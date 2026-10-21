“Kami lebih unggul!” Luis Enrique ungkap rahasia taktik di balik keberhasilan PSG melumat Barcelona saat pasukan Hansi Flick menelan kekalahan pertama musim ini dalam duel Liga Champions

Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Luis Enrique mengakui tantangan teknis berat yang dihadirkan mantan klubnya.

“Saya sudah menduganya. Pertandingan berlangsung sangat seimbang. Anda tidak bisa membayangkan level Barcelona sampai Anda menghadapi mereka,” kata pelatih PSG itu kepada wartawan seusai laga, seperti dikutip Mundo Deportivo. “Saat menghadapi tim yang levelnya setara atau lebih tinggi, Anda harus tahu cara beradaptasi.”

Meski sempat mengendalikan pertandingan sejak awal, ia mengakui timnya harus menghadapi tekanan berat selepas jeda. Mengenai perubahan jalannya laga, ia mengatakan: “Kami mengendalikan babak pertama dengan baik, tetapi pada babak kedua kami mengalami kesulitan selama 10 atau 15 menit.”



