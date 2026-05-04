"Kami bukan anak-anak" - Virgil van Dijk menanggapi tuduhan bahwa para pemain Liverpool sedang "berlibur" setelah kekalahan dari Man Utd

Kekalahan di Old Trafford selalu memicu sorotan tajam, dan narasi terbaru seputar Liverpool berkaitan dengan jadwal yang dianggap terlalu santai bagi skuad tim utama. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Slot memberikan waktu istirahat kepada para pemainnya setelah kemenangan atas Crystal Palace, sehingga memicu pertanyaan apakah intensitas latihan kurang memadai menjelang laga melawan Manchester United.

Van Dijk dengan cepat menepis narasi bahwa skuad tidak fokus, menegaskan bahwa waktu pribadi merupakan bagian penting dari sepak bola modern. "Saya tidak yakin itu liburan. Itu perjalanan ke kota," jelas pemain asal Belanda itu, seperti dikutip BBC Sport. "Tapi menurut saya, jika Anda punya satu hari libur, dan Anda tidak punya banyak hari libur, mereka memutuskan apa yang ingin mereka lakukan bersama keluarga. Kami bukan anak-anak. Semua orang sudah dewasa. Kadang-kadang saya berharap kami punya beberapa hari libur lagi karena menurut saya ini berlaku dua arah. Anda lihat Pep Guardiola memberi City tiga hari libur berturut-turut dalam beberapa pekan terakhir dan mereka tampil cukup baik. Ini soal menemukan keseimbangan yang tepat. Saya bisa mengerti jika orang berpikir kami tidak berlatih dan ketika hasil tidak kunjung datang, itu bisa menjadi alasan mengapa kami tidak mendapatkan hasil."