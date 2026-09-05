Llorente mengatakan kepada ESPN bahwa Atletico Madrid harus mendukung Alvarez setelah klub itu menelan kekalahan mengejutkan 3-0 di LaLiga dari San Mames. Alvarez masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua saat tim tamu sudah tertinggal dua gol, menandai penampilan pertamanya sejak bursa transfer musim panas ditutup. Penyerang itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, tetapi Atletico Madrid menolak bernegosiasi soal kesepakatan tersebut.

Berbicara setelah pertandingan pada Sabtu, Llorente menekankan pentingnya mengintegrasikan kembali Alvarez ke susunan pemain inti. "Dia [Julian] adalah pemain yang sangat penting bagi kami," kata Llorente. "Dia tahu itu. Dia akan masuk sedikit demi sedikit, dan semakin cepat semakin baik, karena kami membutuhkan gol-golnya. Kami harus mendukungnya agar dia segera berada di 100 persen."