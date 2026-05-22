Borneo FC
“Kami Masih Ada Peluang Satu Persen!” - Borneo FC Tak Menyerah Kejar Gelar Juara Indonesia Super League 2025/26
Skenario Sulit Pesut Etam di Pekan Terakhir
Borneo FC dihadapkan pada situasi yang tidak mudah dalam upaya mereka mengudeta puncak klasemen dari genggaman Persib Bandung pada perebutan gelar juara Super League 2025/26 memasuki pertandingan pamungkas musim 2025/26. Meski bermain di Stadion Segiri saat menghadapi Malut United, Sabtu (25/5) sore WIB, mereka harus menantikan hasil dari laga lainnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang mempertemukan Persib dengan Persijap Jepara. Satu-satunya cara untuk menjadi juara adalah Borneo FC memetik kemenangan, dan Persib menelan kekalahan.
- Borneo FC
Lefundes Bertekad Mengamankan Peluang Satu Persen
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes menekankan pentingnya bagi para pemain untuk tetap fokus. Lefundes menegaska kekuatan Borneo FC musim ini bukan hanya terletak pada produktivitas gol Mariano Peralta dan kolega, melainkan pada ketangguhan mental yang telah dipupuk sejak awal musim.
“Lihat latihannya kan? Lihat bagaimana mereka bahagia dalam sesi latihannya? Cuma mereka yang bisa tahu dalam kondisi apa kami kerja setiap hari di sini, tapi mereka tetap bahagia. Mental mereka mulai dari mental pelatih. Kalau mental saya goyang, saya goyangin mereka, tapi mental saya tidak pernah goyang,” tutur Lefundes.
“Saya selalu pilih pemain yang punya mentalitas kemenangan. Kalau saya lihat mereka sudah mau menyerah, saya tidak akan kerja lagi sama mereka. Kami masih ada maupun kecil, tapi masih ada 1%, kami tidak akan menyerah, kami tetap akan berjuang.”
Kado Untuk Pendukung Setia Di Stadion Segiri
Bagi publik Samarinda, laga kontra Malut United bukan sekadar formalitas penutup musim, melainkan panggung pembuktian identitas Pesut Etam. Lefundes bahkan menganalogikan perjuangan timnya dengan perjuangan hidup manusia yang dimulai dari titik nol namun harus terus bertahan menghadapi segala tantangan demi mencapai kesuksesan.
“Begitu saya lahir, saya lahir tanpa rambut, telanjang, enggak ada apa-apa. Saya enggak ada apa-apa, mungkin kalian juga,” imbuh Lefundes.
“Pertandingan terakhir di musim ini, pertandingan terakhir di Samarinda, jadi kami mau kasih kado juga buat semua suporter yang akan hadir, dan nanti kita lihat apa yang terjadi di pertandingan yang lainnya.”
- Malut United
Ancaman Dari Mantan Striker Persib Bandung
Di sisi lain, Malut United datang ke Samarinda dengan ambisi tersendiri melalui mesin gol mereka, David da Silva. Penyerang tajam tersebut sedang memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 23 gol. Kehadiran Da Silva menjadi ancaman nyata bagi lini pertahanan Borneo yang wajib meraih kemenangan.
“Saya akan berusaha menampilkan permainan terbaik di lapangan dan membantu tim meraih hasil maksimal. Malut United memilih saya sebagai penyerang dan tugas seorang penyerang adalah mencetak gol,” tegas Da Silva. “Fokus saya saat ini hanya untuk Malut United. Saya tidak memikirkan hasil pertandingan tim lain. Saya percaya dengan pemain yang ada saat ini, semoga kami bisa meraih kemenangan.”