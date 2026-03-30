“Kami bukan tim yang kasar dan tidak sportif” — Jesse Marsch menenangkan kekhawatiran Kanada setelah serangkaian kartu merah yang mengkhawatirkan

Ke depan, Kanada memiliki jadwal yang padat untuk memperbaiki disiplin mereka di lapangan sebelum Piala Dunia dimulai. Mereka akan menghadapi Tunisia dalam laga persahabatan pada 1 April, dilanjutkan dengan dua pertandingan persiapan lainnya melawan Uzbekistan pada 2 Juni dan Irlandia pada 6 Juni. Tuan rumah bersama ini kemudian akan memulai perjalanan mereka di Grup B pada 12 Juni melawan lawan yang belum ditentukan. Perjalanan turnamen mereka berlanjut melawan Qatar pada 19 Juni, sebelum mengakhiri babak penyisihan grup dengan pertandingan yang menantang melawan Swiss pada 24 Juni. Menemukan keseimbangan antara kekuatan fisik dan disiplin akan menjadi kunci dalam pertandingan-pertandingan mendatang ini.