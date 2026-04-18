"Kami datang untuk menang!" - Mikel Arteta membantah spekulasi bahwa Arsenal akan bermain untuk hasil imbang saat bertandang ke Man City, sementara Bukayo Saka dipastikan absen

Menjelang lawatan ke Manchester, Arteta menegaskan bahwa timnya tidak akan bermain untuk meraih hasil imbang. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa persiapan tim sepenuhnya difokuskan pada cara mengalahkan juara tiga kali berturut-turut itu di kandang mereka sendiri.

"Kami ingin memenangkan pertandingan," kata Arteta. "Kami berada di sana untuk memenangkan pertandingan. Kami belum membicarakan hal itu [hasil imbang]. Kami harus memenangkan pertandingan. Dan kami sedang mempersiapkan diri untuk memenangkan pertandingan. Tidak akan ada perbedaan dengan stadion mana pun yang pernah kami kunjungi dalam lima tahun terakhir. Tidak ada perubahan di sana."

Merefleksikan performa pertahanan di Etihad sebelumnya, ia menambahkan: "Kami tidak akan mengusulkan permainan seperti ini karena kami tidak pernah melakukannya. Terkadang lawan begitu bagus sehingga memaksa Anda untuk bertahan, dan dalam kasus City, Anda akan mengalami momen-momen di mana Anda melakukan hal yang sama, bertahan dalam kotak penalti Anda untuk beberapa waktu, dan itulah kenyataannya."