AFP
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'Kami harus beruntung untuk masih berada di sini!' - Jose Mourinho mengejek persidangan Manchester City sambil bicara terbuka soal Real Madrid dan skandal wasit
Mourinho membidik penundaan hukum City
Manchester City kini berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah sebuah komisi independen menyatakan klub itu bersalah atas 114 dari 115 dakwaan finansial. Tuduhan dari Premier League, yang mencakup musim 2009-10 hingga 2017-18, berpusat pada pendapatan sponsor yang digelembungkan secara artifisial serta kegagalan menyediakan catatan keuangan yang akurat. Meski City tetap bersikeras tidak bersalah dan telah secara resmi mengajukan banding, klub itu masih menghadapi ancaman hukuman berat.
"Saya lebih memilih untuk sedikit tertawa, karena saya pikir pada akhirnya akan ada keputusan. Tetapi kami berdua, yang sudah berusia enam puluhan, harus beruntung masih ada di sini ketika putusan akhir keluar, karena sekarang sebuah putusan akan datang lalu banding..." kata Mourinho kepada Corriere dello Sport. Komentarnya menyoroti frustrasi yang kian besar di dunia sepakbola terkait lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memproses kasus-kasus disipliner besar yang melibatkan klub-klub elite.
- Getty Images Sport
Merefleksikan skandal Negreira
Dalam wawancara itu, Mourinho juga kembali menyinggung kasus Negreira, yang bermula dari Barcelona membayar lebih dari €7,3 juta antara 2001 dan 2018 kepada mantan wakil presiden perwasitan Jose Maria Enriquez Negreira, dan mengaitkannya dengan periode pertamanya di Real Madrid antara 2010 dan 2013. Meski Barca bersikeras pembayaran itu untuk laporan teknis yang sah, Real Madrid ikut serta dalam proses hukum sebagai pihak yang dirugikan, yang semakin memperdalam krisis institusional dalam sepak bola Spanyol.
"Saya datang dan menjalani masa-masa penting Negreira di sini, di Real Madrid. Tidak ada yang mengetahuinya, tetapi kami mengalaminya," kata Mourinho. Ia kemudian mengembangkan lagi ceritanya soal sejarahnya dengan struktur perwasitan yang kontroversial, dengan mencatat pola serupa di tempat lain. "Saya kemudian pergi dan sekarang hal itu diketahui. Tetapi di Turki skandal besarnya... setelah itu situasi seperti ini sering terjadi pada saya," tambahnya, merujuk pada bagaimana kepala perwasitan Turki pada akhirnya dipenjara.
Pulang ke Bernabeu
Manajer asal Portugal itu juga membahas situasi yang tidak biasa seputar kepulangannya ke ibu kota Spanyol pada musim panas ini, saat ia datang untuk mengambil alih Real Madrid setelah klub itu menutup musim lalu tanpa trofi. Mourinho memiliki kenangan indah dari periode pertamanya di Bernabeu, ketika ia mempersembahkan satu gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan satu Supercopa de Espana.
"Biasanya, pertama ada kontak lalu rumor mulai muncul. Di sini justru kebalikannya: rumor sudah mulai ketika sama sekali belum ada kontak," jelasnya. Mourinho mengungkapkan bahwa ia sudah merasa nyaman di Benfica ketika spekulasi itu menguat, yang pada akhirnya berujung pada kepulangan emosionalnya ke klub yang sebelumnya ia tangani selama tiga tahun. Ia mencatat bahwa dirinya tetap menjaga hubungan yang kuat dengan presiden Florentino Perez bahkan selama satu dekade jauhnya dari klub tersebut.
- AFP
Peran manajer yang terus berkembang
Dalam refleksi penutup tentang sepakbola modern, Mourinho menyesalkan perubahan lanskap kepelatihan sepakbola. Ia melihat era "pelatih karier" jangka panjang kian memudar, digantikan oleh siklus penunjukan yang lebih cepat dan lebih tidak stabil. Ia membandingkan situasinya saat ini dengan masa-masa awalnya menghadiri pertemuan UEFA bersama sosok-sosok legendaris seperti Sir Alex Ferguson dan Arsene Wenger.
"Saat ini karier seorang pelatih jauh lebih singkat; mereka datang cepat dan mereka pergi cepat. Prototipe pelatih karier seperti itu sudah tidak banyak lagi ada," ujarnya. Terlepas dari pergeseran dalam industri ini dan ekspansi besar-besaran staf pendukung, Mourinho menegaskan pendekatan dasarnya tetap sama. Ia menutupnya dengan menegaskan bahwa meski sepakbola terus mengalami transformasi, identitas profesionalnya bersifat permanen, dengan menyatakan: "DNA tidak berubah. Banyak hal bisa berubah, tetapi DNA tidak berubah."
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