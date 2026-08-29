Getty Images Sport
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'Kami ingin memenangkan segalanya!' - Kai Havertz melontarkan tantangan saat juara Premier League Arsenal membidik raihan bersejarah
Arsenal lapar untuk meraih lebih banyak trofi
Penyerang Arsenal Havertz menegaskan bahwa raksasa London utara itu tidak puas hanya dengan satu trofi. Setelah mengakhiri penantian 22 tahun untuk gelar Premier League musim lalu, Arsenal memulai kampanye baru dengan performa gemilang, mengalahkan Manchester City untuk mengangkat Community Shield sebelum menyingkirkan Coventry City dengan kemenangan 3-0 pada laga pembuka liga mereka.
Merefleksikan ambisi klub untuk kampanye ini, Havertz menyoroti kepercayaan diri yang mengalir di Emirates Stadium. "Ketika Anda sudah merasakan memenangkan satu gelar maka Anda ingin melakukannya lagi, dan kami punya tim yang bisa bersaing untuk setiap gelar yang mungkin. Tahun lalu hanya ada satu, tetapi tahun ini masih banyak lagi yang akan datang dan kami ingin memenangkan semuanya," kata pemain internasional Jerman itu dalam wawancara dengan Sky Sports.
- Getty Images Sport
Mengejar dominasi di Eropa dan kompetisi domestik
Meskipun gelar Premier League menjadi target utama musim lalu, Arsenal juga nyaris meraih kejayaan di Eropa. Tim asuhan Arteta hanya berjarak adu penalti dari mengangkat trofi Liga Champions pertama mereka, sebelum akhirnya kalah dari Paris Saint-Germain dalam final menegangkan di Budapest.
"Jalan masih sangat panjang, dan saat ini fokus kami hanya pada pertandingan berikutnya. Kami sudah membuat beberapa langkah yang bagus, dengan memenangi Community Shield dan memenangi pertandingan pertama musim ini. Namun sekarang semuanya dimulai. Kami akan menghadapi Liga Champions, Carabao Cup, dan Piala FA, serta pertandingan setiap tiga hari sekali, dan kemudian kami akan menunjukkan apa yang mampu kami lakukan. Kami positif dan ingin memberikan segalanya musim ini untuk mencapai tujuan kami lagi dan memberi lebih banyak gelar kepada klub," jelas Havertz.
Menjadi ujung tombak bagi Arteta
Havertz tak membuang waktu untuk langsung memberi dampak pada musim ini, dengan mencetak gol dalam kemenangan Community Shield atas Manchester City dan laga pembuka liga. Kemampuannya memimpin lini serang menjadi krusial bagi Arteta, terutama saat Arsenal bersiap menjalani lawatan berat ke Villa Park untuk menghadapi Aston Villa pada Senin malam.
Havertz bergabung dengan Arsenal pada musim panas 2023 lewat transfer senilai £65 juta dari rival sesama London, Chelsea. Sejak pindah ke London Utara, pemain internasional Jerman itu menjelma menjadi figur kunci di bawah Arteta, dengan mencatatkan 113 penampilan di semua kompetisi serta menyumbang 38 gol dan 18 assist.
- Getty Images Sport
Fokus pada para pemain muda dan masa depan
Meski tim asuhan Arteta tetap fokus pada kesuksesan dalam waktu dekat, Arsenal juga mengambil langkah untuk melindungi masa depan jangka panjang mereka pada akhir pekan. Klub itu mengonfirmasi pada Sabtu bahwa bek berperingkat tinggi Marli Salmon telah menandatangani kontrak profesional pertamanya tepat pada ulang tahunnya yang ke-17. Dianggap sebagai salah satu talenta paling menonjol yang lahir dari akademi Hale End, pemain muda itu sudah menunjukkan potensi luar biasa seiring ia melanjutkan kenaikan pesatnya menuju lingkungan tim utama.
Salmon juga sudah merasakan aksi di level senior, setelah menjalani debut profesionalnya dalam kemenangan Arsenal di Liga Champions atas Club Brugge musim lalu. Ia melanjutkan momen penting itu dengan mendapatkan starter kompetitif pertamanya dalam kemenangan Piala FA melawan Mansfield, sambil menunjukkan ketenangan yang melampaui usianya.
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