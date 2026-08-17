Kekhawatiran utama bagi raksasa London utara itu berada di jantung lini pertahanan mereka. Bek tengah bintang William Saliba diperkirakan akan menepi dalam waktu yang lama setelah mengalami cedera serius selama kampanye Piala Dunia Prancis, sementara Jurrien Timber sedang berjuang dengan masalah selangkangan.

Memberikan pembaruan kepada media mengenai dua pemainnya yang cedera, Arteta memaparkan perkiraan waktu yang berbeda untuk comeback masing-masing. "Jurrien berkembang sangat baik," ujarnya. "Dia sudah berada di lapangan, kami sekarang meningkatkan beberapa aspek tertentu dan terutama volumenya serta bebannya. Saya pikir dia berada di jalur yang bagus, tetapi masih ada beberapa pekan lagi.

"Wilo, seperti yang kita semua tahu, lebih merupakan cedera jangka panjang. Kami harus menunggu dan melihat. Semoga dia perlu mulai berlatih bersama grup dalam sekitar satu pekan ke depan, lalu melihat bagaimana perkembangannya dari sana.

"Ini sudah menjadi masalah jangka panjang, dan kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil adalah langkah yang tepat, dia merasa siap untuk melakukannya, karena dia adalah pemain yang sangat penting bagi kami."