"Kami datang untuk menang!" - Mikel Arteta membantah spekulasi bahwa Arsenal akan bermain untuk hasil imbang saat bertandang ke Man City, sementara Bukayo Saka dipastikan absen
Tim asal London Utara ini akan menghadapi akhir pekan dengan keunggulan enam poin atas Cityzens, meski tim asuhan Pep Guardiola masih memiliki satu pertandingan tersisa. Meskipun satu poin saja sudah cukup untuk menjaga kendali perebutan gelar di tangan Arsenal, Arteta telah berjanji akan menerapkan pendekatan berani untuk mengakhiri penantian klub selama 22 tahun dalam meraih gelar liga. Meskipun baru saja mengalami kekalahan mengejutkan dari Bournemouth, Arteta bertekad untuk menghindari terulangnya hasil imbang 0-0 yang pragmatis dua tahun lalu, yang menuai kritik dari para bintang City terkait "mentalitas" Arsenal dalam pertandingan-pertandingan penting.
Arteta menuntut mentalitas pemenang
Menjelang lawatan ke Manchester, Arteta menegaskan bahwa timnya tidak akan bermain untuk meraih hasil imbang. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa persiapan tim sepenuhnya difokuskan pada cara mengalahkan juara tiga kali berturut-turut itu di kandang mereka sendiri.
"Kami ingin memenangkan pertandingan," kata Arteta. "Kami berada di sana untuk memenangkan pertandingan. Kami belum membicarakan hal itu [hasil imbang]. Kami harus memenangkan pertandingan. Dan kami sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan. Tidak akan ada perbedaan dengan stadion mana pun yang pernah kami kunjungi dalam lima tahun terakhir. Tidak ada perubahan di sana."
Merefleksikan performa pertahanan di Etihad sebelumnya, ia menambahkan: "Kami tidak akan mengusulkan permainan seperti ini karena kami tidak pernah melakukannya. Terkadang lawan begitu bagus sehingga memaksa Anda untuk bertahan, dan dalam kasus City, Anda akan mengalami momen-momen di mana Anda melakukan hal yang sama, bertahan dalam kotak penalti Anda untuk beberapa waktu, dan itulah kenyataannya."
Masalah dalam pemilihan pemain dan kabar terbaru mengenai cedera
Masalah pemilihan pemain telah mempersulit persiapan tim, dengan pemain sayap bintang Saka secara resmi dipastikan absen akibat cedera Achilles yang berkepanjangan. Sementara kapten Martin Odegaard dan Jurrien Timber masih harus menjalani tes kebugaran menjelang pertandingan, absennya Saka meninggalkan kekosongan yang signifikan di sayap kanan.
"Bukayo absen, itu sudah pasti," katanya. "Dia baru saja mulai melakukan beberapa hal, jadi mari kita lihat perkembangannya, seberapa cepat kita bisa melewatinya, dan kemudian menunggu, tapi saat ini bukan itu intinya."
"Kami harus menghadapi hal itu [cedera] sepanjang musim dan jika Anda melihat kembali fase-fase dan pemain-pemain yang kami lewatkan dalam periode yang sangat, sangat, sangat lama serta posisi kami saat ini, ini bukanlah hal yang biasa. Namun kami telah mengatasinya berkat mentalitas kami dan solusi yang kami temukan, serta cara para pemain tampil lebih baik pada saat ini. Dan kami berada di posisi kami saat ini. Kami masih sangat kuat dan kami akan tetap seperti itu."
The Gunners akan menghadapi ujian yang menentukan musim ini
Pertandingan hari Minggu ini menjadi ujian sejati bagi kedewasaan Arsenal saat mereka berusaha menahan laju City yang kembali menggebrak di akhir musim. Dengan Guardiola yang menyatakan bahwa persaingan gelar sudah "berakhir" bagi timnya jika mereka kalah, suasana di Etihad diprediksi akan sangat memanas dalam duel puncak klasemen ini.
Di luar drama domestik, Arsenal akan menghadapi semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid. Mempertahankan momentum sangatlah penting, dan setelah baru-baru ini memastikan tempat di semifinal Eropa dua kali berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, pasukan Arteta akan bertekad membuktikan bahwa mereka mampu menyeimbangkan tekanan dari dua ajang yang mereka kejar.