"Kita harus meningkatkan tempo permainan sekarang. Kita harus bermain setidaknya dengan intensitas yang sama. Kita kalah telak dalam perebutan bola," kata pakar MagentaTV itu mengkritik setelah kekalahan melawan Ekuador (1:2) dalam pertandingan terakhir fase grup.
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"Kami dihancurkan": Jürgen Klopp melontarkan kritik tajam terhadap kurangnya semangat juang tim nasional Jerman
Dengan banyaknya kehilangan bola, tim ini telah merugikan diri sendiri. "Itu memang tidak bagus – tapi di area yang salah, hal itu menjadi bencana," tegas Klopp, yang sendiri disebut-sebut sebagai calon pengganti Julian Nagelsmann. Selain itu, penempatan pemain juga tidak tepat: "Wirtz dan Musiala ada di mana-mana – tapi setiap kali kehilangan bola, tidak ada seorang pun yang berada di tempat yang tepat."
Secara umum, sepak bola harus “dibumbui dengan semangat, intensitas, dan emosi. Jika bagi Anda ini hanya sekadar bermain bola,” kata Klopp, “maka Anda tidak akan bisa melangkah jauh.”
Kritik terhadap Klopp: "Kami dihancurkan"
Thomas Müller bahkan menyebutnya sebagai "kenaifan". Juara Dunia Argentina, katanya, "bermain di level yang lebih cerdik. Kami mengalami fase penguasaan bola yang kurang meyakinkan, di mana kehilangan bola terasa menyakitkan."
Rekan setimnya di tim juara dunia 2014, Mats Hummels, merasa tim kurang aktif: “Jika kamu bertahan dalam, lini tengahmu harus menyerang dengan sangat agresif. Kamu harus menekan lawan. Hal itulah yang kurang dari tim ini. Ini soal kekompakan, tapi juga soal kemauan, soal karakter.” Ada “pemain Jerman yang bisa melakukan itu. Namun, kami memiliki tim yang sedikit ragu-ragu dalam hal ini.”