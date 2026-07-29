Goal.com
LiveTiket
MLS All-Star columnGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Kami ingin membuatnya semenyenangkan mungkin' - Apakah MLS All-Star Game masih berarti? Son Heung-Min, Thomas Muller, dan para bintang liga ikut menanggapi perdebatan ini

Analysis
MLS All-Stars
FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Club Friendlies

Setiap olahraga sedang menjawab pertanyaan serupa tentang laga All-Star mereka, tetapi pekan ini berbicara tentang sesuatu yang lebih besar bagi MLS

CHARLOTTE -- Mengingat posisinya dalam lanskap sepak bola global, MLS secara rutin menghadapi tantangan yang berbeda dari liga mana pun. Namun, dilema All-Star Game yang dimilikinya adalah hal yang familiar. Minat terhadap acara seperti ini telah menurun di olahraga Amerika, dan MLS melakukan segala yang bisa dilakukan untuk melawan tren tersebut.

Itulah sebabnya liga menambahkan elemen-elemen baru ke acara pertengahan musim panas ini. Skills Challenge dimaksudkan untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan, momen kompetisi santai di antara para bintang. Format pertandingan utamanya sendiri, yang mempertemukan MLS All-Stars dengan para pemain pilihan dari Liga MX, menghadirkan sedikit lebih banyak nuansa kompetitif.

Namun demikian, pertanyaannya tetap sama: apakah ini penting?

Sekali lagi, ini bukan pertanyaan yang hanya berlaku untuk MLS, tetapi pertanyaan yang dihadapi liga itu setiap tahun. NBA, dengan segala kekuatan bintangnya, kesulitan membangkitkan minat terhadap All-Star Game mereka meski sudah melakukan perubahan format yang dipimpin nama-nama besar seperti LeBron James, Anthony Edwards, dan Victor Wembanyama. Pro Bowl milik NFL pada dasarnya sudah mati suri selama hampir satu dekade. Dan selama bertahun-tahun, MLB telah mencoba menjadikan All-Star Game mereka sebagai acara yang lebih besar, dengan menambahkan implikasi nyata terhadap playoff dalam upaya membuat para pemain benar-benar berusaha.

Bagi liga seperti MLS, acara ini lebih dari sekadar pertandingan; ini adalah pilar utama. Ini adalah momen dalam jadwal ketika orang-orang terpenting di liga, baik pemain maupun eksekutif, berkumpul di satu tempat. Ini adalah aset yang bisa dijual kepada sponsor. Lebih dari segalanya, ini adalah sesuatu yang unik, jembatan antara olahraga Amerika dan permainan global yang sekaligus membedakan dan menyatukan.

Terlepas dari semua itu, nilainya masih menjadi bahan perdebatan, percakapan yang semakin menguat dalam dua edisi terakhir karena absennya Lionel Messi, bintang terbesar MLS dan pemain sepak bola paling terkenal di dunia. Dengan atau tanpa Messi, liga harus memutuskan All-Star Game ini harus menjadi seperti apa, dan di mana posisinya dalam kalender yang kian padat.

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    Kehormatan menjadi seorang All-Star

    Ketika Steven Moreira pertama kali datang ke MLS pada 2021, target pertamanya adalah menjadi All-Star. Kini, dia sudah melakukannya dua kali.

    "Saya ingin melihat seperti apa rasanya," kata bek Columbus Crew itu kepada GOAL. "Karena saya suka NBA dan itu gila. Saya berasal dari Prancis, jadi semua mantan rekan setim saya, ketika mereka melihat saya menjadi All-Star, mereka seperti, 'Sial, itu gila!' Apa yang dilakukan liga dan semuanya, mereka benar-benar menyukai konsep itu. Bahkan saya sendiri, saya sangat menyukai konsep itu."

    Moreira tidak sendirian. Bahkan beberapa bintang terbesar dalam sepakbola pun menganggap terpilih sebagai All-Star sebagai sebuah kehormatan. Thomas Muller telah memenangi semua yang mungkin dimenangi. Son Heung-Min juga sudah meraih cukup banyak pencapaian. Dan, pekan ini, keduanya berada di Charlotte untuk mewakili liga dan klub mereka. Mereka juga mewakili diri mereka sendiri, dan mereka melakukannya dengan menikmati pencapaian yang, dari luar, tampak cukup tidak signifikan dalam gambaran besarnya.

    "Dipanggil untuk All-Star Game, saya pikir semua orang ingin berpartisipasi dalam acara seperti ini," kata Son. "Ini pengalaman yang luar biasa bisa berada di sini bersama para pemain hebat, nama-nama besar, dan saya menantikannya."

    Bagi pemain seperti Son, All-Star Game adalah sedikit hiburan. Ini adalah kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama pemain-pemain seperti Muller, Tim Ream, dan Ashley Westwood, para rival lama yang menjadi rekan setim sementara. Ada kegembiraan dalam bermain bersama pemain yang selama ini selalu Anda hadapi, dan ada antusiasme untuk mengenal sosok di balik para pesaing yang selama ini selalu membuat hidup Anda sulit.

    Namun, laga ini memiliki makna berbeda bagi para pemain muda. Bagi bintang-bintang yang sedang naik daun seperti Zavier Gozo, Julian Hall, dan Lucas Herrington, ini adalah kesempatan langka untuk bermain bersama idola.

    "Terdengar aneh, tetapi ini mengingatkan saya pada saat saya berusia 17 atau 18 tahun, tahu?" ujar Son. "Mungkin, mereka sedikit gugup, tetapi ini pengalaman yang luar biasa. Saya pikir mereka punya kesempatan untuk belajar, berbicara dengan kami, dan bermain bersama kami. Saya pikir ini sebuah kehormatan besar.

    "Selain itu, saya mengatakan usia hanyalah angka, jadi saya pikir mereka pantas berada di sini. Kami, sebagai atlet, senang memiliki mereka, dan juga, dari sisi saya, saya sangat senang bermain dengan anak-anak muda ini. Saya juga mempelajari sesuatu dari anak-anak muda ini dan generasi yang lebih muda."

    Sementara Son menghabiskan waktunya bersama generasi muda dan tua, ada pertemuan dan diskusi yang berlangsung di balik layar yang mengubah arah liga.

    • Iklan
  • GarberMLS Soccer

    Pentingnya di luar lapangan

    Ada beberapa momen dalam kalender ketika mudah untuk mengumpulkan sekelompok miliarder dalam satu tempat. MLS All-Star Game adalah salah satu momen itu. Saat perhatian dunia luar tertuju pada pertandingan, orang-orang yang menentukan arah liga berkumpul di kota tuan rumah untuk membuat keputusan yang dampaknya terasa jauh melampaui pekan All-Star.

    Pada Rabu, The Athletic melaporkan bahwa Dewan Gubernur MLS akan bertemu pada Rabu di Charlotte. Pertemuan itu akan mencakup sebuah proposal dari komite olahraga dan kompetisi yang bisa merombak format pembentukan skuad liga. Karena itu, momen terpenting dalam pekan All-Star tidak akan terjadi di lapangan, melainkan di lobi hotel dan ruang konferensi saat masa depan MLS diputuskan.

    Sementara itu, pekan All-Star juga menjadi momen krusial untuk masa kini. Masing-masing sponsor korporat MLS memiliki semacam keterlibatan dengan pekan All-Star, yang merupakan aset komersial besar bagi liga sekaligus pengalaman dan titik pertemuan bagi sponsor saat ini maupun calon sponsor.

    Jadi, meski pertandingan itu sendiri adalah bagian yang ditonton orang, dalam beberapa hal itu hampir menjadi hal sekunder. Lebih dari apa pun, pertandingan itu adalah alasan untuk berkumpul dan membuat keputusan yang maknanya jauh, jauh lebih besar.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    Rivalitas vs logika

    Pada kenyataannya, pertandingan ini juga agak menjadi hal sekunder bagi para pemain. Setelah musim panas Piala Dunia yang padat, para bintang MLS bermain akhir pekan lalu, dan mereka akan bermain lagi akhir pekan ini.

    Sabtu lalu, Columbus Crew dan FC Cincinnati terlibat keributan selepas laga di terowongan dan, pekan ini, Moreira dan Max Arfsten mengenakan seragam bersama Evander. Sabtu ini, pelatih kepala MLS All-Star Dean Smith akan menangani Charlotte FC melawan Chicago Fire hanya beberapa hari setelah melatih Philip Zinckernagel. Tentu saja, pertandingan yang sebenarnya lebih berarti.

    Jika situasi Piala Dunia juga diperhitungkan, semuanya mengarah pada masa yang kacau bagi para pemain, ketika urusan perjalanan jauh dari ideal. Ada juga gajah di dalam ruangan: penjadwalan tahun ini, khususnya, membuat beberapa bintang terbesar liga absen. Lionel Messi dan Rodrigo De Paul belum kembali dari tugas Piala Dunia, sementara Sebastian Berhalter dan Hugo Cuypers bukan lagi pemain MLS.

    Absennya Messi, tentu saja, menghilangkan begitu banyak kilau dari sebuah acara yang, bagi banyak orang, agak merepotkan.

    "Jelas, kalau saya jujur, jadwalnya sedikit gila karena kami punya terlalu banyak pertandingan dan memasukkan laga ini ke dalam jadwal itu, menurut saya, sedikit gila," kata Son, "Tapi lihat, pengalaman ini sangat besar untuk semua orang. Thomas dan saya, kami mulai sedikit lebih tua, tetapi saya pikir pengalaman ini spesial. Tidak masalah berapa usia Anda, dan kami semua antusias dan kami semua senang berada di sini, dan kami ingin membuat pertandingan ini sespesial mungkin."

    Untuk melakukan itu, liga telah mengubah formatnya. Alih-alih berhadapan dengan kekuatan Eropa pada pramusim, MLS All-Stars kini bersaing melawan kumpulan pemain terbaik Liga MX.

    "Saat Anda mendatangkan tim-tim Inggris ke sini, mereka sedang berada di tengah pramusim jadi mereka tidak menganggapnya serius," kata kapten Charlotte FC dan mantan bintang Burnley Ashley Westwood. "Ini cuma sesi latihan bagi mereka. Bermain melawan Liga MX membuatnya lebih kompetitif. Kami mewakili MLS, mewakili Amerika, dan kami ingin menang."

    Seperti yang dikatakan Westwood, format ini adalah upaya untuk menempel pada rivalitas antara AS, Kanada, dan Meksiko. Ini juga merupakan bagian dari hubungan berkelanjutan antara dua liga tersebut saat mereka berupaya saling membantu meningkatkan level satu sama lain dalam sepak bola global.

    "Rivalitas itu dimulai dari atas dan menetes ke setiap level," kata kapten USMNT Tim Ream. "Saya rasa tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Itu dimulai dari level paling atas. Itu dimulai dari level liga. Lalu masuk ke tim. Lalu ke para pemain. Lalu ke ikatan keluarga. Itu segalanya, bukan?

    "Itu rivalitas yang sangat besar, dan entah ini laga All-Star atau bukan, satu pihak ingin mengungguli pihak lainnya. Sejak dulu memang seperti itu dan akan selalu seperti itu. Saya pikir itu hanya soal menjadi kompetitor dan karena kami sangat dekat. Ini tentang siapa yang bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari dirinya dan mengalahkan lawannya."

    Itu tetap berlaku bahkan bagi mereka yang tidak punya hubungan langsung dengan rivalitas tersebut. Para pemain tidak mencapai level ini tanpa jiwa kompetitif, dan itu terlihat sepanjang pekan. Baik dalam Skills Challenge maupun pertandingannya sendiri, masing-masing ingin membuktikan bahwa dia pantas berada di antara yang terbaik, tanpa melupakan fakta bahwa ini tetap laga ekshibisi.

    "Sebagai atlet, Anda tentu tidak ingin kalah dalam pertandingan," kata Son, "tetapi yang paling penting, saya pikir kedua pihak tetap sehat, dan kami tidak cedera. Saya pikir ini yang paling penting. Kami ingin membuatnya seseru mungkin dan semenghibur mungkin. Kami tidak ingin cedera, tetapi kami tetap ingin memenangkan pertandingan ini."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    Sesuatu yang bisa dinikmati

    Karena cuaca, Skills Challenge menghadapi tantangannya sendiri. Namun, setelah penundaan panjang akibat hujan, pertunjukan tetap berlanjut. Maskot kembali ke lapangan, begitu juga para pemain. Para selebritas berjalan di pinggir lapangan. Pertandingan pun terus berlanjut.

    Tawa juga demikian. Bagi para pemain, itulah bagian terbaik dari pekan ini.

    "Anda hanya bisa menikmati," kata Moreira. "Ya, Anda bisa menarik napas, menikmati, dan tertawa. Ini momen yang sangat keren, dan itu menyenangkan karena kami sangat fokus dan tidak punya waktu untuk sekadar bersantai dan menikmati. Sekarang, Anda hanya menikmati momennya bersama semua orang. Ini sempurna."

    Harapan MLS adalah orang lain juga menikmati. Acara ini seharusnya menjadi ajang pameran, yang menarik perhatian berkat kehadiran bintang seperti Muller dan Son yang berdiri berdampingan. Mungkin seseorang menonton untuk melihat mereka berdua lalu mengenal Evander. Mungkin seseorang melihat Gozo atau Hall untuk pertama kalinya. Mungkin seorang anak bisa bertemu pemain yang tak akan pernah mereka temui dalam keadaan lain, lalu menjadi penggemar selamanya.

    "Ini acara yang luar biasa dengan semua nama besar ini bermain untuk MLS," kata Westwood, "tetapi saya pikir MLS secara umum juga sedang melakukan itu. Mereka menarik perhatian berkat Piala Dunia. Mereka melakukan hal yang luar biasa. Anda bisa melihat berapa banyak orang yang ada di sini hari ini dan kemarin. Ini fenomenal, jadi mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik. MLS sedang diakui di seluruh dunia. Kami punya banyak talenta top di sini. Jelas, [Robert] Lewandowski juga baru saja bergabung. Para pemain ingin berada di sini, dan itu adalah tanda seberapa jauh liga ini telah berkembang."

    Mungkin Lewandowski akan ada di tim tahun depan. Mungkin Messi juga akan ada di sana. Banyak hal akan berubah pada All-Star Game berikutnya, terutama dengan liga yang akan menjalani musim sprint pada 2027 sebelum beralih kalender agar sesuai dengan jadwal Eropa saat ini.

    Jadi, apakah ini penting? Pertandingannya sendiri, mungkin tidak sepenting yang diinginkan MLS. Namun, pekan di sekitarnya tetap penting. Ini tetap menjadi kehormatan bagi para pemain, ajang pameran bagi penggemar dan sponsor, serta kesempatan langka bagi para pengambil keputusan liga untuk berkumpul di satu tempat. Skornya mungkin hampir langsung dilupakan, tetapi acara ini memiliki fungsi yang jauh melampaui itu.

    Perdebatan akan terus berlanjut, seperti yang selalu terjadi di setiap All-Star Game. Namun selama para pemain ingin berada di sana, para penggemar menemukan sesuatu yang layak ditonton, dan MLS dapat menggunakan pekan ini untuk terus melangkah maju, All-Star Game akan tetap punya tempat dalam budaya olahraga Amerika dan budaya sepak bola Amerika.

    "Banyak pemain di liga ini ingin berada di sini," kata Moreira, "jadi Anda harus menikmatinya, mewakili mereka, dan menikmati momen ini. Anda melihat pemain-pemain lain ini, dan Anda bisa menghabiskan begitu banyak waktu bersama, jadi menyenangkan bisa melihat mereka di luar lapangan.

    "Semua hal pemasaran ini, saya merasa liga ini pantas mendapatkan jauh, jauh lebih banyak. Semua orang di sini hanya memberikan yang terbaik untuk menempatkan liga ini di puncak dunia."


Club Friendlies
MLS All-Stars crest
MLS All-Stars
MLA
Liga MX All-Stars crest
Liga MX All-Stars
LAS