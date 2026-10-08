Manchester City kini berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah sebuah komisi independen menyatakan klub itu bersalah atas 114 dari 115 dakwaan finansial. Tuduhan dari Premier League, yang mencakup musim 2009-10 hingga 2017-18, berpusat pada pendapatan sponsor yang digelembungkan secara artifisial serta kegagalan menyediakan catatan keuangan yang akurat. Meski City tetap bersikeras tidak bersalah dan telah secara resmi mengajukan banding, klub itu masih menghadapi ancaman hukuman berat.

"Saya lebih memilih untuk sedikit tertawa, karena saya pikir pada akhirnya akan ada keputusan. Tetapi kami berdua, yang sudah berusia enam puluhan, harus beruntung masih ada di sini ketika putusan akhir keluar, karena sekarang sebuah putusan akan datang lalu banding..." kata Mourinho kepada Corriere dello Sport. Komentarnya menyoroti frustrasi yang kian besar di dunia sepakbola terkait lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses kasus-kasus disipliner besar yang melibatkan klub-klub elite.