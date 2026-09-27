Getty Images Sport
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'Kami harus bangkit lagi' - Harry Kane mendesak Inggris untuk tetap positif setelah kekalahan tipis di Nations League dari Spanyol
Inggris menunjukkan kilasan kecemerlangan meski kalah
Kembalinya Inggris ke lapangan setelah Piala Dunia terbukti menjadi laga yang naik turun di Stadion Wembley, ketika tim asuhan Tuchel menelan kekalahan dari Spanyol. Pertandingan dimulai dengan cara terburuk bagi Inggris ketika Lamine Yamal menjebol gawang hanya dua menit setelah laga dimulai. Namun, respons dari tuan rumah tepat seperti yang diinginkan Tuchel dalam laga pertamanya sejak turnamen musim panas itu. Anthony Gordon menyamakan kedudukan untuk Inggris setelah serangan balik cepat, dan Kane sendiri menanduk Inggris unggul 2-1 hanya empat menit kemudian.
Kane meyakini bahwa konsistensi dalam penampilan level tinggi seperti ini adalah kepingan terakhir dari teka-teki bagi Inggris. Meski mereka telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dalam beberapa fase, sang kapten sadar bahwa menjaga tekanan itu sepanjang pertandingan sangat penting di level ini. Ketika ditanya apakah periode di sekitar jeda babak pertama menjadi tolok ukur bagi tim, Kane menjawab: “Saya rasa begitu. Jadi kami harus mengambil hal-hal positif dari itu. Tentu saja mengecewakan saat ini, tetapi kami harus bangkit dan mencoba lagi dalam beberapa hari.”
- Getty Images Sport
Kane menyesali peluang yang terbuang dari titik penalti
Titik balik pertandingan datang ketika Inggris mendapatkan penalti yang bisa membuat mereka unggul dua gol. Kane, yang biasanya begitu andal dari titik putih, melihat tendangannya membentur mistar gawang dan tidak masuk, momen yang mengembalikan momentum ke pihak tim tamu. Spanyol memanfaatkan kelonggaran itu, dengan Alex Baena dan Mikel Oyarzabal mencetak gol untuk membalikkan keadaan dan mengamankan tiga poin penuh bagi juara dunia dan Eropa yang sedang bertahan. Itu menjadi pelajaran keras tentang efisiensi bagi tim muda Inggris yang mendominasi sebagian besar babak pertama.
Terlepas dari frustrasi atas hasil tersebut dan kekecewaan pribadinya dari titik penalti, penyerang Bayern Munich itu cepat menegaskan bahwa jarak antara kedua negara sangat tipis pada malam itu. "Kami bermain melawan juara dunia dan Eropa yang sedang bertahan, dan kami mampu mengimbangi mereka. Di hari lain, sudah pasti kamilah yang memenangkan pertandingan ini," kata Kane.
Memasang tolok ukur setelah kekalahan dramatis
Terlepas dari hasil tersebut, Kane menegaskan bahwa level penampilan yang diperlihatkan England menunjukkan sebuah tim yang mampu menantang tim-tim terbaik di sepak bola internasional. Malam itu penuh drama di ibu kota, ketika penyelesaian akhir yang klinis bertemu dengan kesalahan yang tidak menguntungkan, membuat tim tuan rumah pulang dengan tangan hampa meski menampilkan permainan penuh semangat yang membuat mereka unggul saat jeda.
Merefleksikan jalannya pertandingan, Kane berkata: “Saya rasa sebelumnya saya pernah berbicara tentang bagaimana kami mencapai level yang bagus di Piala Dunia tetapi tidak benar-benar menyatukan 90 menit penuh. Mungkin hari ini pun mirip lagi. Kami punya banyak momen bagus, tetapi saya pikir periode itu adalah salah satu permainan terbaik kami dalam waktu yang sangat, sangat lama. Itulah standar yang kami tahu bisa kami capai.”
- Getty Images Sport
Fokus tertuju pada penebusan melawan Ceko
England tidak punya banyak waktu untuk larut dalam kekalahan itu saat mereka bersiap menghadapi laga Nations League berikutnya. Skuad akan bertandang menghadapi Ceko pada Selasa, 29 September, dengan target meraih poin perdana pada jeda internasional ini. Dengan empat pertandingan dijadwalkan dalam periode ini, peluang untuk bangkit dengan cepat sudah tersedia dalam kalender. Fokus kini beralih untuk membenahi kesalahan yang membuat mereka harus membayar mahal di Wembley, sambil tetap mempertahankan intensitas menyerang yang sempat merepotkan tim tamu. Duel melawan Ceko menawarkan panggung yang sempurna untuk mengubah performa positif menjadi hasil nyata.
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