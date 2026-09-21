Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Kami butuh sedikit keberuntungan' - Matheus Cunha buka suara soal mengalahkan Bernd Leno yang 'luar biasa' untuk menyelamatkan satu poin bagi Manchester United
Defleksi di akhir laga menggagalkan tuan rumah
Cunha mengakui United membutuhkan sedikit keberuntungan untuk menaklukkan Leno setelah kiper Fulham itu menampilkan performa luar biasa di bawah mistar. Gol penyerang asal Brasil itu pada menit ke-89 mengalami defleksi besar dari David Affengruber yang mengecoh kiper Jerman tersebut, yang sebelumnya melakukan lima penyelamatan krusial. Gol penyeimbang telat itu menyelamatkan tim asuhan Carrick dari kekalahan memalukan setelah gol bunuh diri aneh Martinez sempat memberi keunggulan kepada tuan rumah.
- Getty Images Sport
Pemain Brasil memuji kiper lawan
Penampilan heroik Leno sepanjang laga membuat serangan United frustrasi karena ia berulang kali menggagalkan peluang matang dari Cunha dan Bryan Mbeumo. Penyerang tim tamu itu juga cepat memberi pujian atas ketangguhan kiper lawan, sambil menegaskan bahwa timnya harus lebih tajam dalam penyelesaian akhir di depan gawang.
Berbicara kepada BBC Match of the Day setelah laga usai di Craven Cottage, Cunha mengatakan: "Saya rasa kami menciptakan banyak peluang. Fulham juga bermain bagus. Kami mendapatkan peluang kami, jika kami menuntaskannya, kami bisa mengakhiri pertandingan dengan tiga poin.
“Bernd Leno selalu menjadi kiper yang bagus, hari ini dia luar biasa. Kami harus memberi selamat kepadanya, tetapi juga harus berkembang. Untuk mengalahkan Leno hari ini kami membutuhkan sedikit keberuntungan, dan saya mendapatkan keberuntungan itu untuk mencetak gol. Mungkin jika bola itu tidak mengenai siapa pun, bola itu tidak masuk."
Penyerang mengesampingkan sorotan
Hasil imbang 1-1 membuat United terpuruk di peringkat ke-12 dengan hanya lima poin dari lima pertandingan pembuka mereka di Premier League. Awal yang lambat itu kian memperbesar sorotan terhadap masa depan Carrick sebagai manajer, tetapi Cunha menegaskan bahwa ruang ganti tetap bersatu di belakang pelatih kepala mereka.
Menanggapi tekanan yang terus meningkat di sekitar Old Trafford, Cunha menambahkan: "Ini baru permulaan, bermain untuk seragam ini ada begitu banyak kebisingan di sekitarnya. Kami tetap sangat kuat, kami percaya pada grup dan manajer kami. Kami menunjukkan kepada semua orang bagaimana kami melakukannya musim lalu. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan adalah bekerja lebih keras. Ketika saya tidak memenangkan pertandingan, saya merasa cemas untuk memainkan pertandingan berikutnya demi menang, satu-satunya cara untuk berkembang adalah berlatih dan bermain."
- Craig Mercer
Ujian kandang krusial menanti
Jeda internasional selama tiga pekan memberi Carrick ruang bernapas yang krusial untuk mengalibrasi ulang susunan taktiknya. United kembali beraksi pada 10 Oktober ketika mereka menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford dalam ujian berat. Meraih tiga poin penuh atas Spurs akan sangat vital jika Carrick berharap meredam sorotan yang kian meningkat dan menghidupkan kembali upaya mereka memburu papan atas.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami