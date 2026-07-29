Pada kenyataannya, pertandingan ini juga agak menjadi hal sekunder bagi para pemain. Setelah musim panas Piala Dunia yang padat, para bintang MLS bermain akhir pekan lalu, dan mereka akan bermain lagi akhir pekan ini.

Sabtu lalu, Columbus Crew dan FC Cincinnati terlibat keributan selepas laga di terowongan dan, pekan ini, Moreira dan Max Arfsten mengenakan seragam bersama Evander. Sabtu ini, pelatih kepala MLS All-Star Dean Smith akan menangani Charlotte FC melawan Chicago Fire hanya beberapa hari setelah melatih Philip Zinckernagel. Tentu saja, pertandingan yang sebenarnya lebih berarti.

Jika situasi Piala Dunia juga diperhitungkan, semuanya mengarah pada masa yang kacau bagi para pemain, ketika urusan perjalanan jauh dari ideal. Ada juga gajah di dalam ruangan: penjadwalan tahun ini, khususnya, membuat beberapa bintang terbesar liga absen. Lionel Messi dan Rodrigo De Paul belum kembali dari tugas Piala Dunia, sementara Sebastian Berhalter dan Hugo Cuypers bukan lagi pemain MLS.

Absennya Messi, tentu saja, menghilangkan begitu banyak kilau dari sebuah acara yang, bagi banyak orang, agak merepotkan.

"Jelas, kalau saya jujur, jadwalnya sedikit gila karena kami punya terlalu banyak pertandingan dan memasukkan laga ini ke dalam jadwal itu, menurut saya, sedikit gila," kata Son, "Tapi lihat, pengalaman ini sangat besar untuk semua orang. Thomas dan saya, kami mulai sedikit lebih tua, tetapi saya pikir pengalaman ini spesial. Tidak masalah berapa usia Anda, dan kami semua antusias dan kami semua senang berada di sini, dan kami ingin membuat pertandingan ini sespesial mungkin."

Untuk melakukan itu, liga telah mengubah formatnya. Alih-alih berhadapan dengan kekuatan Eropa pada pramusim, MLS All-Stars kini bersaing melawan kumpulan pemain terbaik Liga MX.

"Saat Anda mendatangkan tim-tim Inggris ke sini, mereka sedang berada di tengah pramusim jadi mereka tidak menganggapnya serius," kata kapten Charlotte FC dan mantan bintang Burnley Ashley Westwood. "Ini cuma sesi latihan bagi mereka. Bermain melawan Liga MX membuatnya lebih kompetitif. Kami mewakili MLS, mewakili Amerika, dan kami ingin menang."

Seperti yang dikatakan Westwood, format ini adalah upaya untuk menempel pada rivalitas antara AS, Kanada, dan Meksiko. Ini juga merupakan bagian dari hubungan berkelanjutan antara dua liga tersebut saat mereka berupaya saling membantu meningkatkan level satu sama lain dalam sepak bola global.

"Rivalitas itu dimulai dari atas dan menetes ke setiap level," kata kapten USMNT Tim Ream. "Saya rasa tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Itu dimulai dari level paling atas. Itu dimulai dari level liga. Lalu masuk ke tim. Lalu ke para pemain. Lalu ke ikatan keluarga. Itu segalanya, bukan?

"Itu rivalitas yang sangat besar, dan entah ini laga All-Star atau bukan, satu pihak ingin mengungguli pihak lainnya. Sejak dulu memang seperti itu dan akan selalu seperti itu. Saya pikir itu hanya soal menjadi kompetitor dan karena kami sangat dekat. Ini tentang siapa yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari dirinya dan mengalahkan lawannya."

Itu tetap berlaku bahkan bagi mereka yang tidak punya hubungan langsung dengan rivalitas tersebut. Para pemain tidak mencapai level ini tanpa jiwa kompetitif, dan itu terlihat sepanjang pekan. Baik dalam Skills Challenge maupun pertandingannya sendiri, masing-masing ingin membuktikan bahwa dia pantas berada di antara yang terbaik, tanpa melupakan fakta bahwa ini tetap laga ekshibisi.

"Sebagai atlet, Anda tentu tidak ingin kalah dalam pertandingan," kata Son, "tetapi yang paling penting, saya pikir kedua pihak tetap sehat, dan kami tidak cedera. Saya pikir ini yang paling penting. Kami ingin membuatnya seseru mungkin dan semenghibur mungkin. Kami tidak ingin cedera, tetapi kami tetap ingin memenangkan pertandingan ini."