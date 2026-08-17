Terlepas dari kekhawatirannya di lini depan, Nuno penuh pujian untuk Engels, yang mencatatkan 17 gol dan 22 assist dalam 100 penampilan untuk Celtic: "Dia pemain yang sangat bagus. Saya rasa dia akan sangat membantu kami di lini tengah, di mana kami punya dua pemain muda," tambahnya.

Sang manajer juga yakin lini tengah akan terlihat jauh lebih solid begitu personel kunci kembali: "Kami juga punya Tomas [Soucek]. Saat dia kembali, saya pikir kami akan punya lebih banyak opsi dan lebih kuat di lini tengah."

Ia menegaskan bahwa jajaran petinggi klub bekerja tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan skuad yang sangat jelas sebelum tenggat waktu: "Ada banyak aktivitas. Klub tahu target-target dan kebutuhan tim. Kami bekerja sangat keras dan berusaha mendatangkan pemain sesegera mungkin."