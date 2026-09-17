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'Kami harus berhati-hati' - Michael Carrick buka suara saat wonderkid berusia 15 tahun JJ Gabriel secara sensasional meminta pergi dari Manchester United di tengah minat Real Madrid dan Barcelona
Tidak masuk dalam skuad pertandingan
JJ Gabriel sempat diproyeksikan untuk menjalani penampilan perdananya di level senior dalam laga putaran ketiga Carabao Cup Manchester United melawan Brighton. Kesempatan itu muncul setelah penyerang yang sangat dipandang tinggi tersebut mencetak hat-trick spektakuler dalam debutnya di UEFA Youth League hanya beberapa hari sebelumnya.
Namun, pemain 15 tahun itu sama sekali tidak masuk dalam skuad pada Rabu. Absennya dia secara tiba-tiba terjadi setelah permintaan resmi untuk hengkang yang diajukan oleh perwakilannya pada malam sebelum laga piala tersebut, sehingga masa depannya di Old Trafford menjadi sorotan tajam.
- Getty Images Sport
Memprioritaskan kesejahteraan pemain
Carrick mengonfirmasi keterlibatan aktifnya dalam diskusi internal terkait sikap tak terduga Gabriel. Berbicara setelah kekalahan di ajang piala, bos Manchester United itu menekankan perlunya kehati-hatian saat menangani talenta yang masih sangat muda dan sedang menjalani saga transfer berprofil tinggi.
"Saya hanya berpikir kami harus benar-benar berhati-hati dengan seluruh situasi ini," jelas Carrick. "Dia masih anak muda, usianya 15 tahun, dan hal terbesar bagi saya, tentu saja, juga dari sudut pandang klub, adalah menjaga para pemain muda kami."
Carrick menegaskan bahwa melindungi prospek akademi itu tetap menjadi prioritas utama saat ini. Ia menambahkan: "Kesejahteraan mereka, kondisi mereka, eksposur mereka. Dan saya pikir kami semua harus benar-benar menyadari hal itu, dalam situasi seperti ini. Sebagai klub, tentu saja, kami semua terlibat dalam pembicaraan itu. Saya hanya berpikir kami harus sangat berhati-hati soal itu."
Klub-klub raksasa Eropa dalam kewaspadaan tinggi
Kebuntuan kontrak sang remaja sudah menarik perhatian klub-klub elite Eropa. Raksasa La Liga Barcelona dan Real Madrid secara aktif memantau situasi ini, melihat adanya peluang potensial untuk mengamankan tanda tangan sang wonderkid pada musim panas mendatang.
Situasi Gabriel membuatnya menjadi target menarik bagi klub-klub Eropa daratan. Karena ia memegang paspor Irlandia, penyerang itu secara hukum diizinkan untuk melewati regulasi Brexit dan pindah langsung ke klub Eropa.
Waktu kini terus berjalan bagi United untuk menyelesaikan perselisihan ini. Gabriel akan berusia 16 tahun pada 6 Oktober, saat ia secara resmi memenuhi syarat untuk menandatangani formulir beasiswa. Para peminatnya yang bergengsi jelas akan terus mencermati bagaimana negosiasi di Old Trafford berkembang dalam beberapa pekan ke depan.
- Getty Images Sport
Mencari respons cepat saat menghadapi Fulham
Sementara klub menangani masa depan Gabriel yang belum pasti di balik layar, Carrick harus segera mengangkat performa skuadnya setelah tersingkir dengan buruk dari ajang piala. United menyia-nyiakan keunggulan meyakinkan dua gol hingga tersingkir saat menghadapi Brighton, yang menambah tekanan kepada sang manajer untuk menghadirkan hasil yang konsisten.
Manchester United baru meraih dua kemenangan dari enam laga pembuka mereka di semua kompetisi musim ini. Dengan sorotan yang kian intens, respons cepat dalam laga penting Premier League hari Minggu melawan Fulham kini menjadi keharusan untuk memulihkan momentum dan membangun kembali kebiasaan menang.
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