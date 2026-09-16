Setelah penampilan dominan di Select Car Leasing Stadium, sang manajer menegaskan ambisi timnya untuk melaju jauh di kompetisi musim ini. Andrews mengatakan: "Kami menanggapinya dengan sangat serius di putaran sebelumnya dan kami melakukannya lagi malam ini. Ini adalah kompetisi yang serius bagi kami, kami ingin melaju sejauh yang kami bisa. Tidak ada alasan mengapa kami tidak bisa. Kami akan menyerangnya sekuat yang kami bisa."