemuan melawan Australia atau Mesir menanti di babak 16 besar. Namun, sebelum memikirkan lawan-lawan mereka, Argentina terlebih dahulu akan menghadapi Cape Verde di babak 32 besar pada 7 Juli.