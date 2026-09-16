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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Kami ingin melangkah sejauh mungkin' - Keith Andrews tegaskan niat Brentford meraih trofi setelah kemenangan susah payah di Carabao Cup atas Reading

K. Andrews
Brentford
Reading vs Brentford
Reading
Carabao Cup
Premier League

Keith Andrews menggarisbawahi ambisi Brentford untuk melancarkan tantangan serius di Carabao Cup setelah kemenangan 2-1 atas Reading. Gol-gol babak pertama dari Callum Wilson dan Fabio Carvalho memastikan tiket ke putaran keempat, dengan sang manajer menegaskan timnya memiliki kualitas dan tekad untuk memburu trofi utama musim ini.

  • Brentford lolos ke putaran keempat

    Wilson membuka skor dalam tiga menit pertama sebelum Carvalho menggandakan keunggulan pada masa injury time babak pertama, dengan kedua gol diciptakan oleh Dango Ouattara. Paudie O'Connor memperkecil ketertinggalan lewat sundulan di babak kedua untuk memicu akhir laga yang menegangkan, meski tim tamu tetap bertahan dengan kokoh. Kemenangan tandang 2-1 memastikan langkah aman tim asuhan Andrews ke putaran keempat.

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  • imago-sport-1083371097.jpgSports Press Photo

    Andrews menargetkan kelolosan di ajang piala

    Setelah penampilan dominan di Select Car Leasing Stadium, sang manajer menegaskan ambisi timnya untuk melaju jauh di kompetisi musim ini. Andrews mengatakan: "Kami menanggapinya dengan sangat serius di putaran sebelumnya dan kami melakukannya lagi malam ini. Ini adalah kompetisi yang serius bagi kami, kami ingin melaju sejauh yang kami bisa. Tidak ada alasan mengapa kami tidak bisa. Kami akan menyerangnya sekuat yang kami bisa."

  • Penampilan dominan menunjukkan kedalaman skuad

    Malam itu menjadi sangat berkesan bagi Carvalho, yang menandai comeback-nya dari cedera ligamen krusiat yang dialami pada November 2025 dengan sebuah gol klinis. Brentford jauh lebih dominan daripada yang ditunjukkan skor akhir, menguasai 70,9 persen penguasaan bola dan membukukan expected goals (xG) sebesar 3,21. Mikkel Damsgaard mengendalikan jalannya laga dengan menciptakan empat peluang di sepertiga akhir, sementara Igor Thiago memberi dorongan tambahan dalam serangan dari bangku cadangan.


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  • imago-sport-1083368497.jpgSports Press Photo

    Lawan berikutnya di ajang piala menanti

    Setelah terhenti di perempat-final dalam dua musim sebelumnya, Brentford mengetahui lawan berikutnya dalam undian putaran keempat pada Rabu malam. Momentum di ajang piala itu memberikan pijakan penting bagi klub ibu kota tersebut untuk menjaga konsistensi di kompetisi liga domestik dan piala. Andrews berharap para pemain kunci yang kembali dari cedera bisa mempertahankan kedalaman skuad yang krusial jelang jadwal pertandingan yang padat.

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