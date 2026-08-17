Getty Images Sport
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'Kami butuh pemain' - Nuno Espirito Santo menuntut perekrutan pemain menyerang meski Arne Engels datang dengan nilai £22 juta
Perekrutan musim panas berlanjut
West Ham secara resmi telah menuntaskan perekrutan Engels senilai £22 juta, rekor Championship, menjadikan gelandang Celtic itu sebagai tambahan keempat mereka pada musim panas ini. Pemain Belgia yang menjanjikan itu menyusul Joel Veltman, Manor Solomon, dan Keiber Lamadrid, yang mempermanenkan kepindahannya setelah klub terdegradasi dari kasta tertinggi. Namun, Nuno mengakui ia masih belum puas dengan keseimbangan skuad saat ini, dengan menegaskan timnya masih sangat membutuhkan tambahan amunisi di lini serang.
- Getty Images Sport
Keterbatasan taktis memicu frustrasi
Nuno tidak berusaha menyembunyikan frustrasinya setelah melihat West Ham menyia-nyiakan keunggulan dua gol untuk bermain imbang 2-2 di markas Burnley pada laga pembuka Championship: "Kami butuh pemain, terutama di lini serang tim," katanya, seperti dikutip oleh BBC Sport.
Juru taktik asal Portugal itu mengakui kekurangan parah dalam kedalaman opsi serangan memaksanya melakukan penyesuaian taktik yang tidak ideal sepanjang pertandingan: "Kami punya pemain-pemain muda, kami punya opsi bek sayap ganda, seperti yang kami lakukan di pertandingan terakhir dan di pertandingan ini, tetapi kami butuh lebih banyak pemain di lini serang tim."
Dinamika lini tengah menunjukkan harapan
Terlepas dari kekhawatirannya di lini depan, Nuno penuh pujian untuk Engels, yang mencatatkan 17 gol dan 22 assist dalam 100 penampilan untuk Celtic: "Dia pemain yang sangat bagus. Saya rasa dia akan sangat membantu kami di lini tengah, di mana kami punya dua pemain muda," tambahnya.
Sang manajer juga yakin lini tengah akan terlihat jauh lebih solid begitu personel kunci kembali: "Kami juga punya Tomas [Soucek]. Saat dia kembali, saya pikir kami akan punya lebih banyak opsi dan lebih kuat di lini tengah."
Ia menegaskan bahwa jajaran petinggi klub bekerja tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan skuad yang sangat jelas sebelum tenggat waktu: "Ada banyak aktivitas. Klub tahu target-target dan kebutuhan tim. Kami bekerja sangat keras dan berusaha mendatangkan pemain sesegera mungkin."
- Getty Images Sport
Ambisi promosi menuntut konsistensi
Kehilangan dua poin di Turf Moor langsung menjadi pengingat bagi West Ham akan kerasnya kehidupan di Championship. Pasukan Nuno harus segera menemukan ketajaman mereka dan memperbaiki lini belakang jika ingin melancarkan dorongan serius untuk promosi. West Ham kembali beraksi Sabtu depan saat mereka menjamu Charlton di London Stadium.
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