'Kami ingin menjadi klub terbaik di dunia' - Mikel Arteta memaparkan visi transfer utama Arsenal untuk dominasi total

Berbicara kepada Sky Sports dalam sebuah acara peluncuran menjelang Jumat, Mikel Arteta memaparkan visinya. "Ini tentu menjadi ambisi klub dan para pemilik untuk menjadi klub terbaik di dunia," ujarnya.

"Untuk melakukan itu, Anda membutuhkan fasilitas terbaik, stadion terbaik, pendukung terbaik, dan Anda membutuhkan skuad terbaik serta para pemain terbaik di dunia. Merekalah yang memenangkan pertandingan sepak bola untuk Anda dan mereka yang bisa menjadi penentu ketika itu penting. Itulah yang kami coba bangun dengan para pemain yang kami miliki saat ini, dan dengan para pemain yang ingin kami datangkan untuk membuat perbedaan bagi Arsenal."