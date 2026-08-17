AFP
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'Kami lebih lemah!' - Mikel Arteta melayangkan desakan mendesak soal transfer Arsenal meski meraih kemenangan pernyataan di Community Shield atas Manchester City
Arteta menuntut kedalaman skuad yang lebih baik meski Cardiff tampil luar biasa
Arsenal mengirimkan peringatan yang menghancurkan kepada para rival perebutan gelar mereka pada Minggu, dengan mengungguli Manchester City dalam kemenangan telak 3-0 untuk meraih Community Shield. Gol-gol dari Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Odegaard memastikan trofi tersebut di Cardiff, namun Arteta menggunakan konferensi pers usai pertandingan untuk menyoroti celah signifikan dalam skuadnya.
Berbicara setelah peluit akhir berbunyi, Arteta mengonfirmasi niatnya untuk kembali terjun ke bursa transfer setelah sukses merekrut Bruno Guimaraes dengan nilai £75 juta. "Kami tahu ada area-area tertentu yang karena cedera membuat kami lebih lemah dan kami perlu memperkuatnya," jelas manajer Arsenal itu. "Kami sedang berusaha melakukan itu dan kami sudah mencoba melakukannya selama berminggu-minggu. Hanya ketika peluangnya tepat untuk klub, kami akan melakukannya."
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Krisis di lini belakang mengancam setelah pukulan cedera Saliba
Kekhawatiran utama bagi raksasa London utara itu berada di jantung lini pertahanan mereka. Bek tengah bintang William Saliba diperkirakan akan menepi dalam waktu yang lama setelah mengalami cedera serius selama kampanye Piala Dunia Prancis, sementara Jurrien Timber sedang berjuang dengan masalah selangkangan.
Memberikan pembaruan kepada media mengenai dua pemainnya yang cedera, Arteta memaparkan perkiraan waktu yang berbeda untuk comeback masing-masing. "Jurrien berkembang sangat baik," ujarnya. "Dia sudah berada di lapangan, kami sekarang meningkatkan beberapa aspek tertentu dan terutama volumenya serta bebannya. Saya pikir dia berada di jalur yang bagus, tetapi masih ada beberapa pekan lagi.
"Wilo, seperti yang kita semua tahu, lebih merupakan cedera jangka panjang. Kami harus menunggu dan melihat. Semoga dia perlu mulai berlatih bersama grup dalam sekitar satu pekan ke depan, lalu melihat bagaimana perkembangannya dari sana.
"Ini sudah menjadi masalah jangka panjang, dan kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah langkah yang tepat, dia merasa siap untuk melakukannya, karena dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami."
Target transfer yang diidentifikasi sebagai Aston Villa tetap teguh
Arsenal sudah mengidentifikasi kandidat potensial untuk mengisi kekosongan itu, dengan bek internasional Inggris Ezri Konsa berada di posisi tinggi dalam daftar pendek mereka. Namun, negosiasi dengan Aston Villa menemui kendala terkait valuasi sang bek. Sementara Arsenal telah menunjukkan kesediaan untuk membayar £45 juta, klub asal Birmingham itu dilaporkan tetap bertahan pada biaya transfer yang mendekati £60 juta.
Nama lain yang juga kuat masuk radar adalah Jarell Quansah, mantan bek Liverpool yang tampil mengesankan di Piala Dunia baru-baru ini. Arteta sangat ingin memastikan klub mengambil langkah yang tepat, bukan langkah reaktif.
- AFP
Kemenangan meyakinkan menetapkan nada untuk mempertahankan gelar
Terlepas dari pembicaraan soal transfer, penampilan melawan Manchester City menunjukkan bahwa Arsenal siap mempertahankan gelar Premier League mereka. Calafiori hanya membutuhkan kurang dari 30 detik untuk mencetak gol pembuka, sementara rekrutan baru Christos Tzolis menyumbang dua assist krusial untuk Havertz dan Odegaard. Arteta penuh pujian atas penerapan para pemainnya. "Penampilan yang sangat bagus," tambahnya. "Untuk menunjukkan hasrat seperti yang kami tunjukkan dan reaksi itu, saya benar-benar terkesan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya benar-benar menikmati melihat mereka bermain."
Kemenangan ini terasa sangat manis karena diraih atas tim Manchester City asuhan Enzo Maresca dalam laga kompetitif pertamanya sejak menggantikan Pep Guardiola, dengan kekalahan 3-0 itu menandai kekalahan terberat Manchester City pada debut seorang manajer dalam 120 tahun. Para penggemar Arsenal akan terdorong oleh cairnya serangan tim, tetapi peringatan sang manajer soal kedalaman skuad akan terasa relevan saat musim semakin dekat.
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