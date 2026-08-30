Isak telah menyuarakan kekhawatirannya setelah sore yang dramatis di Anfield, ketikaLiverpool ditahan imbang 2-2 oleh Forest pada Sabtu. Meski tuan rumah menunjukkan banyak karakter untuk menyelamatkan satu poin di akhir laga, penyerang internasional Swedia itu cepat menegaskan bahwa semangat juang saja tidak akan cukup untuk mewujudkan ambisi besar klub musim ini. Hasil tersebut membuat Liverpool masih memburu kemenangan liga pertama mereka di bawah Iraola, sebuah start lambat yang mulai memberi tekanan pada transisi taktik yang sedang berlangsung di Merseyside.

Isak berbicara terus terang tentang kekurangan tim saat ini, khususnya ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan kendali setelah berhasil bangkit dalam sebuah pertandingan. "Saya pikir tidak ada masalah dalam semangat juang dan tidak pernah menyerah. Saya pikir kami juga menunjukkan itu pekan lalu. Jelas kami memulai pertandingan dengan cukup buruk hari ini juga. Ketika kami mendapatkan momentum dengan mencetak gol, di situlah kami perlu menjadi lebih baik, menurut saya, karena lagi-lagi hari ini kami kebobolan cukup cepat setelah itu," kata Isal kepada TNT Sports.