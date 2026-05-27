"Kami butuh Thierry Henry" - Romelu Lukaku mengungkapkan bahwa para pemain Belgia menginginkan mantan striker Arsenal itu untuk menggantikan Roberto Martinez, sambil mengkritik Domenico Tedesco

Dalam penilaian yang mengungkap dinamika internal di dalam tim nasional Belgia, Lukaku menegaskan bahwa para pemain senior sudah memiliki calon pengganti tertentu di benak mereka saat Martinez mundur setelah Piala Dunia 2022. Meskipun pada akhirnya Tedesco yang ditunjuk, ruang ganti telah menyuarakan pendapat mereka mengenai legenda Arsenal dan Prancis, Henry, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai asisten pelatih Setan Merah selama kampanye Piala Dunia 2018 dan 2022.

Lukaku menjelaskan bahwa skuad menginginkan sosok yang dapat menantang mereka dan mempertahankan standar tinggi yang ditetapkan selama masa mereka sebagai salah satu negara dengan peringkat teratas di dunia. "Kami diajak bicara di Qatar, setelah hasil imbang melawan Kroasia [yang membuat Belgia tersingkir dari babak penyisihan grup]. Semua orang berkata: 'Henry adalah orang yang kami butuhkan.' Dia akan meminta pertanggungjawaban kami atas kesalahan-kesalahan kami. Ketika Anda membidik puncak, Anda tidak ingin orang-orang terus-menerus membelai ego Anda," kata sang striker kepada La Dernière Heure.