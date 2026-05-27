"Kami butuh Thierry Henry" - Romelu Lukaku mengungkapkan bahwa para pemain Belgia menginginkan mantan striker Arsenal itu untuk menggantikan Roberto Martinez, sambil mengkritik Domenico Tedesco
Kampanye untuk Thierry Henry
Dalam penilaian yang mengungkap dinamika internal di dalam tim nasional Belgia, Lukaku menegaskan bahwa para pemain senior sudah memiliki calon pengganti tertentu di benak mereka saat Martinez mundur setelah Piala Dunia 2022. Meskipun pada akhirnya Tedesco yang ditunjuk, ruang ganti telah menyuarakan pendapat mereka mengenai legenda Arsenal dan Prancis, Henry, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai asisten pelatih Setan Merah selama kampanye Piala Dunia 2018 dan 2022.
Lukaku menjelaskan bahwa skuad menginginkan sosok yang dapat menantang mereka dan mempertahankan standar tinggi yang ditetapkan selama masa mereka sebagai salah satu negara dengan peringkat teratas di dunia. "Kami diajak bicara di Qatar, setelah hasil imbang melawan Kroasia [yang membuat Belgia tersingkir dari babak penyisihan grup]. Semua orang berkata: 'Henry adalah orang yang kami butuhkan.' Dia akan meminta pertanggungjawaban kami atas kesalahan-kesalahan kami. Ketika Anda membidik puncak, Anda tidak ingin orang-orang terus-menerus membelai ego Anda," kata sang striker kepada La Dernière Heure.
Kegagalan taktis di Euro 2024
Kegagalan Belgia yang tersingkir di tangan Prancis pada babak 16 besar Euro 2024 dianggap sebagai kekecewaan besar, menyusul penampilan yang kurang memuaskan di fase grup yang mencakup hasil imbang melawan Ukraina. Lukaku menyatakan bahwa para pemain di lapangan menyadari bahwa instruksi taktis yang diberikan oleh Tedesco tidak sesuai dengan tantangan yang dihadapi, sehingga menimbulkan perasaan bahwa kegagalan sudah tak terhindarkan selama turnamen di Jerman.
"Ada rencana taktis yang jelas-jelas tidak akan berhasil. Sebagai pemain, Anda bisa merasakannya. Tanyakan pada Kev [De Bruyne]. Anda berkata pada diri sendiri: ini tidak akan berhasil," aku Lukaku. "Banyak pemain muda di skuad inti kami juga menyadarinya. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa karena takut dicadangkan. Hal itu menimbulkan banyak rasa frustrasi."
Transisi dari Roberto Martinez
Lukaku sangat vokal mengenai perubahan mendadak dalam filosofi dan suasana tim setelah berakhirnya era Martinez. Di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu, generasi emas menikmati periode dominasi yang panjang dan kemenangan dengan skor tinggi, yang ditandai dengan perjalanan bersejarah mereka ke semifinal Piala Dunia 2018. Ini adalah tingkat kepercayaan diri yang menurut Lukaku telah hilang dalam susunan sebelumnya, dengan kontras yang mencolok dalam suasana ruang ganti sebelum pertandingan tampaknya menjadi poin utama yang diperdebatkan oleh pencetak gol terbanyak sepanjang masa negara tersebut.
"Di bawah Roberto Martinez, kami akan masuk ke ruang ganti sebelum pertandingan dan pertanyaannya adalah: berapa banyak gol yang akan kami cetak hari ini? Saya jamin, itulah yang benar-benar kami katakan," kata Lukaku. "Martinez akan memberi tahu kami di mana ruang-ruang akan terbuka, dan kami akan menang 3-0, 5-0, 8-1. Cepat, tajam, begitu saja. Anda bermain seperti itu selama lima tahun berturut-turut. Dan kemudian, boom, semuanya dimulai dari awal."
Ketidakpastian seputar metode Tedesco
Penyerang tersebut juga menyinggung keraguan awal yang muncul saat Tedesco ditunjuk. Ia menjelaskan bagaimana para pemain melakukan pengecekan latar belakang sendiri terhadap sang manajer dan mengidentifikasi potensi masalah bahkan sebelum Tedesco memimpin sesi latihan pertamanya. Menurut Lukaku, pengucilan mendadak para pemain senior justru semakin memperparah rasa kebingungan di dalam tim.
"Ketika seorang manajer yang tidak kami kenal, para pemain, tiba, kami mencari informasi. Saya jamin begitulah yang terjadi. Kami menelepon. Dan kami mencari tahu. Ada tanda tanya sejak awal," akunya. Merenungkan perombakan skuad, ia menambahkan: "Pada jeda internasional pertama [di bawah Tedesco], Thibaut [Courtois] dan saya melihat sekeliling dan tidak melihat ada lagi siapa pun dari tim lama. Itu mengejutkan. Apakah itu cara yang tepat untuk menangani masalah?"