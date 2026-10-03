Berbicara kepada UEFA setelah pertandingan, Esposito menegaskan bahwa hasil imbang tandang melawan Prancis merupakan tonggak positif bagi skuad Italia yang sedang berkembang. Ia mengakui besarnya tanggung jawab mengenakan jersey tim nasional sambil meminta para suporter bersabar selama proses integrasi pemain.

Esposito mencatat bahwa eksekusi taktik tim terus membaik di setiap pertandingan.

"Saya pikir kami memainkan laga bertahan yang bagus dan itu adalah hasil yang sangat bagus melawan tim yang sangat, sangat bagus," kata Esposito kepada UEFA. "Jika Anda datang ke sini dan meraih hasil imbang, itu sama sekali bukan hasil yang buruk. Saya tahu kami adalah Italia dan kami ingin memenangi setiap pertandingan karena sejarah kami. Kami memainkan pertandingan yang bagus, dan kami masih bisa tampil lebih baik, tetapi kami butuh waktu."