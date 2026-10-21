AFP
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“Kami lebih unggul!” Luis Enrique ungkap rahasia taktik di balik keberhasilan PSG melumat Barcelona saat pasukan Hansi Flick menelan kekalahan pertama musim ini dalam duel Liga Champions
Pressing tinggi menghambat laju Barcelona
Barcelona tiba di ibu kota Prancis dengan catatan 11 kemenangan beruntun dan tampak nyaris tak terbendung di bawah Flick. Namun, raksasa Catalan itu akhirnya takluk dari Paris Saint-Germain yang tampil tanpa henti menekan dan tidak membiarkan mereka mendikte tempo pertandingan di kandang lawan.
Tuan rumah mengandalkan tekanan agresif sebagai fondasi permainan, terutama dengan memanfaatkan para pemain depan untuk mengganggu upaya tim tamu membangun serangan secara lancar. Dengan efektif menghambat pergerakan bola sejak dari area depan, juara Ligue 1 itu memutus aliran bola menuju para pemain kreatif andalan Barcelona.
- AFP
Beradaptasi menghadapi lawan elite
Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Luis Enrique mengakui tantangan teknis berat yang dihadirkan mantan klubnya.
“Saya sudah menduganya. Pertandingan berlangsung sangat seimbang. Anda tidak bisa membayangkan level Barcelona sampai Anda menghadapi mereka,” kata pelatih PSG itu kepada wartawan seusai laga, seperti dikutip Mundo Deportivo. “Saat menghadapi tim yang levelnya setara atau lebih tinggi, Anda harus tahu cara beradaptasi.”
Meski sempat mengendalikan pertandingan sejak awal, ia mengakui timnya harus menghadapi tekanan berat selepas jeda. Mengenai perubahan jalannya laga, ia mengatakan: “Kami mengendalikan babak pertama dengan baik, tetapi pada babak kedua kami mengalami kesulitan selama 10 atau 15 menit.”
Disiplin bertahan dari lini depan
Titik baliknya adalah komitmen tak tergoyahkan para pemain lini depan PSG, yang menjadi lapis pertama pertahanan secara efektif. Memuji kerja keras kolektif itu, Enrique menyoroti keberhasilan para penyerangnya meredam lini tengah Barcelona.
“Para penyerang bekerja sangat baik dalam bertahan; kami lebih unggul dalam merebut kembali penguasaan bola di wilayah lawan,” ujarnya. “Untuk merebut bola dari Lamine [Yamal], Fermin [Lopez], atau Dani Olmo, dukungan sangat penting.”
Kemenangan penting di kompetisi Eropa atas mantan klubnya itu memunculkan perasaan campur aduk, meski kesetiaannya saat ini tetap jelas. Ia menambahkan: “Saya penggemar Barcelona, tetapi saya seorang profesional dan saya menikmati kemenangan tim.”
- AFP
Mempertahankan gelar juara Eropa
Lewat hasil yang menegaskan kualitas mereka ini, sang juara bertahan kembali menunjukkan reputasinya pada musim 2026-27. Namun, mereka harus mempertahankan intensitas bertahan yang tak kenal kendur saat menjalani jadwal pertandingan kontinental yang padat demi mempertahankan gelar.
Dengan status sebagai tim yang ingin dikalahkan semua lawan, klub asal Paris itu kini harus membuktikan bahwa mereka mampu terus menunjukkan disiplin taktik di level tertinggi. Dalam beberapa pekan mendatang, menghindari rasa puas diri akan sama pentingnya dengan menjalankan rencana permainan di lapangan.
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