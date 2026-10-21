AFP
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“Kami mampu menjawab tantangan”: Pencetak gol Desire Doue puji PSG yang tanpa ampun setelah mengakhiri catatan 11 laga tak terkalahkan Barcelona dalam laga klasik Liga Champions
Bintang muda Prancis menginspirasi kemenangan Paris
Doue memuji penampilan efektif Paris Saint-Germain setelah menaklukkan tim tamu asal Spanyol itu dan mengakhiri rekor 11 pertandingan tak terkalahkan pemuncak klasemen La Liga tersebut di Liga Champions. Melanjutkan penampilan gemilangnya saat menghadapi Manchester City pekan lalu, sang penyerang memecah kebuntuan pada menit ke-38 lewat tembakan mendatar ke sudut bawah gawang. Gol pembuka itu tercipta pada babak pertama ketika Barcelona membiarkan lawannya melepaskan 10 tembakan tepat sasaran, catatan terburuk mereka setidaknya sejak musim 2003-04.
- AFP
Tuan rumah yang menerapkan pressing tinggi menghukum kesalahan pertahanan
Tekanan agresif tuan rumah langsung menimbulkan kekacauan setelah baru 79 detik. Khvicha Kvaratskhelia membentur tiang gawang setelah Pedri kehilangan bola. Kiper tim tamu, Joan Garcia, kemudian menggagalkan peluang Ousmane Dembele dan dua kali menghalau upaya Ferran Torres, yang masuk sebagai pemain pengganti setelah Dembele ditarik keluar karena cedera. Di sisi lain, kiper asal Rusia Matvey Safonov menggagalkan peluang Raphinha dan Fermin Lopez.
Berbicara kepada PSG TV tentang bagaimana timnya tampil sesuai tuntutan laga, Doue mengatakan: "Kami tahu ini akan menjadi pertandingan dengan level tertinggi. Kami mampu menjawab tantangan dan menunjukkan permainan yang bagus. Kami memanfaatkan peluang. Tujuan kami adalah mencetak lebih banyak gol daripada mereka, karena kami tahu mereka juga bisa mencetak gol. Mereka lawan yang berkualitas, tetapi kami berhasil menang dan itu luar biasa."
Gempuran babak kedua memastikan torehan bersejarah
Bek sayap berusia 19 tahun, Xavi Espart, menyamakan kedudukan lewat peluang di tiang dekat 10 menit setelah babak kedua dimulai. Namun, Lucas Hernandez mengembalikan keunggulan tuan rumah dengan sundulan dari sepak pojok. Lamine Yamal kemudian melewati Warren Zaire-Emery untuk mengubah skor menjadi 2-2, tetapi kurang dari dua menit berselang, Vitinha mengontrol bola sapuan dengan dada sebelum mencetak gol lewat tendangan voli. Setelah itu, Fabian Ruiz menuntaskan umpan silang mendatar Achraf Hakimi.
Kemenangan ini membuat juara bertahan mengoleksi 14 gol setelah tiga pertandingan, menyamai rekor Arsenal pada 2010-11. Mereka juga menjadi tim pertama sejak Barcelona pada periode September 2016 hingga Maret 2017 yang mencetak sedikitnya empat gol dalam tiga laga kandang beruntun di kompetisi ini.
Menyoroti kemampuan timnya untuk langsung merespons setiap kali tim tamu menyamakan kedudukan, Doue menambahkan: "Apa pun yang terjadi selama pertandingan, kami selalu berusaha tetap fokus. Kami tahu kualitas kami, kami tahu kami bisa mencetak gol kapan saja, baik segera setelah kebobolan maupun sesaat setelah mencetak gol sendiri. Kami mampu tetap fokus pada apa yang harus kami lakukan, dan malam ini kami melakukannya dengan baik."
- AFP
Lawatan ke Spanyol menanti pemuncak grup
Raihan poin penuh membuat PSG mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan pertama mereka di fase liga. Sang juara Prancis selanjutnya akan bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Villarreal pada Selasa, 3 November, tetapi mereka harus lebih dulu menilai tingkat keparahan cedera yang dialami Dembele pada babak pertama. Sementara itu, Barcelona tetap mengoleksi enam poin dan akan berusaha bangkit saat menjamu Aston Villa di Camp Nou pada malam yang sama.
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