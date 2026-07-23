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Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

“Kami ingin menjadi seperti Argentina, kami ingin menjadi seperti Spanyol” - Mengintip rencana Asosiasi Sepak Bola AS untuk mengubah sistem pengembangan pemain muda dan mengatasi praktik “pay-to-play”

Analysis
USA
USA

Seiring berakhirnya Piala Dunia 2026, federasi kini dihadapkan pada pertanyaan baru: lalu apa yang harus dilakukan?

ATLANTA -- "Bagi saya, semuanya bermula di sana."

Arsene Wenger duduk tegak di kursinya di ujung meja dan menunjuk ke luar. Melalui jendela, terlihat sekilas berbagai lapangan yang mengelilingi markas baru U.S. Soccer, yaitu Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center. Anda akan melihat rumput hijau yang indah di hari musim panas yang terik. Di lapangan-lapangan itu, kata Wenger, segala kemungkinan menjadi tak terbatas.

Pada hari musim panas ini, Wenger, mantan manajer legendaris Arsenal dan Kepala Pengembangan Sepak Bola Global di FIFA saat ini, diajak berkeliling pusat pelatihan tersebut. Ia menyukai apa yang dilihatnya saat berjalan melintasi lorong-lorong yang dikelilingi oleh perwakilan FIFA dan pimpinan U.S. Soccer. Ia melihat keindahan fasilitas tersebut, namun yang paling penting, ia melihat fungsinya. "Ini bukan sekadar pamer," katanya.

Namun, peresmian fasilitas latihan bernilai jutaan dolar ini hanyalah puncak gunung es. Masalah teknis tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah lapangan. Gym berteknologi canggih tidak akan menghilangkan masalah sistem “pay-to-play”. Anda tidak akan memenangkan Piala Dunia hanya dengan bangunan, dan Anda juga tidak akan mengembangkan pemain sepak bola terbaik di dunia hanya dengan fasilitas tersebut.

Itulah mengapa Wenger duduk di ujung meja ruang rapat bersama pimpinan Asosiasi Sepak Bola AS untuk membahas langkah-langkah selanjutnya bagi sepak bola Amerika. Langkah-langkah itulah yang akan menentukan. Dan, meskipun fasilitas baru ini memberikan "rumah" bagi sepak bola Amerika, fasilitas tersebut hanyalah pos komando untuk pertempuran yang lebih besar—pertempuran yang kini harus dilanjutkan di setiap komunitas Amerika jika olahraga ini ingin mencapai level yang diyakini Wenger bisa dicapai.

"Saya merasa ada keinginan tulus untuk mengatasi masalah-masalah nyata," kata ikon asal Prancis itu. "Saya tidak akan berada di sini jika tidak merasakan hal itu. Kami tidak bisa menjamin kesuksesan, tetapi mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk mengatasi situasi ini, dan itulah mengapa saya ikut serta. Itulah mengapa saya yakin Anda memiliki peluang."

Duduk di kedua sisi Wenger adalah CEO U.S. Soccer JT Batson dan COO Dan Helfrich. Mereka adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Selama bertahun-tahun, Piala Dunia 2026 telah menjadi bintang penuntun, tujuan yang menjadi landasan perkembangan sepak bola Amerika. Kini turnamen itu telah usai, yang membuat dunia sepak bola Amerika harus menghadapi pertanyaan kunci: lalu apa selanjutnya?

"Piala Dunia 2026 telah sangat sukses dan secara mendasar mengubah arah perkembangan olahraga ini di Amerika Serikat," kata Batson. "Saat kita mengingat tahun '94, '96, dan '99, serta periode lima tahun itu, yang berhasil membuka era sepak bola di negara ini, kita merasa seolah-olah baru satu bulan memasuki periode lima tahun berikutnya: musim panas ini, LA 28, dan Piala Dunia Wanita 2031, untuk pada akhirnya memastikan bahwa AS menjadi salah satu negara sepak bola terkemuka di dunia."

Dia menambahkan: “Kami ingin menjadi seperti Argentina, kami ingin menjadi seperti Spanyol, yang bersaing di final. Apa saja hal-hal yang perlu diwujudkan?”

Jawaban sederhananya adalah bahwa banyak hal harus berubah. Meskipun tampil penuh semangat selama babak penyisihan grup musim panas ini, Tim Nasional Pria AS terbukti masih tertinggal satu atau dua tingkat di belakang para elit sepak bola. Tim Nasional Wanita AS tetap berada di antara para elit tersebut, tetapi jaraknya terus menyempit seiring dengan meningkatnya kemampuan negara-negara lain di dunia.

Pertanyaan yang lebih rumit adalah seperti apa perubahan itu seharusnya. Bagi Helfrich, Piala Dunia berfungsi sebagai katalis, mempertajam pemahaman federasi tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya.

“Lebih dari segalanya, ada kejelasan bahwa kami membutuhkan rencana yang komprehensif,” kata COO tersebut.

Helfrich mengatakan bahwa rencana tersebut harus meningkatkan akses dan keterjangkauan, menyelaraskan sistem pembinaan pemuda dengan lebih baik, serta menaikkan standar kepelatihan. Ambisi federasi ini sangat besar: menjadikan sepak bola sebagai olahraga nomor satu yang dimainkan di setiap komunitas Amerika, menciptakan kondisi agar tim putri dapat terus memenangkan Piala Dunia, dan membantu tim putra menjadi kompetitif secara konsisten di panggung tersebut.

“Resepnya sudah ada di sini,” katanya. “Kita hanya perlu tegas dan jelas dalam pelaksanaannya.”

Lalu, seperti apa resep tersebut? Sebenarnya, bahan-bahannya masih dalam proses pengumpulan, tetapi inti utamanya adalah bahwa resep tersebut tidak boleh meniru resep orang lain. Resep tersebut harus dibuat dengan cita rasa Amerika.

  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    'Rencana Amerika'

    Ketika Wenger pertama kali mulai mendalami sepak bola Amerika, ia segera diingatkan mengapa sepak bola sering kali menjadi tantangan di negara ini: olahraga ini tidak memiliki kesamaan dengan olahraga lain.

    Orang Amerika bermain olahraga dengan tangan, katanya. Keterampilan itu bisa diterapkan di olahraga lain. Jika kamu bisa melempar bola bisbol, kamu juga bisa melempar bola sepak Amerika. Kamu mungkin juga pernah diajari cara menembak bola basket. Sebagian besar orang Amerika bisa berpindah-pindah antara berbagai olahraga dengan mudah.

    Namun, hal itu tidak berlaku untuk sepak bola. Jika pendidikanmu tidak dimulai sejak dini, perkembanganmu bisa dibilang terhenti.

    "Kamu tidak bisa mulai pada usia 14 tahun dan menjadi pemain internasional," kata Wenger. "Di olahraga tim lainnya, kamu bisa melakukannya, tetapi dalam sepak bola, kamu harus mulai sejak sangat muda. Kaki perlu dilatih sejak usia lima, enam, atau tujuh tahun, dan itulah mengapa identifikasi bakat sangat penting. Itulah mengapa kami ingin menjangkau seluruh negeri dan memberi kesempatan kepada semua orang."

    Ia mengatakan bahwa pengembangan seorang pemain dimulai dengan membangun hubungan yang kuat dengan bola. Dari situ, fokusnya meluas ke pemahaman terhadap rekan setim—gerakan, posisi, dan kebutuhan mereka—sebelum akhirnya mencakup lawan, kesadaran spasial, dan pengambilan keputusan. Prioritasnya, terutama bagi pemain berusia lima hingga 12 tahun, adalah mengembangkan kemampuan teknis dan kecintaan yang tulus terhadap bola, dengan budaya sepak bola yang lebih luas tumbuh secara alami dari fondasi tersebut.

    “Itulah yang ingin kami capai bersama,” kata Wenger.

    Secara budaya, ya, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, proses itu sudah dimulai bertahun-tahun lalu. Major League Soccer baru berusia lebih dari 30 tahun. Premier League dan Liga Champions termasuk di antara acara olahraga paling banyak ditonton di Amerika. Final Piala Dunia baru saja memecahkan rekor penonton TV, sementara pertandingan USMNT sebelumnya juga melakukannya. Minatnya terus tumbuh, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan jalur yang jelas.

    Rencana tersebut tidak bisa sama dengan yang diterapkan di tempat lain. Inggris memiliki klub di setiap kota, termasuk 17 klub di London saja. Itu berarti ada 17 akademi profesional dengan fasilitas dan sumber daya untuk mengembangkan bakat, semuanya di satu kota. Hal itu mustahil dilakukan di Amerika. Begitu pula dengan rencana yang diterapkan oleh negara-negara seperti Argentina, Norwegia, atau Spanyol. Apa yang berhasil di satu tempat tidak akan berhasil di tempat lain, terutama di negara seperti AS, yang luas dan secara inheren kapitalis.

    "Sebuah rencana haruslah rencana Amerika," kata Batson. "Tentu saja, kita bisa belajar dari berbagai belahan dunia, yang sudah kita lakukan, tetapi untuk melakukannya, pada akhirnya kita harus memanfaatkan apa yang kita ketahui sebagai kekuatan kita di negara ini."

    Batson menunjuk olahraga lain sebagai contoh. Dana dari pembayar pajak telah membuat bola basket lebih mudah diakses dengan membangun lapangan di berbagai komunitas di seluruh negeri. Setiap sekolah dan setiap taman tampaknya memiliki ring basket, dan, seperti halnya sepak bola, itu berarti yang Anda butuhkan hanyalah sebuah bola. Sementara itu, komunitas di seluruh negeri mengalokasikan sumber daya publik yang signifikan untuk sepak bola sekolah menengah atas, termasuk fasilitas yang biayanya bisa mencapai puluhan juta dolar.

    “Bayangkan berapa banyak akademi pengembangan yang bisa Anda bangun dengan dana sebesar itu,” kata Batson.

    Masalahnya selalu terletak pada kenyataan bahwa dunia sepak bola terlalu terpecah-pecah. Ada terlalu banyak pemangku kepentingan, terlalu banyak jalur, terlalu banyak ide, dan yang paling mencolok, terlalu banyak orang yang memiliki kepentingan finansial yang terlalu besar. Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah menyederhanakan hal tersebut.

    "Bagian dari rencana tersebut haruslah penyelarasan yang lebih baik antara semua aspek olahraga dalam sepak bola pemuda," kata Helfrich.

    Dia mengatakan bahwa U.S. Soccer sedang mengadakan diskusi yang produktif dengan para pemangku kepentingan di setiap tingkatan sepak bola remaja — mulai dari organisasi tingkat negara bagian dan regional hingga asosiasi nasional dan liga profesional — dengan tujuan menetapkan jalur yang lebih terpadu bagi anak laki-laki dan perempuan dalam kompetisi lokal dan regional.

    "Kami telah sangat jelas menyatakan bahwa jalur pengembangan di Amerika Serikat terlalu terfragmentasi dan tidak cukup jelas bagi para pemain serta keluarga mereka," ujarnya. "Kami sedang membuat kemajuan dalam hal itu.

    "Ketika rencana itu terwujud... Anda akan melihat manfaat dari kejelasan, serta manfaat dari segi biaya dan keterjangkauan, karena kami akan memiliki sistem yang lebih selaras."

    Baik Batson maupun Helfrich merinci prioritas-prioritas utama. Olimpiade, tentu saja, adalah salah satunya. Begitu pula dengan Piala Dunia tingkat remaja, yang memberikan kesempatan nyata pertama bagi para pemain remaja untuk berkompetisi di level tertinggi. Namun, mereka berdua sepakat dengan Wenger bahwa, untuk benar-benar memulainya, proses ini harus dimulai jauh sebelum itu. Proses ini harus dimulai di tingkat lokal, jauh sebelum para pemain cukup umur untuk melangkah masuk ke fasilitas di Atlanta.

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  • U.S. Soccer Training CenterBrasfield & Gorrie and U.S. Soccer.

    Melibatkan masyarakat

    Begitu timnas AS kalah, perdebatan pun dimulai, seperti biasa. Setiap kali AS tersingkir, isu “pay-to-play” segera muncul. Batson tahu hal itu akan terjadi. Namun, kali ini, ia merasa situasinya berbeda.

    "Sebagai seseorang yang tumbuh dalam sistem Amerika, ya, saya sudah tidak asing lagi dengan perbincangan ini," katanya. "Ini pertama kalinya saya merasa hal ini menyentuh hati banyak orang di negara ini sehingga mereka bertanya, 'Bagaimana cara kita meraih kemenangan?'"

    Ia menambahkan: “Ponsel saya terus berdering sepanjang waktu ini; para alumni, beberapa mantan pelatih kami, dan tokoh-tokoh terkemuka dari seluruh negeri menghubungi saya untuk bertanya, ‘Bagaimana saya bisa membantu?’... Itu hal baru. Kemampuan untuk menerapkan sumber daya dan keyakinan tersebut secara besar-besaran adalah alasan mengapa saya yakin kita akan mampu meraih kesuksesan di sini.”

    Lalu, bagaimana hal itu bisa terjadi? Menurut Helfrich, bukan dengan memperbarui sistem yang ada. Tidak, U.S. Soccer menyadari bahwa sebagian dari sistem ini perlu dihancurkan dan dibangun kembali menjadi sesuatu yang benar-benar baru. Sistem lama tidak bisa dipertahankan karena sistem lama itu tidak berfungsi.

    "Kami tidak berupaya membuat sistem saat ini menjadi lebih terjangkau," katanya. "Kami berusaha menciptakan sistem baru yang kemudian kami jadikan sangat terjangkau, jadi ini adalah perbedaan yang sangat penting."

    Semua orang mengakui bahwa hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hal ini membutuhkan keselarasan di berbagai tingkatan. Dibutuhkan kerja sama antara klub pemuda, klub profesional, akademi, perguruan tinggi, sekolah menengah atas, pemerintah, dermawan, dan tentu saja, U.S. Soccer. Dibutuhkan pelatihan yang lebih baik di setiap tingkatan. Yang terpenting, dibutuhkan dukungan penuh. Dibutuhkan semua pihak untuk bersatu dan bergerak menuju kebaikan yang lebih besar.

    Batson mengatakan bahwa kesuksesan pada akhirnya membutuhkan investasi, sambil mencatat bahwa tim-tim yang melaju paling jauh dalam turnamen cenderung berasal dari federasi yang memiliki sumber daya memadai dan mampu menyediakan akses, peluang, serta pelatihan berkualitas. Mereka juga mendapat manfaat dari pemerintah, komunitas, dan klub profesional yang bekerja menuju tujuan bersama.

    "Saya pikir itulah peluang yang kita miliki setelah musim panas ini," jelasnya. "Sepak bola dimulai dan pada akhirnya dimenangkan di setiap komunitas di seluruh negeri, jadi bagaimana kita memastikan bahwa, di setiap komunitas, sepak bola dapat diakses?

    "Bagaimana kita memastikan bahwa kita dapat mewujudkan semua harapan dan impian kita?"

    Mewujudkan harapan dan impian adalah tugas Wenger saat ini, dan ia telah melihatnya terwujud dalam skala kecil dengan cara yang membuatnya yakin hal itu juga bisa terjadi dalam skala yang lebih besar.

  • 아르센 벵거 Arsene WengerGetty Images

    Contoh-contoh dari Wenger

    Wenger baru-baru ini berbincang dengan Komisaris NBA Adam Silver di Vancouver. Dalam perbincangan mereka, Silver menyoroti fakta bahwa delapan pemenang MVP NBA terakhir semuanya lahir di luar Amerika Serikat. Ini bukan kebetulan.

    "Mengapa? Itulah pertanyaan sebenarnya," kata Wenger. "Ini soal pendidikan di Eropa. Kami mengambil alih pendidikan di Eropa dengan mendirikan akademi-akademi. Ketika saya masih kecil, tidak ada pemain Eropa yang bisa bermimpi bermain di NBA. Hari ini, kita semua bermimpi datang ke NBA karena pendidikan di Eropa sudah dijalankan dengan baik. Ini semata-mata soal pendidikan."

    Wenger sering kembali ke kata itu: pendidikan. Menurutnya, kebangkitan bola basket Eropa didorong oleh sistem akademi terpusat yang memberikan pengembangan yang konsisten bagi para pemain. Model Amerika, yang semakin terpecah di antara sekolah, tim AAU, pelatih swasta, dan program lain, lebih terfragmentasi—masalah yang sama yang telah lama mempersulit sepak bola remaja di AS.

    Seringkali, kata kunci dalam sepak bola Amerika adalah “budaya”, tetapi budaya tanpa pendidikan tidak akan membawa Anda ke mana-mana, kata Wenger. Jutaan anak mungkin bermain olahraga ini, seperti yang terjadi di AS, tetapi apakah mereka diajari secara efektif? Apakah mereka mengalami peningkatan? Apakah mereka menerima sumber daya dan bimbingan yang diperlukan untuk memaksimalkan bakat mereka?

    "Mengapa satu negara harus lebih sukses daripada yang lain?" tanyanya. "Kita tahu, dengan menganalisis seluruh dunia, semuanya hanya bergantung pada pendidikan."

    Sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, bagian dari tugas Wenger adalah mencari cara untuk mendidik dunia, terutama di tempat-tempat yang paling membutuhkannya. Ia mengutip contoh terbaru di Tanzania sebagai salah satu yang paling memuaskan. Tiga tahun lalu, FIFA berperan dalam pembukaan Kigamboni Technical Centre untuk berfungsi sebagai pusat lokal bagi inisiatif sepak bola negara tersebut.

    “Tiga tahun kemudian, mereka bermain di final Kejuaraan Afrika U-17,” kata Wenger, “dan [empat] pemain tim mereka masuk ke dalam Tim Terbaik Turnamen. Tanzania, sebelum kami membuka akademi di sana, tidak pernah bermimpi bisa mencapai final di Afrika melawan 54 negara lainnya. Kami tahu bahwa ini berhasil, dan kami tahu bahwa ini bergantung pada kualitas kerja dan kualitas pengembangan.”

    Meskipun demikian, tantangan di Tanzania berbeda dengan yang ada di Amerika. Tanzania membutuhkan sumber daya dan infrastruktur untuk membangun program pengembangan. AS sudah memiliki dana, fasilitas, dan partisipasi yang cukup besar; tantangan utamanya adalah mengorganisir sumber daya tersebut menjadi sistem yang terpadu. Tugas tersebut semakin sulit karena luas wilayah dan jumlah penduduk negara tersebut.

    “Masalah terbesar yang Anda hadapi adalah luasnya negara ini,” kata Wenger. “Kami sering melihat hal itu karena kami membuka akademi di India. India memiliki 1,4 miliar penduduk, dan kami hanya memiliki satu akademi dengan 25 pemain, tetapi Anda harus memulai dari suatu tempat.”

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  • usmnt Getty Images

    Masa penantian

    Wenger menjadi bagian dari awal mula sistem akademi di Prancis. Ia baru saja memulai karier profesionalnya pada tahun 1973 ketika Piagam Profesional Prancis diberlakukan. Piagam tersebut mewajibkan semua klub profesional di Prancis untuk mendirikan akademi pemuda.

    "Saya menjadi bagian dari pembukaan akademi-akademi pertama di Prancis, dan prosesnya memakan waktu 10 tahun," kenangnya. "Pada tahun 73, akademi-akademi pertama dibuka di Prancis. Pada tahun 84, Prancis menjuarai Kejuaraan Eropa. Mungkin kami bisa melakukannya lebih awal karena pada tahun 82 mereka sebenarnya bisa saja menjuarai Piala Dunia, tetapi prosesnya memang membutuhkan beberapa tahun, dan kami harus konsisten."

    Wenger mengatakan bahwa identifikasi bakat sering diabaikan karena membutuhkan penilai terlatih yang secara konsisten dapat memberikan kesempatan kepada pemain muda dan mengenali potensi jangka panjang mereka, bukan hanya menilai kemampuan mereka saat ini.

    “Hal itu tidak mudah dikembangkan di setiap negara,” katanya.

    Meskipun demikian, Wenger mengatakan ada tolok ukur yang jelas dan sebuah ‘resep’, jika boleh dikatakan demikian. Meskipun setiap negara menjalankan programnya dengan cara yang berbeda, ada cukup banyak kesamaan di antara mereka untuk mengetahui apa yang menentukan kesuksesan.

    "Saat menganalisis sepak bola di dunia, kami menyadari bahwa 20 negara teratas dalam peringkat FIFA adalah 20 negara yang memiliki tingkat identifikasi bakat terbaik, rencana yang berbeda untuk program pemuda, pelatih yang baik, dan kualitas kompetisi yang tinggi," kata legenda Prancis tersebut. "Inilah empat unsur yang dimiliki oleh 20 negara terbaik tersebut."

    Wenger mengatakan tempat kelahiran tidak menentukan potensi seorang pemain. Yang penting adalah jumlah peluang yang tersedia dan kualitas bimbingan yang diterima pemain. Ia berharap rencana pengembangan yang lebih luas ini akan mulai menunjukkan hasil yang nyata dalam lima atau enam tahun ke depan.

    Oleh karena itu, kesabaran akan menjadi hal yang sangat penting. Rencana U.S. Soccer akan membutuhkan waktu untuk membuahkan hasil, sama seperti sistem ‘pay-to-play’ yang juga membutuhkan waktu untuk direformasi. MLS dan MLS NEXT Pro harus terus memperkuat jalur pengembangan mereka, sementara USL dan NWSL membangun jalur mereka sendiri. Mengembangkan cukup banyak pelatih yang berkualitas untuk mempersiapkan pemain menuju level berikutnya juga akan memakan waktu bertahun-tahun. Waktu mungkin merupakan unsur terpenting dalam rencana ini — dan hal yang paling enggan diberikan oleh orang-orang.

    "Orang-orang siap mengambil tanggung jawab individu untuk mengembangkan diri mereka sendiri," kata Wenger. "Orang-orang merasakan tekanan untuk menang di sini. Mereka ingin menang. Ada budaya dan keinginan untuk menang. Ada bahan-bahan yang baik di sana."

    Fase berikutnya dalam sepak bola Amerika akan ditentukan oleh bagaimana para pengambil keputusan di U.S. Soccer memanfaatkan unsur-unsur tersebut. Piala Dunia telah usai, yang berarti tujuan utama itu kini telah berlalu. Apakah ini hanya kejadian sekali saja atau titik awal? Ketika kita menengok kembali 30 tahun ke depan, seberapa banyak yang akan berubah, dan apakah perubahan-perubahan itu akan membawa AS lebih dekat ke posisi yang diinginkannya sebagai negara sepak bola?

    “Kita semua memiliki keyakinan bahwa masa-masa terbaik sepak bola AS masih ada di depan,” kata Batson, “dan kami sangat antusias dengan kesempatan untuk memberikan dampak pada sepak bola di semua tingkatan dan di setiap komunitas. Jika kita mengingat musim panas ini, hal itu telah menginspirasi jutaan orang untuk mencintai olahraga kami.”

    Kini, tugas U.S. Soccer adalah mengubah inspirasi tersebut menjadi sistem pengembangan yang mampu menghasilkan tim-tim pemenang Piala Dunia.