Mark Pain
Diterjemahkan oleh
'Kami harus menemukan julukan yang sangat bagus!' - Joao Pedro menolak julukan 'JP Morgan' dan 'CPR' meski tampil gemilang bersama Chelsea bersama Cole Palmer dan Morgan Rogers
Lini serang baru Chelsea
Chelsea menikmati awal yang produktif pada musim ini, dengan lini depan tangguh yang dipimpin oleh Joao Pedro, Palmer, dan rekrutan termahal Rogers. Kontribusi gabungan mereka dengan cepat memikat imajinasi para penggemar di Stamford Bridge, hingga melahirkan akronim kolektif yang catchy seperti "CPR" dan "JP Morgan".
Namun, ketiganya tampaknya tidak terkesan dengan upaya kreatif para suporter. Trio yang baru terbentuk ini sudah membukukan total 10 gol dan sembilan assist, mengantar Chelsea mengawali kiprah dengan kuat di bawah pelatih kepala Xabi Alonso. Meski chemistry mereka di lapangan tak terbantahkan, pencarian julukan yang pas di luar lapangan masih terus berlanjut.
- APL
Joao Pedro memuji trisula Chelsea, tetapi menepis julukan itu
Berbicara kepada Men In Blazers, striker Brasil itu mengungkapkan bahwa julukan-julukan yang ada saat ini tidak diterima dengan baik di ruang ganti. "Kami perlu menemukan julukan yang sangat bagus," ujarnya. "Saya tidak suka CPR, dan dia [Palmer] juga tidak suka JP Morgan, jadi kami perlu menemukan sesuatu di tengah-tengah agar semua orang senang."
Pemain berusia 25 tahun itu penuh pujian untuk rekan-rekannya di lini serang, dengan menyoroti kemampuan mereka yang saling melengkapi. "Morgan adalah pemain yang sangat terampil, dia bisa melewati dua atau tiga pemain sambil menggiring bola, itulah yang kami harapkan darinya dan dia memulai dengan sangat baik," jelas Joao Pedro. Ia merinci perannya bersama Palmer, dengan menambahkan: "Untuk Cole, saya selalu mencoba memberikan bola ke kakinya dan Morgan lebih ke ruang agar dia bisa masuk ke situasi satu lawan satu, dan tugas saya hanya berlari lalu mereka akan menemukan saya. Saya berlari dan saya harus mencetak gol."
Ia juga memberikan gambaran tentang kepribadian Palmer di luar lapangan, menepis anggapan bahwa pemain Inggris itu tertutup. "Saya pikir kalian mengira dia orang yang tertutup, tetapi bersama kami dia gila, dia suka bercanda. Saya dan Morgan sangat dekat dengannya, dia orang yang lucu," katanya. "Dia bisa mencetak gol, memberi umpan, mencetak gol dari tendangan bebas, dia bisa melakukan segalanya. Itulah yang membuatnya istimewa. Dia pemain yang istimewa."
Untuk mempertahankan ketajamannya, striker itu bercanda soal tuntutan bermain bersama sang playmaker: "Saya harus siap ketika Cole menguasai bola dan berada di posisi yang tepat untuk berlari dan mencetak gol, karena kalau tidak nanti dia akan berkata, 'Hei, Joao, kamu harus memberi saya assist.'"
Revolusi serangan Alonso
Kesuksesan instan lini depan Chelsea berakar kuat pada filosofi taktik Alonso. Mantan bos Real Madrid itu mendorong mentalitas menyerang tanpa henti, yang menghasilkan 18 gol hanya dalam enam pertandingan musim ini.
"Semua orang ingin mencetak gol dan Xabi memberi tahu kami bahwa apa pun yang terjadi, Anda harus tetap fokus dan terhubung dengan permainan, dan Anda akan mencetak gol. Itulah sebabnya kami, sebagai tiga penyerang terdepan, sudah mencetak banyak gol musim ini," kata Joao Pedro. "Jika kami menciptakan banyak peluang, kami akan mencetak banyak gol."
Sang penyerang menilai latar belakang Alonso sebagai gelandang level top menjadi alasan koneksi instan mereka. "Dia sangat terbuka kepada kami, dia dulu bermain jadi memahami cara berpikir kami. Dia sangat bersemangat dan ingin memenangkan setiap pertandingan yang mungkin."
Namun, kebebasan menyerang ini membuat Chelsea rapuh dalam bertahan, dengan sudah kebobolan 12 kali. Skuad itu sangat menantikan kembalinya gelandang bertahan yang cedera, Moises Caicedo. "Dia yang terbaik di posisinya di dunia," tambah pemain Brasil itu. "Dia adalah mesin, dia sangat penting bagi kami dan dia akan segera kembali."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran cedera jelang tugas internasional
Chelsea akan berusaha memperpanjang tren positif mereka saat menghadapi Brentford dalam derby London barat pada Jumat. Chelsea mengoleksi tujuh poin dari empat pertandingan Premier League dan baru-baru ini melaju ke putaran keempat Carabao Cup.
Setelah laga domestik tersebut, Joao Pedro dijadwalkan bergabung dengan skuad Brasil untuk pertandingan persahabatan melawan Australia dan India. Namun, Pemain Terbaik Premier League edisi Agustus itu terpaksa mundur karena cedera yang tidak disebutkan secara spesifik dan dialaminya di sekitar hasil imbang 2-2 melawan Hull akhir pekan lalu, sehingga menimbulkan keraguan atas ketersediaannya dalam waktu dekat untuk tim Alonso ke depannya.
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