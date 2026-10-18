Arteta mengungkap keputusan taktis sulit yang harus diambil untuk menembus pertahanan tangguh Nottingham Forest dalam kemenangan tipis 1-0. Meski menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, juara bertahan Liga Primer Inggris itu sangat kesulitan menembus blok pertahanan rendah yang diterapkan tim asuhan Oliver Glasner.

Berbicara kepada media seusai laga, Arteta menyoroti ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk terus berjuang dalam pertandingan dengan tekanan sebesar itu. "Kami harus berjuang untuk meraih kemenangan ini hingga detik terakhir. Mereka adalah tim yang dilatih dengan baik dan sulit ditembus. Kami harus mengambil risiko karena mereka tim yang berbahaya," jelasnya. "Kami harus mengelola emosi dengan sangat baik. Kami tetap fokus dan para pemain yang menuntaskan pertandingan memberikan dampak besar."