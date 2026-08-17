Saat para bintang yang sudah mapan bersinar, sorotan juga tertuju pada para debutan. Bruno Guimaraes mendapat pujian tinggi dari kapten barunya setelah tampil ngotot dan tenang bersama pemain muda Myles Lewis-Skelly. "Saya pikir dia luar biasa sejak momen pertama," kata Odegaard tentang pemain Brasil itu. "Dia datang ke sini dan terasa seperti bagian yang sangat alami dari tim meskipun kami punya beberapa pertarungan besar di masa lalu.

"Dia menjadi bagian yang sangat alami dari tim dan Anda bisa melihat kualitasnya di lapangan, dia sangat bagus saat menguasai bola tetapi dia juga seorang petarung dan dia merebut bola."

Christos Tzolis juga tampil sama mengesankannya, memberikan umpan untuk Havertz dan Odegaard di kedua sisi jeda. Odegaard menambahkan tentang winger baru itu: "Christos [Tzolis] juga di sisi kiri, dia mencatatkan dua assist hari ini dan penampilan yang kuat. Saya pikir semua orang tampil bagus hari ini jadi menyenangkan melihatnya."



