AFP
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'Kami ingin memenangkan segalanya!' - Martin Odegaard mengirim peringatan mengerikan kepada para rival saat Arsenal membongkar Manchester City dalam pernyataan di Community Shield
Arsenal kirim sinyal tegas di Cardiff
Tim asuhan Mikel Arteta tampil bak juara bertahan Inggris saat mereka meraih kemenangan meyakinkan atas rival perebutan gelar mereka di Principality Stadium, Cardiff. Gol-gol dari Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Odegaard sendiri memastikan trofi pertama musim ini menuju Emirates, dengan City asuhan Enzo Maresca nyaris tak memberikan perlawanan.
"Kami memainkan sepakbola yang brilian, kami menunjukkan level kami," kata Odegaard sesaat setelah mengangkat trofi. "Kami menunjukkan bahwa kami siap, serius, dan ingin melakukannya lagi. Kami ingin menyerangnya. Ketika Anda merasakan betapa indahnya itu, Anda ingin melakukannya lagi. Kami ingin memenangi segalanya."
- Getty Images Sport
Wajah-wajah baru langsung memberi dampak
Saat para bintang yang sudah mapan bersinar, sorotan juga tertuju pada para debutan. Bruno Guimaraes mendapat pujian tinggi dari kapten barunya setelah tampil ngotot dan tenang bersama pemain muda Myles Lewis-Skelly. "Saya pikir dia luar biasa sejak momen pertama," kata Odegaard tentang pemain Brasil itu. "Dia datang ke sini dan terasa seperti bagian yang sangat alami dari tim meskipun kami punya beberapa pertarungan besar di masa lalu.
"Dia menjadi bagian yang sangat alami dari tim dan Anda bisa melihat kualitasnya di lapangan, dia sangat bagus saat menguasai bola tetapi dia juga seorang petarung dan dia merebut bola."
Christos Tzolis juga tampil sama mengesankannya, memberikan umpan untuk Havertz dan Odegaard di kedua sisi jeda. Odegaard menambahkan tentang winger baru itu: "Christos [Tzolis] juga di sisi kiri, dia mencatatkan dua assist hari ini dan penampilan yang kuat. Saya pikir semua orang tampil bagus hari ini jadi menyenangkan melihatnya."
Arteta merefleksikan dominasi atas Cardiff
Kemenangan ini menandai gelar Community Shield ke-18 Arsenal, membuat mereka kini hanya terpaut tiga dari rekor Manchester United yang berjumlah 21. Bagi Arteta, ini adalah kemenangan ketiganya di kompetisi tersebut sebagai manajer, menambah dua kesuksesannya saat masih menjadi pemain.
Merefleksikan kemenangan bersejarah itu dan performa tim yang diraih dengan susah payah, manajer Arsenal itu memuji dedikasi skuadnya. Arteta berkata: "Saya pikir hari ini ditentukan oleh persiapan yang kami lakukan pada pramusim, dan keputusan yang diambil para pemain setelah Piala Dunia untuk memastikan mereka siap dan ingin bermain di kompetisi ini. Saya sangat terkesan dengan cara kami bermain dan cara kami bersaing, jadi itulah standar bagi kami. Saya yakin kami akan benar-benar, benar-benar kompetitif."
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Kedalaman skuad dan ambisi masa depan
Meski menang, Arteta menghadapi pertanyaan terkait absennya Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, dan Ethan Nwaneri dari skuad pada hari pertandingan. Ia menjelaskan bahwa itu adalah keputusan taktis yang dipaksakan oleh aturan registrasi, bukan karena cedera. Ia berkata: "Sangat menyedihkan tidak memiliki mereka tersedia. Saya telah berjuang dengan Premier League untuk memperpanjang dan mengakomodasi lebih banyak pemain di dalam skuad karena mereka pantas berada di skuad, tidak ada keraguan soal itu."
Menatap ke depan, Arsenal memulai upaya mempertahankan gelar Premier League mereka melawan Coventry pada Jumat, sementara Man City menjamu Bournemouth. Senada dengan kaptennya, Arteta tetap lapar akan lebih banyak kesuksesan setelah mengamankan trofi awal musim ini. "Saya ingin merasakan momen itu lagi. Saya ingin merasakannya dengan lebih besar lagi; kami tahu apa yang dibutuhkan dan bahwa itu akan menuntut sesuatu yang spesial, tetapi kami siap untuk itu," pungkas sang manajer.
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