“Kami ingin menjadi seperti Argentina, kami ingin menjadi seperti Spanyol” - Mengintip rencana Asosiasi Sepak Bola AS untuk mengubah sistem pengembangan pemain muda dan mengatasi praktik “pay-to-play”

ATLANTA -- "Bagi saya, semuanya bermula di sana."

Arsene Wenger duduk tegak di kursinya di ujung meja dan menunjuk ke luar. Melalui jendela, terlihat sekilas berbagai lapangan yang mengelilingi markas baru U.S. Soccer, yaitu Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center. Anda akan melihat rumput hijau yang indah di hari musim panas yang terik. Di lapangan-lapangan itu, kata Wenger, segala kemungkinan menjadi tak terbatas.

Pada hari musim panas ini, Wenger, mantan manajer legendaris Arsenal dan Kepala Pengembangan Sepak Bola Global di FIFA saat ini, diajak berkeliling pusat pelatihan tersebut. Ia menyukai apa yang dilihatnya saat berjalan melintasi lorong-lorong yang dikelilingi oleh perwakilan FIFA dan pimpinan U.S. Soccer. Ia melihat keindahan fasilitas tersebut, namun yang paling penting, ia melihat fungsinya. "Ini bukan sekadar pamer," katanya.

Namun, peresmian fasilitas latihan bernilai jutaan dolar ini hanyalah puncak gunung es. Masalah teknis tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah lapangan. Gym berteknologi canggih tidak akan menghilangkan masalah sistem “pay-to-play”. Anda tidak akan memenangkan Piala Dunia hanya dengan bangunan, dan Anda juga tidak akan mengembangkan pemain sepak bola terbaik di dunia hanya dengan fasilitas tersebut.

Itulah mengapa Wenger duduk di ujung meja ruang rapat bersama pimpinan Asosiasi Sepak Bola AS untuk membahas langkah-langkah selanjutnya bagi sepak bola Amerika. Langkah-langkah itulah yang akan menentukan. Dan, meskipun fasilitas baru ini memberikan "rumah" bagi sepak bola Amerika, fasilitas tersebut hanyalah pos komando untuk pertempuran yang lebih besar—pertempuran yang kini harus dilanjutkan di setiap komunitas Amerika jika olahraga ini ingin mencapai level yang diyakini Wenger bisa dicapai.

"Saya merasa ada keinginan tulus untuk mengatasi masalah-masalah nyata," kata ikon asal Prancis itu. "Saya tidak akan berada di sini jika tidak merasakan hal itu. Kami tidak bisa menjamin kesuksesan, tetapi mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini, dan itulah mengapa saya ikut serta. Itulah mengapa saya yakin Anda memiliki peluang."

Duduk di kedua sisi Wenger adalah CEO U.S. Soccer JT Batson dan COO Dan Helfrich. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Selama bertahun-tahun, Piala Dunia 2026 telah menjadi bintang penuntun, tujuan yang menjadi landasan perkembangan sepak bola Amerika. Kini turnamen itu telah usai, yang membuat dunia sepak bola Amerika harus menghadapi pertanyaan kunci: lalu apa selanjutnya?

"Piala Dunia 2026 telah sangat sukses dan secara mendasar mengubah arah perkembangan olahraga ini di Amerika Serikat," kata Batson. "Saat kita mengingat tahun '94, '96, dan '99, serta periode lima tahun itu, yang berhasil membuka era sepak bola di negara ini, kita merasa seolah-olah baru satu bulan memasuki periode lima tahun berikutnya: musim panas ini, LA 28, dan Piala Dunia Wanita 2031, untuk pada akhirnya memastikan bahwa AS menjadi salah satu negara sepak bola terkemuka di dunia."

Dia menambahkan: “Kami ingin menjadi seperti Argentina, kami ingin menjadi seperti Spanyol, yang bersaing di final. Apa saja hal-hal yang perlu diwujudkan?”

Jawaban sederhananya adalah bahwa banyak hal harus berubah. Meskipun tampil penuh semangat selama babak penyisihan grup musim panas ini, Tim Nasional Pria AS terbukti masih tertinggal satu atau dua tingkat di belakang para elit sepak bola. Tim Nasional Wanita AS tetap berada di antara para elit tersebut, tetapi jaraknya terus menyempit seiring dengan meningkatnya kemampuan negara-negara lain di dunia.

Pertanyaan yang lebih rumit adalah seperti apa perubahan itu seharusnya. Bagi Helfrich, Piala Dunia berfungsi sebagai katalis, mempertajam pemahaman federasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

“Lebih dari segalanya, ada kejelasan bahwa kami membutuhkan rencana yang komprehensif,” kata COO tersebut.

Helfrich mengatakan bahwa rencana tersebut harus meningkatkan akses dan keterjangkauan, menyelaraskan sistem pembinaan pemuda dengan lebih baik, serta menaikkan standar kepelatihan. Ambisi federasi ini sangat besar: menjadikan sepak bola sebagai olahraga nomor satu yang dimainkan di setiap komunitas Amerika, menciptakan kondisi agar tim putri dapat terus memenangkan Piala Dunia, dan membantu tim putra menjadi kompetitif secara konsisten di panggung tersebut.

“Resepnya sudah ada di sini,” katanya. “Kita hanya perlu tegas dan jelas dalam pelaksanaannya.”

Lalu, seperti apa resep tersebut? Sebenarnya, bahan-bahannya masih dalam proses pengumpulan, tetapi inti utamanya adalah bahwa resep tersebut tidak boleh meniru resep orang lain. Resep tersebut harus dibuat dengan cita rasa Amerika.