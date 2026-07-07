'Kami gagal' - Dari penampilan Christian Pulisic yang kurang menonjol di Piala Dunia hingga harapan yang tak terpenuhi dari Mauricio Pochettino: Pemenang dan pecundang dari kekalahan USMNT melawan Belgia

Selama hampir seminggu, Tim Nasional Pria AS dipenuhi perbincangan mengenai nasib Folarin Balogun setelah ia mendapat kartu merah yang kontroversial dalam kemenangan Rabu lalu atas Bosnia dan Herzegovina. Perdebatan tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari apakah keputusan awal itu adil hingga penangguhan sanksi larangan bermain satu pertandingan yang otomatis, dengan Gedung Putih mengklaim memiliki pengaruh tertentu dalam proses tersebut.

Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa Balogun tampil, tetapi hanya sedikit rekan setimnya yang tampil maksimal, sehingga perjalanan USMNT di Piala Dunia berakhir dengan kekalahan telak 4-1 dari Belgia.

"Kami tidak cukup baik hari ini," kata Mauricio Pochettino setelah pertandingan. "Kami tidak perlu mencari alasan lain; saya pikir kami memang tidak cukup baik hari ini. Kami tidak tampil sebagaimana mestinya atau menunjukkan kualitas kami."

Pochettino berulang kali menegaskan bahwa masuknya Balogun ke dalam skuad dan komentar Presiden Donald Trump mengenai situasi tersebut tidak memengaruhi hasil pertandingan. Namun, pada akhirnya hal itu tidak mengubah kenyataan. Setelah memikat hati seluruh bangsa, mimpi USMNT di Piala Dunia pun berakhir.

"Kami telah memberikan segalanya, tetapi hari ini bukanlah hari terbaik kami," kata Tyler Adams kepada FOX setelah kekalahan tersebut.

Selama sebagian besar turnamen, tim asuhan Pochettino tampak mampu bersaing secara serius untuk merebut trofi. Namun, kelemahan yang terus mengintai selama persiapan menuju Piala Dunia—terutama di lini belakang—muncul kembali pada saat yang paling tidak tepat. AS membuat empat kesalahan besar, Belgia memanfaatkan setiap kesalahan tersebut, dan skor akhir bisa saja jauh lebih timpang.

“Belgia lebih baik dari kami, dan itu saja. Ini sangat jelas,” kata Pochettino.

Dengan Amerika Serikat sekali lagi gagal mencapai perempat final, sebuah tahap yang belum pernah mereka raih sejak 2002, pertanyaan pasti akan muncul mengenai mengapa salah satu generasi paling berbakat di negara ini tidak mampu melangkah lebih jauh.

"Ini adalah momen di mana kami memiliki kesempatan untuk melaju dan benar-benar mencoba melakukan sesuatu yang istimewa. Kami gagal," kata Adams kepada para wartawan.

GOAL mengulas para pemenang dan yang kalah dari Seattle.



