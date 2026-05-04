"Kami bukan anak-anak" - Virgil van Dijk menanggapi tuduhan bahwa para pemain Liverpool sedang "berlibur" setelah kekalahan dari Man Utd
Van Dijk membela profesionalisme tim
Kekalahan di Old Trafford selalu memicu sorotan tajam, dan narasi terbaru seputar Liverpool berkaitan dengan jadwal yang dianggap terlalu santai bagi skuad tim utama. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Slot memberikan waktu istirahat kepada para pemainnya setelah kemenangan atas Crystal Palace, sehingga memicu pertanyaan apakah intensitas latihan kurang memadai menjelang laga melawan Manchester United.
Van Dijk dengan cepat menepis narasi bahwa skuad tidak fokus, menegaskan bahwa waktu pribadi merupakan bagian penting dari sepak bola modern. "Saya tidak yakin itu liburan. Itu perjalanan ke kota," jelas pemain asal Belanda itu, seperti dikutip BBC Sport. "Tapi menurut saya, jika Anda punya satu hari libur, dan Anda tidak punya banyak hari libur, mereka memutuskan apa yang ingin mereka lakukan bersama keluarga. Kami bukan anak-anak. Semua orang sudah dewasa. Kadang-kadang saya berharap kami punya beberapa hari libur lagi karena menurut saya ini berlaku dua arah. Anda lihat Pep Guardiola memberi City tiga hari libur berturut-turut dalam beberapa pekan terakhir dan mereka tampil cukup baik. Ini soal menemukan keseimbangan yang tepat. Saya bisa mengerti jika orang berpikir kami tidak berlatih dan ketika hasil tidak kunjung datang, itu bisa menjadi alasan mengapa kami tidak mendapatkan hasil."
Pertahanan gelar yang 'tidak dapat diterima'
Kekalahan dari tim asuhan Michael Carrick ini menandai kekalahan ke-11 di liga musim ini bagi sang juara bertahan, sebuah statistik yang tak bisa diabaikan oleh Van Dijk. Liverpool kini tertinggal 18 poin dari pemuncak klasemen Arsenal, sebuah kejatuhan yang mengejutkan setelah dominasi mereka sebelumnya di kancah domestik.
"Saya tidak di sini untuk mencari-cari alasan," tambah Van Dijk. "Ini adalah musim yang sangat mengecewakan, musim yang tidak bisa diterima, dan ini sulit. Kita tidak boleh merasa kasihan pada diri sendiri sama sekali. Kita harus bekerja keras dan membalikkan keadaan ini serta memastikan hal-hal seperti ini tidak terjadi musim depan. Ini bukan Liverpool. Saya pikir tidak dapat diterima bahwa kita telah kalah terlalu sering sebagai juara bertahan Liga Premier dan kita tidak boleh menerimanya."
Pekerjaan yang harus dilakukan di balik layar
Bek tengah berusia 34 tahun itu, yang tetap menjadi tokoh sentral di Anfield, menekankan bahwa perubahan besar diperlukan jika klub ingin kembali ke masa kejayaannya. Dengan Slot yang kini memimpin, proses transisi ini jauh dari kata mulus, sehingga sang kapten menyerukan agar semua pihak yang terlibat dengan tim utama melakukan refleksi mendalam.
"Akan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan menjelang musim depan. Saat saya kembali dari Piala Dunia, saya akan terlibat di dalamnya, tetapi ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan di balik layar," aku Van Dijk. "Saya sangat peduli dengan klub ini. Saya tahu ini adalah musim yang sulit, tetapi saya akan selalu ada di sini, baik di hari-hari baik maupun yang kurang baik. Secara pribadi, saya ingin masalah ini terselesaikan. Saya ingin kita merasakan apa yang telah saya alami selama berada di sini. Saya ingin kita sukses. Saya ingin konsisten bersama tim, memenangkan pertandingan, dan berjuang."
Persaingan untuk empat besar
Meskipun gelar juara sudah tak mungkin lagi diraih, prioritas utama Liverpool saat ini tetaplah memastikan lolos ke Liga Champions. Dampak finansial dan olahraga dari kegagalan lolos ke kompetisi elit Eropa ini sangat besar, dan The Reds kemungkinan membutuhkan empat poin dari tiga laga terakhir mereka untuk memastikan tempat mereka.
"Kami memiliki tiga pertandingan tersisa dan kesadaran itu harus datang dari diri kami sendiri, sebagai sebuah kelompok dan sebagai pemain, untuk memastikan bahwa kami lolos ke Liga Champions karena dampaknya terhadap sisi finansial klub," kata Van Dijk. "Tetapi juga karena kami ingin bermain melawan tim-tim terbaik di Eropa. Ini tidak mudah. Tapi kami terus berjuang. Konsistensi adalah hal tersulit dalam pekerjaan apa pun yang Anda lakukan. Namun, itu juga cara terbaik untuk sukses dan meraih hasil. Kami masih punya tiga pertandingan lagi, lalu Piala Dunia. Kami harus menyadari bahwa musim depan, musim ini tidak boleh terulang. Itu tidak bisa diterima."