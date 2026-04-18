"Kami dipenuhi masalah!" - Roberto De Zerbi bereaksi setelah West Ham, rival Tottenham dalam perebutan degradasi, mendapat dorongan dari pesta meriah Crystal Palace di Florence

Pelatih kepala Tottenham, De Zerbi, mengakui bahwa timnya saat ini kewalahan menghadapi masalah internal saat mereka berjuang untuk bertahan di Liga Premier. Terpuruk di tiga besar terbawah, Spurs tetap menjadi satu-satunya tim papan atas yang belum pernah menang di tahun 2026, sebuah rekor yang membuat mereka tertinggal dua poin dari zona aman dengan hanya enam pertandingan tersisa.

Sementara rival degradasi mereka, West Ham, menghadapi tantangan berat melawan Crystal Palace, yang sedang bersemangat setelah lolos ke semifinal Liga Konferensi Eropa setelah mengalahkan Fiorentina, De Zerbi menegaskan bahwa skuadnya harus fokus pada diri mereka sendiri. Pelatih asal Italia itu sangat ingin mengakhiri rentetan tanpa kemenangan di liga pada tahun 2026 yang telah membuat klub London Utara itu turun ke peringkat ke-18 dan tertinggal di belakang The Hammers.