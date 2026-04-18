"Kami dipenuhi masalah!" - Roberto De Zerbi bereaksi setelah West Ham, rival Tottenham dalam perebutan degradasi, mendapat dorongan dari pesta meriah Crystal Palace di Florence
De Zerbi harus menghadapi kenyataan degradasi
Pelatih kepala Tottenham, De Zerbi, mengakui bahwa timnya saat ini kewalahan menghadapi masalah internal saat mereka berjuang untuk bertahan di Liga Premier. Terpuruk di tiga besar terbawah, Spurs tetap menjadi satu-satunya tim papan atas yang belum pernah menang di tahun 2026, sebuah rekor yang membuat mereka tertinggal dua poin dari zona aman dengan hanya enam pertandingan tersisa.
Sementara rival degradasi mereka, West Ham, menghadapi tantangan berat melawan Crystal Palace, yang sedang bersemangat setelah lolos ke semifinal Liga Konferensi Eropa setelah mengalahkan Fiorentina, De Zerbi menegaskan bahwa skuadnya harus fokus pada diri mereka sendiri. Pelatih asal Italia itu sangat ingin mengakhiri rentetan tanpa kemenangan di liga pada tahun 2026 yang telah membuat klub London Utara itu turun ke peringkat ke-18 dan tertinggal di belakang The Hammers.
Manajer menuntut fokus
Menanggapi kontras antara kesulitan yang dialami Spurs, De Zerbi tetap teguh pada pendekatannya yang berfokus pada tim sendiri. Manajer tersebut dengan cepat mengabaikan pertanyaan mengenai rencana sosial tim lain—seperti para pemain Palace yang merayakan kemenangan bersejarah mereka atas Fiorentina bersama para penggemar, atau pergeseran momentum di zona degradasi.
"Dengar, saya tidak terbiasa memikirkan terlalu banyak masalah lain," aku De Zerbi, seperti dikutip Football London. "Kami memang dipenuhi masalah, tapi kami pasti bisa menang besok. Fokusnya adalah pada kemenangan besok, dan baru setelah itu kami akan melihat pertandingan Crystal Palace serta hasil-hasil lainnya. Kami tidak boleh membuang waktu memikirkan tim lain jika kami sendiri belum mampu memenangkan satu pertandingan pun sejak 2025."
Xavi Simons diminta untuk 'berhenti' dan menunjukkan hasilnya
Selain masalah struktural tim, De Zerbi menyoroti Xavi Simons sebagai pemain yang perlu meningkatkan performa individunya. Pemain asal Belanda itu, yang tiba di London Utara dengan ekspektasi tinggi musim panas lalu, kesulitan menunjukkan konsistensi selama musim debutnya yang sulit di Liga Premier.
De Zerbi memberikan serangkaian instruksi yang disederhanakan kepada pemain berusia 22 tahun itu saat ia berupaya memasukkannya kembali ke dalam susunan pemain inti. Manajer tersebut berkata: "Dia harus mencetak gol, dia harus memberikan assist, dan berlari tanpa bola. Cukup. Itu sudah cukup!"
Spurs harus menang dalam laga melawan Brighton
De Zerbi kini berada di bawah tekanan karena timnya harus menang akhir pekan ini saat menghadapi mantan klubnya, Brighton. Setelah menelan kekalahan 1-0 yang mengecewakan dari Sunderland dalam laga debutnya, pelatih asal Italia itu harus mencari cara untuk mengelola skuad yang saat ini dilanda cedera pada pemain kunci seperti Cristian Romero.
Dengan West Ham yang mulai menemukan performa terbaiknya di bawah tekanan, ruang untuk kesalahan telah sirna. Spurs menghadapi rangkaian pertandingan penentu musim yang mencakup Aston Villa, Leeds United, dan Chelsea; kegagalan dalam laga-laga ini hampir pasti akan memastikan degradasi pertama mereka dari kasta tertinggi sejak 1978.