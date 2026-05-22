“Kami Masih Ada Peluang Satu Persen!” - Borneo FC Tak Menyerah Kejar Gelar Juara Indonesia Super League 2025/26

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menekankan pentingnya bagi para pemain untuk tetap fokus. Lefundes menegaska kekuatan Borneo FC musim ini bukan hanya terletak pada produktivitas gol Mariano Peralta dan kolega, melainkan pada ketangguhan mental yang telah dipupuk sejak awal musim.

“Lihat latihannya kan? Lihat bagaimana mereka bahagia dalam sesi latihannya? Cuma mereka yang bisa tahu dalam kondisi apa kami kerja setiap hari di sini, tapi mereka tetap bahagia. Mental mereka mulai dari mental pelatih. Kalau mental saya goyang, saya goyangin mereka, tapi mental saya tidak pernah goyang,” tutur Lefundes.

“Saya selalu pilih pemain yang punya mentalitas kemenangan. Kalau saya lihat mereka sudah mau menyerah, saya tidak akan kerja lagi sama mereka. Kami masih ada maupun kecil, tapi masih ada 1%, kami tidak akan menyerah, kami tetap akan berjuang.”