CEO U.S. Soccer JT Batson juga merefleksikan keputusan Banks dan upaya merekrut pemain berkewarganegaraan ganda secara umum. Menurut Batson, upaya-upaya tersebut jarang berjalan lurus, tetapi harapannya selalu sama: memiliki program yang dipenuhi pemain yang bersemangat membela USMNT.

"Kami menginginkan pemain yang ingin mewakili negaranya dan mewakili U.S. Soccer, dan tugas kami adalah memberi mereka platform terbaik untuk melakukan itu," kata Batson. "Kami tahu ada jutaan anak yang bangun setiap hari di negara ini dan sangat ingin bermain untuk tim nasional mereka, dan tugas kami adalah menciptakan lingkungan tempat mereka bisa berkembang."

"Saya tahu bahwa, di mana pun Anda tinggal di seluruh dunia, jika Anda ingin mewakili AS, ingin memberikan segalanya, dan cukup bagus untuk bermain, kami menginginkan Anda. Tugas kami adalah menciptakan lingkungan agar bisa memantau para pemain itu, bisa menjalin keterlibatan dengan mereka melalui tim nasional kelompok umur, bisa memberi mereka kesempatan bermain di level tertinggi kelompok umur, dan pada akhirnya, semoga, mewakili negara mereka."



