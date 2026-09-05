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Tottenham Hotspur FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

'Kami butuh gol-golnya' - Marcos Llorente mengakui Atletico Madrid sangat berharap Julian Alvarez bersinar setelah kekalahan buruk dari Athletic Club

M. Llorente
J. Alvarez
Atletico Madrid
Athletic Bilbao vs Atletico Madrid
Athletic Bilbao
LaLiga

Marcos Llorente mengakui bahwa Atletico Madrid sangat membutuhkan Julian Alvarez untuk kembali menemukan ketajamannya setelah tim asuhan Diego Simeone menelan kekalahan telak 3-0 dari Athletic Club pada Sabtu. Penyerang timnas Argentina itu menjalani penampilan pertamanya sejak kepindahannya ke Barcelona gagal terwujud, dan rekan-rekan setimnya kini bertekad membantunya kembali ke performa terbaik.

  • Alvarez kembali saat kalah telak

    Llorente mengatakan kepada ESPN bahwa Atletico Madrid harus mendukung Alvarez setelah klub itu menelan kekalahan mengejutkan 3-0 di LaLiga dari San Mames. Alvarez masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua saat tim tamu sudah tertinggal dua gol, menandai penampilan pertamanya sejak bursa transfer musim panas ditutup. Penyerang itu santer dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, tetapi Atletico Madrid menolak bernegosiasi soal kesepakatan tersebut.

    Berbicara setelah pertandingan pada Sabtu, Llorente menekankan pentingnya mengintegrasikan kembali Alvarez ke susunan pemain inti. "Dia [Julian] adalah pemain yang sangat penting bagi kami," kata Llorente. "Dia tahu itu. Dia akan masuk sedikit demi sedikit, dan semakin cepat semakin baik, karena kami membutuhkan gol-golnya. Kami harus mendukungnya agar dia segera berada di 100 persen."

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  • FBL-ESP-LIGA-ALVAREZAFP

    Hancko mendukung rekan setimnya untuk bersinar

    Atletico Madrid memulai pertandingan tanpa penyerang tengah murni, sebelum memasukkan Alvarez saat waktu tersisa sedikit lebih dari setengah jam. Bek David Hancko menggemakan pandangan Llorente, dengan menyoroti tanda-tanda positif yang ditunjukkan pemain pengganti itu meski dalam situasi sulit saat menghadapi blok rendah. Hancko mencatat bahwa seluruh skuad telah mendukung Alvarez untuk sukses musim ini. "Anda bisa melihat [Alvarez] bermain dengan baik, dia ingin mengambil alih [jalannya pertandingan] sendiri," kata Hancko kepada ESPN.

    "Saat menghadapi blok rendah, tentu dia akan kehilangan beberapa bola. Tetapi Anda bisa melihat kilasan-kilasan itu, momen saat dia berbalik dan menembak dengan kaki kirinya. Dia memberi perbedaan bagi kami di tim. Saya sangat senang dia bertahan. Seluruh tim, kami mendukungnya, kami akan terus berada di belakangnya. Kami membutuhkannya dan saya pikir dia juga membutuhkan kami."

  • Kolaps di babak kedua membuat Atletico harus membayar mahal

    Tim tamu dibuat tak berdaya dalam rentang dua menit yang menghancurkan sesaat setelah jeda. Nico Williams dan Robert Navarro mencetak gol pada menit ke-46 dan ke-48, sepenuhnya membalikkan momentum sebelum Oihan Sancet menambahkan gol ketiga pada akhir laga. Keruntuhan cepat itu membuat tim terkejut, dengan para pemain mempertanyakan kurangnya fokus mereka tepat setelah turun minum.

    Llorente mengakui bahwa lima menit krusial itu benar-benar menghancurkan rencana permainan mereka. "Kami membuang pertandingan dalam lima menit pertama babak kedua," jelas Llorente. "Lima menit itu membunuh kami, lalu kami tidak mampu menekan mereka dan mencetak gol untuk sedikit membuat mereka khawatir... Ini tidak boleh terjadi, karena kami menjalani babak pertama yang bagus. Kami harus memperbaikinya dan melihat penyebabnya."

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  • 훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images

    Laga-laga krusial menanti tim asuhan Simeone

    Atletico Madrid tak punya banyak waktu untuk meratapi hasil domestik yang mengecewakan ini karena mereka menghadapi jadwal yang berat dalam beberapa hari ke depan. Klub itu akan bertandang ke Inggris untuk menghadapi Liverpool di Anfield dalam laga Liga Champions yang menantang. Setelah pertandingan Eropa tersebut, Atletico akan kembali beraksi di LaLiga dengan laga tandang sulit melawan Real Sociedad.

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