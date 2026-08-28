Getty Images Sport
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'Kami harus mempercayai sistem' - Erling Haaland dan Elliot Anderson angkat bicara saat Manchester City membantai Crystal Palace
Manchester City mengamankan kemenangan dominan di Selhurst Park
Manchester City memulai kampanye mereka dengan performa brilian, membantai Crystal Palace 4-1 pada Sabtu. Haaland, yang menampilkan potongan rambut pendek baru yang mencolok, mempertahankan rekor golnya yang luar biasa melawan klub London selatan itu. Sang striker menanduk gol pembuka dari umpan silang Antoine Semenyo sebelum menambah gol kedua pada akhir pertandingan.
Rayan Cherki juga menampilkan performa individu yang spektakuler, mencetak dua gol pada babak kedua. Meski kebobolan gol bunuh diri yang ganjil ketika tendangan bebas Yeremy Pino memantul dari kiper Gianluigi Donnarumma, Manchester City melaju nyaman menuju kemenangan lainnya. Menurut Sky Sports, penampilan dominan itu memberi Enzo Maresca kemenangan beruntun keduanya sejak menangani klub tersebut.
- Getty Images Sport
Para pemain menyambut struktur taktik baru
Skuad itu terlihat jelas sedang beradaptasi dengan kehidupan di bawah Maresca, dengan figur-figur kunci langsung mendukung sang manajer. Haaland cepat memberi pujian kepada rekan-rekannya dan sistem baru. "Elliot [Anderson] luar biasa," kata Haaland. "Kami harus memercayai sistem, dan kami memercayai Enzo [Maresca] serta apa yang ingin dia lakukan."
Anderson juga membahas perkembangannya sendiri di dalam tim. "Saya rasa saya harus sedikit lebih terstruktur," jelas Anderson. "Saya sedang belajar untuk tetap sedikit lebih berada di posisi saya." Ia menambahkan: "Saya merasa lebih nyaman hari ini. Penampilan pertama saya di Etihad spesial meski saya merasa sangat gugup dan dua kemenangan dari dua laga itu luar biasa. Semua orang benar-benar senang dan semua orang memberikan segalanya. Rencana permainan berjalan persis seperti yang kami inginkan."
Rayan Cherki menuntut perbaikan meski mencetak gol
Meski mencetak dua gol, Cherki menunjukkan ambisinya yang tak kenal lelah dengan mengungkapkan rasa frustrasinya ketika Maresca bersiap menariknya keluar. Penyerang itu merasa ia seharusnya memberi lebih banyak servis kepada Haaland selama pertandingan.
"Ketika saya melihat Enzo [Maresca] akan mengganti saya, saya tidak suka itu. Saya perlu menunjukkan bahwa saya ingin bermain dan ingin mencetak gol serta memberi assist untuk Erling [Haaland]," ungkap Cherki. "Hari ini saya tidak banyak memberi bola untuk dia. Lain kali saya ingin memberi Erling banyak bola."
Cherki juga menilai kontribusinya sendiri secara kritis dengan menambahkan: "Sekarang kami memulai cerita lain [bersama Enzo Maresca], dan kami perlu membuktikan... Saya bermain sangat st [pada babak pertama]."
- Getty Images Sport
Menatap ke depan untuk Enzo Maresca dan skuadnya
Manchester City akan berupaya membawa momentum besar ini ke laga-laga Premier League berikutnya. Dengan rekrutan baru senilai £86 juta, Ayyoub Bouaddi, menjalani debut resminya, klub ini memiliki kedalaman skuad yang tangguh untuk mengarungi musim yang panjang. Jika para pemain terus menguasai instruksi taktik baru ini, Maresca akan memiliki skuad yang sepenuhnya mampu merebut kembali gelar Premier League dan bersaing untuk meraih trofi besar Eropa.
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