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'Kami harus lebih baik' - Alexander Isak menuntut perbaikan dari Liverpool saat start tanpa kemenangan pada era Andoni Iraola berlanjut
Ketangguhan saja tidak cukup bagi Isak
Isak telah menyuarakan kekhawatirannya setelah sore yang dramatis di Anfield, ketikaLiverpool ditahan imbang 2-2 oleh Forest pada Sabtu. Meski tuan rumah menunjukkan banyak karakter untuk menyelamatkan satu poin di akhir laga, penyerang internasional Swedia itu cepat menegaskan bahwa semangat juang saja tidak akan cukup untuk mewujudkan ambisi besar klub musim ini. Hasil tersebut membuat Liverpool masih memburu kemenangan liga pertama mereka di bawah Iraola, sebuah start lambat yang mulai memberi tekanan pada transisi taktik yang sedang berlangsung di Merseyside.
Isak berbicara terus terang tentang kekurangan tim saat ini, khususnya ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan kendali setelah berhasil bangkit dalam sebuah pertandingan. "Saya pikir tidak ada masalah dalam semangat juang dan tidak pernah menyerah. Saya pikir kami juga menunjukkan itu pekan lalu. Jelas kami memulai pertandingan dengan cukup buruk hari ini juga. Ketika kami mendapatkan momentum dengan mencetak gol, di situlah kami perlu menjadi lebih baik, menurut saya, karena lagi-lagi hari ini kami kebobolan cukup cepat setelah itu," kata Isal kepada TNT Sports.
- Getty Images Sport
Drama di Anfield saat Forest membuat frustrasi Liverpool
Pertandingan dimulai dengan mengecewakan bagi tim asuhan Iraola, yang kesulitan menemukan ritme mereka pada fase awal laga. Forest memanfaatkan kelambanan itu sepenuhnya dan membuka keunggulan di pertengahan babak pertama ketika Dan Ndoye membungkam publik tuan rumah. Liverpool akhirnya merespons lewat penyelesaian klinis Isak tepat pada menit ke-60, tetapi kegembiraan itu hanya berlangsung singkat karena Morgan Gibbs-White mengembalikan keunggulan tim tamu dari titik penalti.
Isak, yang memikul ekspektasi besar sebagai tumpuan utama serangan Liverpool, mengakui bahwa ia merasakan beban memimpin lini depan di era baru ini. Ketika ditanya apakah ia merasakan tanggung jawab yang lebih besar pada musim ini, ia menjawab: "Ya, tentu saja. Pada akhirnya, itulah tugas seorang striker. Jelas saya sangat senang bisa mencetak gol pertama dan semoga setelah ini terus berlanjut." Meski mencetak gol, mantan pemain Newcastle itu tidak tertarik pada penghargaan pribadi atau menetapkan target individu tertentu untuk musim ini. "Tidak juga. Saya pikir setiap striker ingin mencetak gol di setiap pertandingan yang ia mainkan."
Beradaptasi dengan filosofi Iraola
Transisi dari rezim sebelumnya ke gaya intensitas tinggi ala Iraola telah menjadi bahan pembicaraan di kalangan pendukung setia Anfield, dan Isak mengakui bahwa skuad masih berada dalam masa penyesuaian. Pelatih asal Spanyol itu, yang dikenal berkat kesuksesannya bersama Bournemouth dan Rayo Vallecano, menuntut disiplin taktik tertentu yang belum sepenuhnya menyatu bagi Liverpool pada pekan-pekan awal musim Premier League. Namun, Isak tetap yakin bahwa kerja keras yang dilakukan di lapangan latihan pada akhirnya akan terlihat dalam performa yang lebih konsisten dan berujung kemenangan di lapangan.
"Ini berjalan baik. Selalu butuh waktu untuk terbiasa dengan gaya bermain baru dan manajer baru. Tetapi kami benar-benar bekerja keras untuk mencoba memainkan permainan seperti yang dia inginkan, dan saya pikir ketika kami mulai melakukannya dengan lebih baik, saya tidak ragu hasil akan datang," kata Isak.
- Getty
Keuntungan bermain di kandang dan menatap ke depan
Satu hal positif yang bisa dipetik skuad adalah kembalinya mereka ke Anfield dan dukungan tak tergoyahkan dari para suporter, bahkan saat tim kesulitan menemukan performa terbaiknya. Isak memuji habis-habisan atmosfer yang diciptakan para pendukung dalam laga yang berlangsung silih berganti itu. "Itu luar biasa. Saya rasa para fan kami luar biasa. Sangat senang bisa kembali ke sini, ke kandang, dan saya tidak sabar untuk kembali ke sini lagi," ujarnya, jelas menikmati kesempatan bermain di depan tribune Kop.
Liverpool perlu memperkuat lini belakang yang terlihat rapuh saat menghadapi serangan balik jika ingin memaksimalkan ketajaman lini depan berbakat mereka. Mereka akan memainkan laga tandang melawan Ipswich Town pada pertengahan pekan.
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