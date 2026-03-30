“Kami bukan tim yang kasar dan tidak sportif” — Jesse Marsch menenangkan kekhawatiran Kanada setelah serangkaian kartu merah yang mengkhawatirkan
Krisis disiplin atau sekadar nasib buruk?
Marsch membantah anggapan bahwa timnya sedang menghadapi masalah disiplin yang sistematis. Pelatih kepala menyaksikan para pemainnya menerima kartu merah ketiga dalam empat pertandingan terakhir saat imbang 2-2 dalam laga persahabatan melawan Islandia pada Sabtu. Buchanan diusir dari lapangan pada menit ke-80 setelah menyikut Mikael Ellertsson. Kartu merah tersebut membuat tuan rumah harus bermain dengan 10 orang di menit-menit akhir, sehingga menghambat momentum yang telah mereka bangun berkat dua gol penalti dari Jonathan David.
Membalas tuduhan kotor itu
Meskipun angka-angka statistiknya mengkhawatirkan, mantan manajer Leeds United itu tetap teguh dalam mempertahankan karakter skuadnya. Saat berbicara kepada media, ia memberikan pembelaan yang tegas dan menanggapi narasi tersebut secara langsung. “Kami bukan tim yang bermain kotor atau kasar,” katanya. “Kami bekerja keras, kami bermain fisik, kami bermain keras, tapi kami bukan tim yang curang. Jadi saya tidak khawatir soal reputasi, tapi tentu saja kartu-kartu seperti itu bisa mengubah momentum dalam turnamen, kan? Jadi kami harus mencari cara untuk menghindari kartu merah. Saya pikir [Buchanan] bisa ditangani dengan kartu kuning saja. Ini bukan sikutan yang disengaja.”
Tema yang sering muncul bagi tim
Catatan disiplin terkini menggambarkan situasi yang cukup sibuk bagi para wasit, karena Kanada kini telah menerima tiga kartu merah dalam tiga pertandingan terakhirnya. Sebelum laga persahabatan melawan Islandia, dua kartu merah sebelumnya mereka terima saat menghadapi El Salvador dan Guatemala dalam ajang CONCACAF Gold Cup pada Juni 2025. Marsch mencatat bahwa ketiadaan VAR mungkin telah berkontribusi pada ketegasan keputusan-keputusan belakangan ini, namun ia tetap berhati-hati terhadap wasit yang terlalu ketat di turnamen besar. Sambil mendesak para pemainnya untuk beradaptasi, ia menambahkan: "Kita harus cerdas dan berhati-hati dalam menghadapi duel serta gerakan-gerakan ceroboh apa pun."
Apa langkah selanjutnya bagi Kanada?
Ke depan, Kanada memiliki jadwal yang padat untuk memperbaiki disiplin mereka di lapangan sebelum Piala Dunia dimulai. Mereka akan menghadapi Tunisia dalam laga persahabatan pada 1 April, dilanjutkan dengan dua pertandingan persiapan lainnya melawan Uzbekistan pada 2 Juni dan Irlandia pada 6 Juni. Tuan rumah bersama ini kemudian akan memulai perjalanan mereka di Grup B pada 12 Juni melawan lawan yang belum ditentukan. Perjalanan turnamen mereka berlanjut melawan Qatar pada 19 Juni, sebelum mengakhiri babak penyisihan grup dengan pertandingan yang menantang melawan Swiss pada 24 Juni. Menemukan keseimbangan antara kekuatan fisik dan disiplin akan menjadi kunci dalam pertandingan-pertandingan mendatang ini.