Canada v Ecuador - International Friendly
Moataz Elgammal

“Kami bukan tim yang kasar dan tidak sportif” — Jesse Marsch menenangkan kekhawatiran Kanada setelah serangkaian kartu merah yang mengkhawatirkan

Pelatih Kanada, Jesse Marsch, dengan tegas membela timnya dari tuduhan bahwa mereka telah menjadi tim yang bermain kasar, menyusul serangkaian masalah disiplin yang mengkhawatirkan. Dengan tiga kartu merah dalam empat pertandingan terakhir mereka, termasuk pengusiran Tajon Buchanan baru-baru ini saat melawan Islandia, kekhawatiran semakin meningkat terkait reputasi agresif tim tersebut menjelang Piala Dunia 2026 yang akan mereka selenggarakan bersama.

  • Krisis disiplin atau sekadar nasib buruk?

    Marsch membantah anggapan bahwa timnya sedang menghadapi masalah disiplin yang sistematis. Pelatih kepala menyaksikan para pemainnya menerima kartu merah ketiga dalam empat pertandingan terakhir saat imbang 2-2 dalam laga persahabatan melawan Islandia pada Sabtu. Buchanan diusir dari lapangan pada menit ke-80 setelah menyikut Mikael Ellertsson. Kartu merah tersebut membuat tuan rumah harus bermain dengan 10 orang di menit-menit akhir, sehingga menghambat momentum yang telah mereka bangun berkat dua gol penalti dari Jonathan David.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    Membalas tuduhan kotor itu

    Meskipun angka-angka statistiknya mengkhawatirkan, mantan manajer Leeds United itu tetap teguh dalam mempertahankan karakter skuadnya. Saat berbicara kepada media, ia memberikan pembelaan yang tegas dan menanggapi narasi tersebut secara langsung. “Kami bukan tim yang bermain kotor atau kasar,” katanya. “Kami bekerja keras, kami bermain fisik, kami bermain keras, tapi kami bukan tim yang curang. Jadi saya tidak khawatir soal reputasi, tapi tentu saja kartu-kartu seperti itu bisa mengubah momentum dalam turnamen, kan? Jadi kami harus mencari cara untuk menghindari kartu merah. Saya pikir [Buchanan] bisa ditangani dengan kartu kuning saja. Ini bukan sikutan yang disengaja.”

  • Tema yang sering muncul bagi tim

    Catatan disiplin terkini menggambarkan situasi yang cukup sibuk bagi para wasit, karena Kanada kini telah menerima tiga kartu merah dalam tiga pertandingan terakhirnya. Sebelum laga persahabatan melawan Islandia, dua kartu merah sebelumnya mereka terima saat menghadapi El Salvador dan Guatemala dalam ajang CONCACAF Gold Cup pada Juni 2025. Marsch mencatat bahwa ketiadaan VAR mungkin telah berkontribusi pada ketegasan keputusan-keputusan belakangan ini, namun ia tetap berhati-hati terhadap wasit yang terlalu ketat di turnamen besar. Sambil mendesak para pemainnya untuk beradaptasi, ia menambahkan: "Kita harus cerdas dan berhati-hati dalam menghadapi duel serta gerakan-gerakan ceroboh apa pun."

  • Canada teamGetty

    Apa langkah selanjutnya bagi Kanada?

    Ke depan, Kanada memiliki jadwal yang padat untuk memperbaiki disiplin mereka di lapangan sebelum Piala Dunia dimulai. Mereka akan menghadapi Tunisia dalam laga persahabatan pada 1 April, dilanjutkan dengan dua pertandingan persiapan lainnya melawan Uzbekistan pada 2 Juni dan Irlandia pada 6 Juni. Tuan rumah bersama ini kemudian akan memulai perjalanan mereka di Grup B pada 12 Juni melawan lawan yang belum ditentukan. Perjalanan turnamen mereka berlanjut melawan Qatar pada 19 Juni, sebelum mengakhiri babak penyisihan grup dengan pertandingan yang menantang melawan Swiss pada 24 Juni. Menemukan keseimbangan antara kekuatan fisik dan disiplin akan menjadi kunci dalam pertandingan-pertandingan mendatang ini.

