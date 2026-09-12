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'Kami kurang segar' - Andoni Iraola menjelaskan kesulitan Liverpool melawan Fulham setelah laga melelahkan kontra Atletico Madrid
Kelelahan menghantam setelah malam-malam Eropa
Iraola tidak menutupi kekecewaannya setelah melihat tim Liverpool asuhannya kehilangan poin di kandang dari Fulham yang datang ke laga ini dengan performa yang sedang kurang baik. Hasil imbang ini berarti Liverpool kini mencatat empat hasil seri beruntun di laga liga di Anfield untuk pertama kalinya sejak 2011, dan sang manajer dengan cepat menunjuk padatnya jadwal sebagai alasan utama di balik performa yang datar.
Liverpool hanya memiliki 60 jam untuk pemulihan setelah pertarungan mereka di Liga Champions pada pertengahan pekan melawan Atletico Madrid, faktor yang diyakini Iraola telah menguras intensitas para pemainnya seperti biasanya.
"Saat Anda bermain imbang, terutama di kandang, Anda tidak bisa bahagia. Hari ini kami sedikit kurang segar dan kami tidak cukup baik dalam menyerang untuk membuat perbedaan," kata Iraola kepada BBC Match of the Day. Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut soal dampak fisik yang sudah dirasakan skuadnya musim ini, sembari menyoroti bahwa tuan rumah hanya melepaskan tiga tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. "Itu kurang dari tiga hari, 60 jam, [sejak mereka bermain melawan Atletico Madrid di Liga Champions] dan banyak pemain harus beradaptasi."
- Getty Images Sport
Masalah lini serang terus berlanjut di Anfield
Meski menikmati sebagian besar penguasaan bola, Liverpool kesulitan menciptakan peluang-peluang matang melawan tim asuhan Alvaro Arbeloa. Iraola mengakui bahwa meskipun struktur pertahanan tetap solid, minimnya percikan di sepertiga akhir menjadi faktor penentu hasil tersebut.
"Kami sudah cukup baik untuk mencatatkan clean sheet. Kami sedikit lebih baik di babak kedua. Di babak pertama kami memulai pertandingan dengan lambat, kami kekurangan energi dan itu tidak cukup, kami harus lebih baik dalam menyerang," aku mantan bos Bournemouth itu. Statistik mendukung penilaiannya; Liverpool kini gagal mencetak gol di babak pertama dalam tiga laga Premier League beruntun di Anfield untuk pertama kalinya sejak April 2021.
Membangun Bradley Barcola
Salah satu dari sedikit bahan pembicaraan menjelang kick-off adalah dimasukkannya Bradley Barcola, yang menjalani starter pertamanya di Premier League untuk klub ini. Penyerang muda itu menunjukkan kilasan bakat, tetapi seperti banyak rekan setimnya, ia tampak kelelahan seiring laga berjalan. Iraola menegaskan bahwa Barcola adalah proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tuntutan fisik di kasta tertinggi Inggris.
"Bradley adalah salah satu pemain yang sedang kami bangun secara fisik lewat pertandingan, dan pertandingan-pertandingan itu akan memberinya kondisi yang kami inginkan. Tapi ini bukan hanya soal Bradley, kami kurang bugar. Saya hanya ingat satu peluang jelas [untuk Fulham] dan kami menjaga struktur, tetapi secara ofensif kami harus jauh lebih baik," jelas Iraola.
- Getty Images Sport
Masa pemulihan yang cepat bagi Tottenham Hotspur
Tidak ada waktu bagi Liverpool untuk meratapi hasil tersebut, dengan laga Piala Carabao melawan Tottenham Hotspur sudah menanti pada Selasa. Jadwal tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengendur, dan Iraola harus memutuskan apakah akan merotasi skuadnya lebih jauh atau tetap dengan kelompok pemain yang, menurut pengakuannya, saat ini sedang kekurangan energi. Tekanan kian meningkat pada pria Spanyol itu untuk meraih kemenangan yang menjadi pernyataan di Anfield, terutama karena ia kini telah tiga kali imbang dalam empat laga pertamanya sebagai pelatih raksasa Merseyside tersebut.
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