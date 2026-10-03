Sebastian Frej
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'Kami butuh waktu!' - Sebastiano Esposito kirim pesan tegas setelah Italia menahan Prancis
Esposito memuji penampilan solid tim melawan lawan berkelas dunia
Penyerang Italia Sebastiano Esposito mengungkapkan kepuasannya atas penampilan disiplin timnya setelah meraih hasil imbang 1-1 melawan Prancis di Stade de France. Meski menyerahkan 65 persen penguasaan bola kepada tuan rumah, Italia tetap berbahaya dan membalas gol pembuka Michael Olise melalui Alessandro Bastoni.
Esposito memimpin lini depan dengan etos kerja tinggi saat tim asuhan Roberto Mancini membuat serangan Prancis frustrasi.
Hasil tersebut memberi Italia satu poin penting di Grup A.
- Getty Images Sport
Penyerang meminta waktu seiring siklus baru berkembang di bawah Mancini
Berbicara kepada UEFA setelah pertandingan, Esposito menegaskan bahwa hasil imbang tandang melawan Prancis merupakan tonggak positif bagi skuad Italia yang sedang berkembang. Ia mengakui besarnya tanggung jawab mengenakan jersey tim nasional sambil meminta para suporter bersabar selama proses integrasi pemain.
Esposito mencatat bahwa eksekusi taktik tim terus membaik di setiap pertandingan.
"Saya pikir kami memainkan laga bertahan yang bagus dan itu adalah hasil yang sangat bagus melawan tim yang sangat, sangat bagus," kata Esposito kepada UEFA. "Jika Anda datang ke sini dan meraih hasil imbang, itu sama sekali bukan hasil yang buruk. Saya tahu kami adalah Italia dan kami ingin memenangi setiap pertandingan karena sejarah kami. Kami memainkan pertandingan yang bagus, dan kami masih bisa tampil lebih baik, tetapi kami butuh waktu."
Penyerang menyoroti kemajuan yang jelas setelah kemunduran di Belgia
Membandingkan penampilan terbaru, Esposito menyoroti bahwa Italia menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan laga-laga grup sebelumnya melawan Belgia. Ia menegaskan bahwa skuad ini memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di level internasional tertinggi ketika mampu menjalankan instruksi dengan efektif.
Italia mencatatkan 1,56 expected goals (xG) meski terus berada di bawah tekanan teritorial sepanjang laga.
Esposito tetap percaya diri terhadap arah jangka panjang tim.
"Kami memulai dengan pelatih baru, dengan pemain-pemain baru," tambah Esposito. "Mungkin saat melawan Belgia kami tidak bermain terlalu baik, tetapi sejak itu kami berkembang dan kami berusaha bermain. Ini penting bagi kami. Kami punya kualitas dan kami harus terus melanjutkan tren ini."
- Gribaudi/ImagePhoto
Italia membangun menuju tantangan Nations League yang akan datang
Esposito dan rekan-rekannya di tim nasional bersiap untuk laga-laga tersisa di fase grup Nations League, dengan tujuan memperkuat posisi mereka di klasemen. Mancini ingin memberi lebih banyak kesempatan kepada talenta-talenta muda seiring berjalannya siklus baru ini.
Prancis menghadapi laga berikutnya pada Senin dengan target kembali ke jalur kemenangan.
Esposito menargetkan perkembangan pribadi lebih lanjut di tim nasional.
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