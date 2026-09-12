'Kami bisa sangat sulit dikalahkan!' - Alvaro Arbeloa memuji respons Fulham di Anfield dan buka suara soal kepulangan 'spesial' ke Liverpool

Arbeloa tampak puas di tepi lapangan saat menyaksikan timnya menampilkan permainan yang tangguh untuk meraih satu poin melawan mantan klubnya, poin pertama mereka musim ini setelah membuka musim dengan tiga kekalahan beruntun dari Chelsea, Sunderland, dan Crystal Palace. Setelah kesulitan pada pekan-pekan awal musim, Fulham menunjukkan organisasi pertahanan yang diperbarui untuk membuat tim asuhan Andoni Iraola frustrasi.

Berbicara setelah hasil imbang tanpa gol itu, Arbeloa mengungkapkan kebanggaannya atas disiplin taktis yang ditunjukkan para pemainnya. "Saya senang karena poin ini, tetapi juga karena penampilan para pemain saya, di stadion ini melawan tim yang sangat besar, kami senang," kata Arbeloa kepada BBC Match of the Day. "Setelah pertandingan melawan Crystal Palace, para pemain saya menyadari di mana letak masalahnya dan kami memperbaikinya. Hari ini kami lebih seimbang dan bermain sangat, sangat baik, dan kami mengendalikan serangan balik Liverpool."