Penyerang Arsenal Havertz menegaskan bahwa raksasa London utara itu tidak puas hanya dengan satu trofi. Setelah mengakhiri penantian 22 tahun untuk gelar Premier League musim lalu, Arsenal memulai kampanye baru dengan performa gemilang, mengalahkan Manchester City untuk mengangkat Community Shield sebelum menyingkirkan Coventry City dengan kemenangan 3-0 pada laga pembuka liga mereka.

Merefleksikan ambisi klub untuk kampanye ini, Havertz menyoroti kepercayaan diri yang mengalir di Emirates Stadium. "Ketika Anda sudah merasakan memenangkan satu gelar maka Anda ingin melakukannya lagi, dan kami punya tim yang bisa bersaing untuk setiap gelar yang mungkin. Tahun lalu hanya ada satu, tetapi tahun ini masih banyak lagi yang akan datang dan kami ingin memenangkan semuanya," kata pemain internasional Jerman itu dalam wawancara dengan Sky Sports.