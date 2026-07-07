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'Kami gagal' - Dari penampilan Christian Pulisic yang kurang menonjol di Piala Dunia hingga harapan yang tak terpenuhi dari Mauricio Pochettino: Pemenang dan pecundang dari kekalahan USMNT melawan Belgia

Winners & losers
FEATURES
Analysis
USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
M. Pochettino
S. Dest
C. Pulisic

Christian Pulisic tampil kurang menonjol, Mauricio Pochettino gagal memenuhi harapan, dan perjalanan gemilang timnas AS berakhir dengan kenyataan pahit saat menghadapi Belgia.

Selama hampir seminggu, Tim Nasional Pria AS dipenuhi perbincangan mengenai nasib Folarin Balogun setelah ia mendapat kartu merah yang kontroversial dalam kemenangan Rabu lalu atas Bosnia dan Herzegovina. Perdebatan tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari apakah keputusan awal itu adil hingga penangguhan sanksi larangan bermain satu pertandingan yang otomatis, dengan Gedung Putih mengklaim memiliki pengaruh tertentu dalam proses tersebut.

Kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa Balogun tampil, tetapi hanya sedikit rekan setimnya yang tampil maksimal, sehingga perjalanan USMNT di Piala Dunia berakhir dengan kekalahan telak 4-1 dari Belgia.

"Kami tidak cukup baik hari ini," kata Mauricio Pochettino setelah pertandingan. "Kami tidak perlu mencari alasan lain; saya pikir kami memang tidak cukup baik hari ini. Kami tidak tampil sebagaimana mestinya atau menunjukkan kualitas kami."

Pochettino berulang kali menegaskan bahwa masuknya Balogun ke dalam skuad dan komentar Presiden Donald Trump mengenai situasi tersebut tidak memengaruhi hasil pertandingan. Namun, pada akhirnya hal itu tidak mengubah kenyataan. Setelah memikat hati seluruh bangsa, mimpi USMNT di Piala Dunia pun berakhir.

"Kami telah memberikan segalanya, tetapi hari ini bukanlah hari terbaik kami," kata Tyler Adams kepada FOX setelah kekalahan tersebut.

Selama sebagian besar turnamen, tim asuhan Pochettino tampak mampu bersaing secara serius untuk merebut trofi. Namun, kelemahan yang terus mengintai selama persiapan menuju Piala Dunia—terutama di lini belakang—muncul kembali pada saat yang paling tidak tepat. AS membuat empat kesalahan besar, Belgia memanfaatkan setiap kesalahan tersebut, dan skor akhir bisa saja jauh lebih timpang.

“Belgia lebih baik dari kami, dan itu saja. Ini sangat jelas,” kata Pochettino.

Dengan Amerika Serikat sekali lagi gagal mencapai perempat final, sebuah tahap yang belum pernah mereka raih sejak 2002, pertanyaan pasti akan muncul mengenai mengapa salah satu generasi paling berbakat di negara ini tidak mampu melangkah lebih jauh.

"Ini adalah momen di mana kami memiliki kesempatan untuk melaju dan benar-benar mencoba melakukan sesuatu yang istimewa. Kami gagal," kata Adams kepada para wartawan.

GOAL mengulas para pemenang dan yang kalah dari Seattle.


  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Christian Pulisic

    Pulisic telah menjadi ikon Sepak Bola AS selama hampir satu dekade, dan hal itu memang beralasan. Ia jelas merupakan pemain klub terbaik yang pernah dihasilkan Amerika, dengan satu gelar Liga Champions dan sejumlah trofi lain dalam koleksinya. Namun, di level tim nasional, ia masih menanti penampilan sempurna di Piala Dunia—penampilan yang bisa mengukir namanya bersama Landon Donovan dan Clint Dempsey di jajaran legenda.

    Kini, ia mungkin harus menunggu hingga tahun 2030 untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Saat melawan Belgia, Pulisic nyaris tak terlihat, tanpa melepaskan satu tembakan pun, tak menciptakan peluang apa pun, dan hanya melakukan satu sentuhan di kotak penalti lawan selama 59 menit. Ya, ia memang keluar lebih awal setelah mengalami benturan di awal babak kedua, namun penampilannya itu secara umum mencerminkan performanya sepanjang turnamen ini.

    Di luar assistnya melawan Paraguay dan beberapa momen cemerlang melawan Australia serta Bosnia dan Herzegovina, bisa dibilang ia bahkan tidak termasuk dalam lima pemain terbaik USMNT musim panas ini. Hal ini melanjutkan tahun 2026 yang penuh tantangan bagi sang penyerang. Hal ini juga memunculkan pertanyaan yang wajar mengenai apakah keputusannya untuk beristirahat musim panas lalu, saat AS sedang membangun kekompakan di Piala Emas, pada akhirnya membuatnya harus mengejar ketertinggalan dalam turnamen di mana pemain lain tampak lebih terintegrasi dengan sistem Pochettino.

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    PEMENANG: Rudi Garcia

    Rudi Garcia secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan FIFA untuk menangguhkan kartu merah Balogun, dengan mengatakan bahwa Belgia menentang keputusan ini bukan hanya demi pertandingan mereka, tetapi juga demi masa depan sepak bola.

    Belgia mungkin pada akhirnya kalah dalam banding yang diajukan kepada FIFA pada hari Senin, tetapi Garcia mengambil tindakan sendiri.

    "Yang benar-benar penting bagi kami adalah rencana permainan kami," kata Garcia melalui penerjemah setelah pertandingan. "Kami bermain dengan keahlian, kemauan, dan dedikasi [dan] kami kini terus berkembang. Ini adalah malam yang luar biasa bagi kami."

    Garcia menolak membiarkan Red Devils kalah di Seattle dan mengambil keputusan berani dengan menepikan dua bintang, Kevin De Bruyne dan Jeremy Doku. Keputusan itu diambil untuk memberikan Belgia gaya serangan balik yang lebih menonjol di babak pertama, lalu memasukkan tiga penyerang terbaiknya—De Bruyne, Doku, dan Romelu Lukaku—di 45 menit terakhir.

    Rencana tersebut berjalan dengan sangat baik. Belgia menetralisir Balogun dengan mengelilinginya menggunakan pemain-pemain yang bertugas mengawalnya secara ketat dan memiliki kecepatan, dan setiap kali tim AS terlalu fokus menyerang, tim tamu langsung menghukum mereka. Menariknya, Garcia mencatat bahwa pertemuan kedua tim pada bulan Maret memberikan beberapa keunggulan bagi Belgia dalam mempersiapkan diri untuk pertandingan hari Senin.

    “Kami mengungguli mereka [malam ini],” kata Garcia. “Kami sudah menampilkan performa hebat selama laga persahabatan pada bulan Maret, yang membantu kami [dalam persiapan].

    "Kami melakukan tekanan dan membuat mereka berada dalam situasi sulit - seperti pada gol ketiga. Kiper lawan melakukan kesalahan karena kami memaksanya. Kami ingin mengarahkan permainan ke depan dan mengubah jalannya pertandingan."

    Pochettino mungkin merupakan pelatih dengan nama besar di turnamen ini, tetapi tak diragukan lagi, Garcia lebih unggul darinya dalam hal strategi di babak 16 besar.


  • PEMENANG: Malik Tillman

    Kemudahan gol pembuka Belgia tampaknya membuat semangat beberapa pemain Amerika di lapangan merosot, tetapi Tillman menolak untuk menjadi salah satunya.

    Tillman menembus lini tengah Belgia yang kokoh layaknya seorang maestro Piala Dunia yang sudah teruji — meskipun ini adalah turnamen pertamanya — dan kembali menampilkan keajaiban lewat tendangan bebas. Ya, ia memang sedikit beruntung berkat defleksi kecil, tetapi ketepatan dan kecepatan tendangannya sungguh luar biasa.

    Selain itu, ia tampil solid di lini belakang, menunjukkan sedikit agresivitas yang dibutuhkan oleh tim Amerika. Ia menjadi satu-satunya titik terang bagi USMNT pada hari Senin.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Sergino Dest

    Dest telah menjadi salah satu pemain terbaik Amerika Serikat selama perjalanan mereka di Piala Dunia. Sayangnya bagi tim Amerika, pertandingan Senin lalu merupakan salah satu penampilan tersulitnya bersama tim nasional.

    Seperti yang diungkapkan sang bek sayap dengan tepat, ia bermain terbaik saat diberi kebebasan — menutupi kelemahan pertahanannya dengan kemampuan menggiring bola dan kecepatannya. Namun, Belgia berhasil memanfaatkan kelemahan Dest di lini belakang dengan sempurna. Ia jelas bersalah atas gol kedua, dan juga tidak membantu dalam gol pertama.

    Dengan bintang PSV ini berada di bawah tekanan di satu sisi, ia tampak terlalu fokus untuk mencoba menebusnya di lini serang — secara gegabah mendorong bola ke depan dan ke area yang tidak membantu siapa pun. Malam yang mengecewakan bagi seorang pemain yang sebaliknya merupakan salah satu bintang dalam perjalanan Amerika Serikat di Piala Dunia.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Matt Freese

    Freese melakukan penyelamatan krusial pada babak pertama, yang membuat AS tetap bertahan saat Belgia mengancam untuk menguasai permainan menjelang jeda. Namun pada babak kedua, segalanya berantakan.

    Saat AS masih berjuang untuk tetap bertahan dalam pertandingan, Freese menerima bola di dekat tepi kotak penaltinya dan, di bawah tekanan Belgia, mencoba mempertahankan penguasaan bola alih-alih menghalau bola keluar dari area berbahaya. Keputusan tersebut justru berbalik merugikan. Ia kehilangan bola di depan gawang, sehingga Hans Vanaken dapat mencetak gol dengan mudah dan timnas AS kebobolan gol ketiga yang mematahkan semangat pada saat yang paling tidak tepat.

    Untuk posisi yang tampaknya sudah cukup mapan di bawah Mauricio Pochettino, dengan Freese muncul sebagai kiper utama, perdebatan kini akan kembali terbuka menjelang siklus berikutnya. Kenyataannya, USMNT masih belum menemukan penerus sejati Tim Howard, yang menampilkan performa level bintang selama hampir dua dekade bersama tim nasional.

    Posisi kiper telah menjadi salah satu pertanyaan terbesar AS selama dua tahun terakhir. Belum ada kiper yang benar-benar menonjol di Eropa, dan di antara opsi-opsi yang berbasis di MLS, Freese bisa dibilang telah menunjukkan performa terbaik. Beberapa orang akan berpendapat bahwa Matt Turner, yang sempat tampil cemerlang di Piala Dunia terakhir, layak diberi kesempatan lebih lama, meskipun penampilannya bersama USMNT belakangan ini tidak konsisten — dan tidak selalu sepenuhnya merupakan kesalahannya.

    Apakah jawabannya masih ada di dalam kelompok ini atau datang dari pemain muda di luar skuad saat ini, masih harus dilihat. Namun, jika USMNT ingin melangkah lebih jauh, ini adalah posisi yang harus mereka selesaikan.

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Mauricio Pochettino

    Pochettino direkrut dengan biaya yang sangat besar berkat reputasinya dan kemampuannya untuk memaksimalkan potensi skuad yang dimilikinya. Selama minggu pertamanya menjabat, ia ditanya sejauh mana ia bisa membawa tim USMNT ini, dan dengan percaya diri ia menargetkan setidaknya babak perempat final.

    Namun, menurut ekspektasi dan standarnya sendiri, hasil ini belum cukup memuaskan.

    "Sungguh menyakitkan tersingkir," kata Pochettino melalui penerjemah. "Kami benar-benar menikmati kebersamaan ini dan hasil hari ini sangat menyakitkan."

    AS kalah di babak 16 besar di Qatar dan tersingkir di babak yang sama di kandang sendiri, di hadapan penonton yang riuh di Seattle. Ya, tim AS memang meraih kemenangan di babak gugur yang telah lama dinantikan, tetapi hal itu terjadi sebagian karena Piala Dunia yang diperluas menjadi 48 tim memperkenalkan babak tambahan.

    Akan ada lebih banyak ruang untuk optimisme jika AS benar-benar berjuang habis-habisan pada Senin lalu. Sebaliknya, mereka tak pernah benar-benar tampil maksimal dan, di beberapa momen, tampak kurang siap. Ini bukanlah tim proaktif yang bermain penuh percaya diri dalam dua pertandingan pembuka, juga bukan tim yang menunjukkan ketangguhan saat melawan Bosnia dan Herzegovina. Ini adalah tim yang menyerah saat sorotan paling terang.

    "Hari ini kami bukanlah tim yang sama yang selama turnamen ini menunjukkan kualitas," katanya. "Ini adalah hari yang sangat buruk; ini bukan hari kami, baik secara kolektif maupun individu. Kami harus menerima bahwa terkadang hal seperti ini terjadi, tetapi di Piala Dunia, ketika hal itu terjadi, Anda tidak punya kesempatan lain... Ketika hal itu terjadi di babak gugur, Anda tersingkir."

    Ini bisa dibilang salah satu penampilan terburuk USMNT dalam pertandingan eliminasi Piala Dunia era modern. Adil atau tidak, tanggung jawab itu ada pada manajer. Pochettino, yang kontraknya akan berakhir setelah turnamen ini, memang memiliki masa depan yang tidak pasti, tetapi tidak sepenuhnya menutup pintu ketika ditanya tentang perpanjangan masa jabatannya.

    “Saya pikir kami memiliki hubungan yang sangat baik, tetapi sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membicarakan hal itu,” kata Pochettino. “Saya pikir sekarang adalah saatnya untuk melihat, mengevaluasi turnamen ini, Anda tahu, dan tentu saja dalam beberapa minggu ke depan kita bisa mulai membicarakannya, jika federasi ingin membicarakannya.”

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Charles De Ketelaere

    Charles De Ketelaere selalu menjadi pesepakbola yang menarik: memiliki mentalitas seorang nomor 10, namun seolah-olah dibentuk dengan postur seorang penyerang tengah setinggi 6 kaki 4 inci. Kadang-kadang, ia tampak terjebak di antara kedua identitas tersebut, ragu apakah ia paling cocok berperan sebagai pengatur serangan atau pencetak gol. Ketegangan itu turut membentuk masa-masa sulitnya di AC Milan sebelum ia akhirnya menemukan pijakan di Atalanta.

    Saat melawan AS pada hari Senin, ia menunjukkan mengapa, di usia 25 tahun, masih ada begitu banyak hal yang patut diapresiasi darinya. Ya, gol pertamanya memang hanya sekadar menyambar bola ke gawang setelah serangkaian permainan yang buruk dari timnas AS, tetapi gol keduanya penuh kekuatan, saat ia mengungguli Tim Ream untuk mencetak gol melalui sundulan. Kedua gol tersebut merupakan dua gol pertamanya di turnamen ini, dan bagi Belgia, gol-gol itu datang pada saat yang sangat tepat.