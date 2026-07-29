CHARLOTTE -- Mengingat posisinya dalam lanskap sepak bola global, MLS secara rutin menghadapi tantangan yang berbeda dari liga mana pun. Namun, dilema All-Star Game yang dimilikinya adalah hal yang familiar. Minat terhadap acara seperti ini telah menurun di olahraga Amerika, dan MLS melakukan segala yang bisa dilakukan untuk melawan tren tersebut.
Itulah sebabnya liga menambahkan elemen-elemen baru ke acara pertengahan musim panas ini. Skills Challenge dimaksudkan untuk menjadi sesuatu yang menyenangkan, momen kompetisi santai di antara para bintang. Format pertandingan utamanya sendiri, yang mempertemukan MLS All-Stars dengan para pemain pilihan dari Liga MX, menghadirkan sedikit lebih banyak nuansa kompetitif.
Namun demikian, pertanyaannya tetap sama: apakah ini penting?
Sekali lagi, ini bukan pertanyaan yang hanya berlaku untuk MLS, tetapi pertanyaan yang dihadapi liga itu setiap tahun. NBA, dengan segala kekuatan bintangnya, kesulitan membangkitkan minat terhadap All-Star Game mereka meski sudah melakukan perubahan format yang dipimpin nama-nama besar seperti LeBron James, Anthony Edwards, dan Victor Wembanyama. Pro Bowl milik NFL pada dasarnya sudah mati suri selama hampir satu dekade. Dan selama bertahun-tahun, MLB telah mencoba menjadikan All-Star Game mereka sebagai acara yang lebih besar, dengan menambahkan implikasi nyata terhadap playoff dalam upaya membuat para pemain benar-benar berusaha.
Bagi liga seperti MLS, acara ini lebih dari sekadar pertandingan; ini adalah pilar utama. Ini adalah momen dalam jadwal ketika orang-orang terpenting di liga, baik pemain maupun eksekutif, berkumpul di satu tempat. Ini adalah aset yang bisa dijual kepada sponsor. Lebih dari segalanya, ini adalah sesuatu yang unik, jembatan antara olahraga Amerika dan permainan global yang sekaligus membedakan dan menyatukan.
Terlepas dari semua itu, nilainya masih menjadi bahan perdebatan, percakapan yang semakin menguat dalam dua edisi terakhir karena absennya Lionel Messi, bintang terbesar MLS dan pemain sepak bola paling terkenal di dunia. Dengan atau tanpa Messi, liga harus memutuskan All-Star Game ini harus menjadi seperti apa, dan di mana posisinya dalam kalender yang kian padat.