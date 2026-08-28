'Kami harus mempercayai sistem' - Erling Haaland dan Elliot Anderson angkat bicara saat Manchester City membantai Crystal Palace

Skuad itu terlihat jelas sedang beradaptasi dengan kehidupan di bawah Maresca, dengan figur-figur kunci langsung mendukung sang manajer. Haaland cepat memberi pujian kepada rekan-rekannya dan sistem baru. "Elliot [Anderson] luar biasa," kata Haaland. "Kami harus memercayai sistem, dan kami memercayai Enzo [Maresca] serta apa yang ingin dia lakukan."

Anderson juga membahas perkembangannya sendiri di dalam tim. "Saya rasa saya harus sedikit lebih terstruktur," jelas Anderson. "Saya sedang belajar untuk tetap sedikit lebih berada di posisi saya." Ia menambahkan: "Saya merasa lebih nyaman hari ini. Penampilan pertama saya di Etihad spesial meski saya merasa sangat gugup dan dua kemenangan dari dua laga itu luar biasa. Semua orang benar-benar senang dan semua orang memberikan segalanya. Rencana permainan berjalan persis seperti yang kami inginkan."