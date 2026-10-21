Bek sayap berusia 19 tahun, Xavi Espart, menyamakan kedudukan lewat peluang di tiang dekat 10 menit setelah babak kedua dimulai. Namun, Lucas Hernandez mengembalikan keunggulan tuan rumah dengan sundulan dari sepak pojok. Lamine Yamal kemudian melewati Warren Zaire-Emery untuk mengubah skor menjadi 2-2, tetapi kurang dari dua menit berselang, Vitinha mengontrol bola sapuan dengan dada sebelum mencetak gol lewat tendangan voli. Setelah itu, Fabian Ruiz menuntaskan umpan silang mendatar Achraf Hakimi.

Kemenangan ini membuat juara bertahan mengoleksi 14 gol setelah tiga pertandingan, menyamai rekor Arsenal pada 2010-11. Mereka juga menjadi tim pertama sejak Barcelona pada periode September 2016 hingga Maret 2017 yang mencetak sedikitnya empat gol dalam tiga laga kandang beruntun di kompetisi ini.

Menyoroti kemampuan timnya untuk langsung merespons setiap kali tim tamu menyamakan kedudukan, Doue menambahkan: "Apa pun yang terjadi selama pertandingan, kami selalu berusaha tetap fokus. Kami tahu kualitas kami, kami tahu kami bisa mencetak gol kapan saja, baik segera setelah kebobolan maupun sesaat setelah mencetak gol sendiri. Kami mampu tetap fokus pada apa yang harus kami lakukan, dan malam ini kami melakukannya dengan baik."