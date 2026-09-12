Iraola tidak menutupi kekecewaannya setelah melihat tim Liverpool asuhannya kehilangan poin di kandang dari Fulham yang datang ke laga ini dengan performa yang sedang kurang baik. Hasil imbang ini berarti Liverpool kini mencatat empat hasil seri beruntun di laga liga di Anfield untuk pertama kalinya sejak 2011, dan sang manajer dengan cepat menunjuk padatnya jadwal sebagai alasan utama di balik performa yang datar.

Liverpool hanya memiliki 60 jam untuk pemulihan setelah pertarungan mereka di Liga Champions pada pertengahan pekan melawan Atletico Madrid, faktor yang diyakini Iraola telah menguras intensitas para pemainnya seperti biasanya.

"Saat Anda bermain imbang, terutama di kandang, Anda tidak bisa bahagia. Hari ini kami sedikit kurang segar dan kami tidak cukup baik dalam menyerang untuk membuat perbedaan," kata Iraola kepada BBC Match of the Day. Ia kemudian menjelaskan lebih lanjut soal dampak fisik yang sudah dirasakan skuadnya musim ini, sembari menyoroti bahwa tuan rumah hanya melepaskan tiga tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. "Itu kurang dari tiga hari, 60 jam, [sejak mereka bermain melawan Atletico Madrid di Liga Champions] dan banyak pemain harus beradaptasi."