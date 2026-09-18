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'Kami ingin pemain yang tidak ragu' - Mauricio Pochettino menerima keputusan Noahkai Banks untuk memilih Jerman saat pelatih USMNT itu meminta komitmen '200 persen' dari para pemain
Keputusan Banks
Banks pada Jumat meresmikan komitmennya kepada Jerman, dengan mengajukan perpindahan satu kali untuk bergabung dengan tim U-21 Jerman pada jeda internasional ini. Pengajuan perpindahan itu memastikan bahwa ia tidak bisa terus membela USMNT, yang sempat ia ikuti dalam satu pemusatan latihan tim senior pada 2025 setelah bermain untuk AS di level usia muda.
Keputusan bek remaja itu untuk mewakili Jerman menjadi pukulan bagi USMNT, yang jelas sedang melakukan regenerasi di posisi bek tengah. Pochettino mengatakan bahwa ia memahami hal itu, namun tidak masalah kehilangan pemain yang tidak pernah sepenuhnya berkomitmen untuk bermain bagi AS.
- Getty Images
Apa yang dikatakan Pochettino
"Dia menelepon kami," kata Pochettino. "Dia berkata, ‘Saya memutuskan untuk memilih Jerman’. Ya, itu adalah situasi yang harus kami hadapi. Kami menginginkan pemain yang menunjukkan komitmen, tetapi komitmen bukan 50 persen, melainkan 200 persen.
“Dia jujur karena setiap kali kami menghubunginya dengan kemungkinan untuk bergabung dengan kami, dia berkata, 'Tidak, masih ragu, saya tidak tahu apakah saya ingin memilih AS atau Jerman'. Dia jujur dan kami menginginkan pemain tanpa keraguan. Kami menginginkan pemain yang berkomitmen dan sangat ingin bermain demi lambang tim dan bermain untuk kami.”
- Getty Images Sport
Batson angkat bicara
CEO U.S. Soccer JT Batson juga merefleksikan keputusan Banks dan upaya merekrut pemain berkewarganegaraan ganda secara umum. Menurut Batson, upaya-upaya tersebut jarang berjalan lurus, tetapi harapannya selalu sama: memiliki program yang dipenuhi pemain yang bersemangat membela USMNT.
"Kami menginginkan pemain yang ingin mewakili negaranya dan mewakili U.S. Soccer, dan tugas kami adalah memberi mereka platform terbaik untuk melakukan itu," kata Batson. "Kami tahu ada jutaan anak yang bangun setiap hari di negara ini dan sangat ingin bermain untuk tim nasional mereka, dan tugas kami adalah menciptakan lingkungan tempat mereka bisa berkembang."
"Saya tahu bahwa, di mana pun Anda tinggal di seluruh dunia, jika Anda ingin mewakili AS, ingin memberikan segalanya, dan cukup bagus untuk bermain, kami menginginkan Anda. Tugas kami adalah menciptakan lingkungan agar bisa memantau para pemain itu, bisa menjalin keterlibatan dengan mereka melalui tim nasional kelompok umur, bisa memberi mereka kesempatan bermain di level tertinggi kelompok umur, dan pada akhirnya, semoga, mewakili negara mereka."
- Getty
Apa yang terjadi selanjutnya?
Kini resmi tanpa Banks, USMNT akan memasuki jeda internasional mendatang dengan skuad berisi 28 pemain yang mencakup delapan remaja, dengan bintang yang tengah naik daun Cavan Sullivan sebagai sorotan utama. Amerika Serikat akan menghadapi Peru untuk membuka jeda internasional sebelum melawan Chile, Meksiko, dan Kanada sepanjang rangkaian empat pertandingan tersebut.
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