Carrick mengonfirmasi keterlibatan aktifnya dalam diskusi internal terkait sikap tak terduga Gabriel. Berbicara setelah kekalahan di ajang piala, bos Manchester United itu menekankan perlunya kehati-hatian saat menangani talenta yang masih sangat muda dan sedang menjalani saga transfer berprofil tinggi.

"Saya hanya berpikir kami harus benar-benar berhati-hati dengan seluruh situasi ini," jelas Carrick. "Dia masih anak muda, usianya 15 tahun, dan hal terbesar bagi saya, tentu saja, juga dari sudut pandang klub, adalah menjaga para pemain muda kami."

Carrick menegaskan bahwa melindungi prospek akademi itu tetap menjadi prioritas utama saat ini. Ia menambahkan: "Kesejahteraan mereka, kondisi mereka, eksposur mereka. Dan saya pikir kami semua harus benar-benar menyadari hal itu, dalam situasi seperti ini. Sebagai klub, tentu saja, kami semua terlibat dalam pembicaraan itu. Saya hanya berpikir kami harus sangat berhati-hati soal itu."



