Kirchner-Media
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'Kami bukan lagi tim papan atas' - Bastian Schweinsteiger mengkritik habis-habisan Jerman asuhan Jurgen Klopp yang tengah terpuruk setelah dipermalukan Yunani dalam hasil bersejarah
Kekalahan bersejarah dari Augsburg mengejutkan tuan rumah
Jerman menelan kekalahan memalukan 1-0 di kandang dari Yunani dalam laga UEFA Nations League terbaru mereka di Augsburg pada Minggu malam. Gol Dimitrios Kourbelis pada menit ke-74, yang mengalami defleksi liar dari Joshua Kimmich, memastikan kemenangan bersejarah bagi tim tamu. Hasil mengejutkan itu menandai kekalahan pertama Jerman dari Yunani sepanjang sejarah dalam 11 pertemuan kompetitif antara kedua negara.
- Michael Weber
Pengamat menyesalkan kemerosotan ke level mediokritas
Berbicara kepada ARD presenter Esther Sedlaczek setelah peluit akhir, mantan kapten Jerman itu tak menahan diri saat mengkritik penampilan serangan tuan rumah yang tumpul.
Menyesalkan penurunan standar tim nasional yang mengkhawatirkan, Schweinsteiger mengatakan: "Kami bukan lagi tim papan atas, kami sudah tenggelam dalam mediokritas. Kami tidak mampu memberi tekanan kepada lawan dengan cara yang bisa menimbulkan masalah apa pun."
Membandingkan penampilan itu dengan laga sebelumnya, legenda Bayern Munich tersebut mencatat bahwa Jerman "tidak menciptakan tekanan yang cukup", meski ia mengakui mereka "tampil lebih baik" saat bermain imbang 1-1 melawan Belanda pada Kamis.
Para pemenang pertandingan absen dari lini depan
Menyoroti rotasi besar-besaran yang dilakukan Klopp di skuad gemuk berisi 44 pemain, Schweinsteiger berpendapat bahwa Jerman tidak memiliki penentu kemenangan yang benar-benar menentukan untuk menandingi Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis, dan Vangelis Pavlidis dari Yunani.
Ia menyoroti Karim Adeyemi yang dimainkan di sisi kanan, bukan di kiri, tempat sang penyerang berkembang bersama klub barunya. Menilai peran mantan bintang Dortmund itu, Schweinsteiger mengatakan: "Dia menjalani awal yang luar biasa bagus di Barcelona, kekuatannya dimanfaatkan dengan baik di sana. Dia bermain di kiri di sana, dan di posisi itulah saya melihat dia bermain."
Namun, mantan kapten Jerman itu menolak menyalahkan sang manajer, dan justru menuntut tanggung jawab pribadi dari skuad: "Klopp bukan pesulap. Ini kerja keras. Tetapi para pemain juga perlu sedikit bertanya kepada diri mereka sendiri: Apakah hanya ini yang ada?"
- Getty Images Sport
Pelatih memburu kebangkitan secepatnya
Kekalahan mengejutkan itu membuat Jerman tanpa kemenangan dalam empat pertandingan sejak fase grup Piala Dunia 2026. Jerman membutuhkan respons cepat saat menjamu Serbia pada matchday ketiga pada Kamis, 1 Oktober. Pasukan Klopp kemudian bertandang ke Yunani tiga hari setelahnya, dengan kebutuhan membalas kemunduran di Augsburg untuk menjaga asa mereka lolos ke perempat-final tetap hidup.
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