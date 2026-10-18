Getty Images Sport
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“Kami harus mengambil risiko”: Mikel Arteta soroti kesulitan Arsenal dalam menyerang sebelum akhirnya memecah kebuntuan pada menit-menit akhir melawan Nottingham Forest yang tampil gigih
Arteta akui pertaruhan taktik saat melawan Forest
Arteta mengungkap keputusan taktis sulit yang harus diambil untuk menembus pertahanan tangguh Nottingham Forest dalam kemenangan tipis 1-0. Meski menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, juara bertahan Liga Primer Inggris itu sangat kesulitan menembus blok pertahanan rendah yang diterapkan tim asuhan Oliver Glasner.
Berbicara kepada media seusai laga, Arteta menyoroti ketangguhan mental yang dibutuhkan untuk terus berjuang dalam pertandingan dengan tekanan sebesar itu. "Kami harus berjuang untuk meraih kemenangan ini hingga detik terakhir. Mereka adalah tim yang dilatih dengan baik dan sulit ditembus. Kami harus mengambil risiko karena mereka tim yang berbahaya," jelasnya. "Kami harus mengelola emosi dengan sangat baik. Kami tetap fokus dan para pemain yang menuntaskan pertandingan memberikan dampak besar."
- Getty Images Sport
Penjelasan soal pergantian Eze
Salah satu hal yang paling banyak dibicarakan sore itu adalah keputusan Arteta menarik Eberechi Eze saat jeda. Mantan bintang Crystal Palace tersebut menjadi starter di sayap kiri, tetapi kesulitan memberi pengaruh. Selama 45 menit di lapangan, ia tidak mencatatkan satu pun tembakan atau dribel sukses. Arteta memilih menggantinya dengan Madueke, keputusan yang pada akhirnya menentukan kemenangan Arsenal.
Arteta menjelaskan bahwa susunan pertahanan tuan rumah menyulitkan Eze menemukan ruang yang dibutuhkannya untuk tampil efektif. “Cara mereka bertahan. Dua unit di sisi luar, situasi dua lawan dua yang mereka ciptakan tanpa ancaman nyata di belakang. Memaksa Daniel Munoz menghadapi jenis permainan yang berbeda, mereka lebih nyaman. Karena itulah kami memiliki pemain dengan kualitas berbeda dan menyesuaikan diri dengan apa yang terjadi dalam pertandingan,” kata pelatih Arsenal tersebut.
Madueke puji kedalaman skuad Arsenal
Madueke, penentu kemenangan, langsung memuji kerja sama tim dan kekuatan skuad Arsenal setelah kontribusinya dari bangku cadangan menjadi penentu. Pemain sayap yang harus bersaing untuk mendapatkan menit bermain di lini depan bertabur talenta itu menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus siap memberikan kontribusi, terlepas dari apakah mereka tampil sejak awal.
Pemain timnas Inggris itu mengakui bahwa permainan yang mengandalkan fisik menuntut pendekatan berbeda dari Arsenal. "Kami harus berjuang keras. Kami tahu sulit bermain di sini. Banyak bola di udara dan permainan langsung. Syukurlah kami bisa meraih kemenangan dan melangkah maju dengan tiga poin," jelas Madueke.
- Getty Images Sport
Konsistensi dan langkah Arsenal ke depan
Kemenangan ini menandai kebangkitan penting bagi Arsenal, yang kini meraih tiga kemenangan beruntun sejak kekalahan mengecewakan 3-0 dari Brighton pada September. Hasil ini menjaga jarak mereka dengan Manchester City di puncak klasemen tetap tiga poin.
Arsenal tengah menghadapi jadwal pertandingan yang padat setelah baru-baru ini mengalahkan Lille di kompetisi Eropa dan kini bersiap menghadapi laga besar Liga Champions melawan Bayern Munich.
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