'Kami butuh sedikit keberuntungan' - Matheus Cunha buka suara soal mengalahkan Bernd Leno yang 'luar biasa' untuk menyelamatkan satu poin bagi Manchester United

Penampilan heroik Leno sepanjang laga membuat serangan United frustrasi karena ia berulang kali menggagalkan peluang matang dari Cunha dan Bryan Mbeumo. Penyerang tim tamu itu juga cepat memberi pujian atas ketangguhan kiper lawan, sambil menegaskan bahwa timnya harus lebih tajam dalam penyelesaian akhir di depan gawang.

Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah laga usai di Craven Cottage, Cunha mengatakan: "Saya rasa kami menciptakan banyak peluang. Fulham juga bermain bagus. Kami mendapatkan peluang kami, jika kami menuntaskannya, kami bisa mengakhiri pertandingan dengan tiga poin.

“Bernd Leno selalu menjadi kiper yang bagus, hari ini dia luar biasa. Kami harus memberi selamat kepadanya, tetapi juga harus berkembang. Untuk mengalahkan Leno hari ini kami membutuhkan sedikit keberuntungan, dan saya mendapatkan keberuntungan itu untuk mencetak gol. Mungkin jika bola itu tidak mengenai siapa pun, bola itu tidak masuk."