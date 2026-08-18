Getty Images Sport
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'Kami ingin menjadi klub terbaik di dunia' - Mikel Arteta memaparkan visi transfer utama Arsenal untuk dominasi total
Arsenal bidik dominasi global
Berbicara kepada Sky Sports dalam sebuah acara peluncuran menjelang Jumat, Mikel Arteta memaparkan visinya. "Ini tentu menjadi ambisi klub dan para pemilik untuk menjadi klub terbaik di dunia," ujarnya.
"Untuk melakukan itu, Anda membutuhkan fasilitas terbaik, stadion terbaik, pendukung terbaik, dan Anda membutuhkan skuad terbaik serta para pemain terbaik di dunia. Merekalah yang memenangkan pertandingan sepak bola untuk Anda dan mereka yang bisa menjadi penentu ketika itu penting. Itulah yang kami coba bangun dengan para pemain yang kami miliki saat ini, dan dengan para pemain yang ingin kami datangkan untuk membuat perbedaan bagi Arsenal."
- Getty Images Sport
Arteta melihat api dalam diri para pemainnya
Arsenal memasuki musim ini sebagai favorit setelah kemenangan 3-0 atas Manchester City di Community Shield pada Minggu. Arteta menerima tekanan ini. "Saya pikir ini adalah bagian dari industri kami, dan itu tidak masalah," jelasnya.
"Bagi saya, itu ketika saya menatap mata para pemain saya dan saya melihat api itu, hasrat itu, dan kemauan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Hanya itu yang saya pedulikan." Soal mempertahankan gelar, ia menambahkan: "Itu adalah peluang yang ada di depan kami, dan kami sangat sadar akan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya. Tetapi saya merasakan ambisi, saya merasakan hasrat, dan saya merasakan kemampuan serta keyakinan di dalam tim bahwa kami bisa melakukannya."
Arsenal mencari peluang transfer elite
Arsenal telah menghabiskan £143,5 juta untuk empat rekrutan musim panas, tetapi chief executive Richard Garlick menegaskan klub tidak akan berhenti di situ. Dalam upaya mencari tambahan pemain elite, Garlick menyatakan: "Di masa lalu kami melihat pemain yang mungkin membantu memperdalam skuad atau membawa kami ke level tertentu, tetapi sekarang kami bersaing tepat di level tertinggi, dan kami memang perlu mendatangkan pemain yang akan mengubah keadaan."
Mengakui betapa sulitnya meningkatkan kualitas skuad yang menjuarai Premier League dan mencapai final Liga Champions, ia menambahkan: "Kami mungkin sedang memancing di kolam pemain berkualitas yang lebih kecil, dan itu berarti sulit untuk mendapatkan para pemain yang akan mendorong Arsenal maju."
- (C)Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Arsenal?
Arsenal akan memulai upaya mempertahankan gelar mereka melawan Coventry pada Jumat malam. Saat bursa transfer memasuki dua pekan terakhirnya, Arteta dan Garlick akan terus menjajaki pasar untuk mencari talenta elite. Jika peluang yang tepat muncul, klub berada dalam posisi yang sangat ideal untuk bergerak, memastikan skuad mereka tetap sepenuhnya siap untuk mengamankan gelar liga secara beruntun.
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