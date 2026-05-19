"Kami ingin membawa pulang trofi!" - Martin Odegaard melontarkan janji penuh semangat saat Arsenal kini hanya selangkah lagi dari gelar juara Liga Premier setelah menang tipis atas Burnley
The Gunners semakin mendekati gelar juara
Tim asuhan Mikel Arteta kembali mengambil langkah besar menuju gelar juara Liga Premier berkat kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Burnley—yang sudah dipastikan terdegradasi—di Stadion Emirates. Kai Havertz memecah kebuntuan dalam laga yang penuh ketegangan itu pada menit ke-37, mencetak gol melalui sundulan setelah menerima umpan tendangan sudut khas Bukayo Saka, tak lama setelah Leandro Trossard sebelumnya membentur tiang gawang. Kemenangan krusial ini membuat tim asal London Utara itu unggul lima poin di puncak klasemen, sekaligus menambah tekanan pada pesaing terdekat mereka, Manchester City, menjelang laga tandang mereka ke Bournemouth pada pertengahan pekan ini.
Odegaard mengucapkan janji yang penuh semangat
Saat menyapa para pendukung Emirates dalam sesi putaran kehormatan pasca-pertandingan pada laga kandang terakhir mereka, Odegaard mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa dan memaparkan ambisinya untuk meraih dua gelar juara. Menatap dua rintangan terakhir di kompetisi domestik dan Eropa, ia berkata: “Saya benar-benar bangga. Musim ini sungguh luar biasa sejauh ini. Kami masih punya satu pertandingan besar tersisa, lalu final Liga Champions, dan kami ingin membawa pulang trofi-trofi itu. Saya bisa menjanjikan kepada kalian semua bahwa kami akan memberikan segalanya, dan terus berjuang hingga akhir, dan dengan dukungan kalian, kami akan siap.”
Arteta memuji perubahan yang terjadi
Kemenangan ini menandai puncak dari proses evolusi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Arteta, yang berhasil mengubah Emirates menjadi benteng pertahanan kokoh dengan mencatatkan 32 clean sheet di semua kompetisi musim ini.
Merenungkan perjalanan luar biasa klub dan berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka yang meriah, Arteta berkata: "Sungguh suatu kebahagiaan yang tak terkira untuk menyaksikan transformasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh kalian masing-masing untuk mengubah tempat ini menjadi tempat terindah untuk menikmati dan memainkan pertandingan sepak bola kami.
"Inilah jiwa dari klub sepak bola ini. Pastikan bahwa setiap kali kalian masuk ke stadion ini, kalian memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan standar ini karena hal itu sangat berarti bagi kami dan para pemain."
Hanya selangkah lagi
Arsenal akan secara resmi dinobatkan sebagai juara Liga Premier jika City kehilangan poin saat melawan Bournemouth, namun nasib mereka di kompetisi domestik tetap sepenuhnya berada di tangan mereka sendiri. Arteta harus mempersiapkan skuadnya untuk laga tandang di hari terakhir musim ini melawan Crystal Palace di Selhurst Park pada hari Minggu guna memastikan gelar juara dengan satu kemenangan terakhir. Di luar laga penutup musim domestik, peluang meraih gelar ganda bersejarah terbuka lebar karena final Liga Champions yang sangat dinantikan melawan Paris Saint-Germain menanti di Budapest pada 30 Mei.