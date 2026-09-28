Berbicara kepada ARD presenter Esther Sedlaczek setelah peluit akhir, mantan kapten Jerman itu tak menahan diri saat mengkritik penampilan serangan tuan rumah yang tumpul.

Menyesalkan penurunan standar tim nasional yang mengkhawatirkan, Schweinsteiger mengatakan: "Kami bukan lagi tim papan atas, kami sudah tenggelam dalam mediokritas. Kami tidak mampu memberi tekanan kepada lawan dengan cara yang bisa menimbulkan masalah apa pun."

Membandingkan penampilan itu dengan laga sebelumnya, legenda Bayern Munich tersebut mencatat bahwa Jerman "tidak menciptakan tekanan yang cukup", meski ia mengakui mereka "tampil lebih baik" saat bermain imbang 1-1 melawan Belanda pada Kamis.