"Kami dihancurkan": Jürgen Klopp melontarkan kritik tajam terhadap kurangnya semangat juang tim nasional Jerman

Dengan banyaknya kehilangan bola, tim ini telah merugikan diri sendiri. "Itu memang tidak bagus – tapi di area yang salah, hal itu menjadi bencana," tegas Klopp, yang sendiri disebut-sebut sebagai calon pengganti Julian Nagelsmann. Selain itu, penempatan pemain juga tidak tepat: "Wirtz dan Musiala ada di mana-mana – tapi setiap kali kehilangan bola, tidak ada seorang pun yang berada di tempat yang tepat."

Secara umum, sepak bola harus “dibumbui dengan semangat, intensitas, dan emosi. Jika bagi Anda ini hanya sekadar bermain bola,” kata Klopp, “maka Anda tidak akan bisa melangkah jauh.”