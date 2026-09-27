Kembalinya Inggris ke lapangan setelah Piala Dunia terbukti menjadi laga yang naik turun di Stadion Wembley, ketika tim asuhan Tuchel menelan kekalahan dari Spanyol. Pertandingan dimulai dengan cara terburuk bagi Inggris ketika Lamine Yamal menjebol gawang hanya dua menit setelah laga dimulai. Namun, respons dari tuan rumah tepat seperti yang diinginkan Tuchel dalam laga pertamanya sejak turnamen musim panas itu. Anthony Gordon menyamakan kedudukan untuk Inggris setelah serangan balik cepat, dan Kane sendiri menanduk Inggris unggul 2-1 hanya empat menit kemudian.

Kane meyakini bahwa konsistensi dalam penampilan level tinggi seperti ini adalah kepingan terakhir dari teka-teki bagi Inggris. Meski mereka telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dalam beberapa fase, sang kapten sadar bahwa menjaga tekanan itu sepanjang pertandingan sangat penting di level ini. Ketika ditanya apakah periode di sekitar jeda babak pertama menjadi tolok ukur bagi tim, Kane menjawab: “Saya rasa begitu. Jadi kami harus mengambil hal-hal positif dari itu. Tentu saja mengecewakan saat ini, tetapi kami harus bangkit dan mencoba lagi dalam beberapa hari.”