Berbicara kepada Men In Blazers, striker Brasil itu mengungkapkan bahwa julukan-julukan yang ada saat ini tidak diterima dengan baik di ruang ganti. "Kami perlu menemukan julukan yang sangat bagus," ujarnya. "Saya tidak suka CPR, dan dia [Palmer] juga tidak suka JP Morgan, jadi kami perlu menemukan sesuatu di tengah-tengah agar semua orang senang."

Pemain berusia 25 tahun itu penuh pujian untuk rekan-rekannya di lini serang, dengan menyoroti kemampuan mereka yang saling melengkapi. "Morgan adalah pemain yang sangat terampil, dia bisa melewati dua atau tiga pemain sambil menggiring bola, itulah yang kami harapkan darinya dan dia memulai dengan sangat baik," jelas Joao Pedro. Ia merinci perannya bersama Palmer, dengan menambahkan: "Untuk Cole, saya selalu mencoba memberikan bola ke kakinya dan Morgan lebih ke ruang agar dia bisa masuk ke situasi satu lawan satu, dan tugas saya hanya berlari lalu mereka akan menemukan saya. Saya berlari dan saya harus mencetak gol."

Ia juga memberikan gambaran tentang kepribadian Palmer di luar lapangan, menepis anggapan bahwa pemain Inggris itu tertutup. "Saya pikir kalian mengira dia orang yang tertutup, tetapi bersama kami dia gila, dia suka bercanda. Saya dan Morgan sangat dekat dengannya, dia orang yang lucu," katanya. "Dia bisa mencetak gol, memberi umpan, mencetak gol dari tendangan bebas, dia bisa melakukan segalanya. Itulah yang membuatnya istimewa. Dia pemain yang istimewa."

Untuk mempertahankan ketajamannya, striker itu bercanda soal tuntutan bermain bersama sang playmaker: "Saya harus siap ketika Cole menguasai bola dan berada di posisi yang tepat untuk berlari dan mencetak gol, karena kalau tidak nanti dia akan berkata, 'Hei, Joao, kamu harus memberi saya assist.'"



